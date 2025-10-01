Cine este internaționalul român care tocmai a semnat cu Real Madrid. Legenda de pe Santiago Bernabeu l-a felicitat: „Fenomenule”

Un nou român la Real Madrid. Eduardo Corlat, , a semnat o nouă prelungire cu echipa spaniolă. Ce mesaj a primit de la Marcelo, legendarul brazilian care a jucat pe Santiago Bernabeu.

ADVERTISEMENT

Eduardo Corlat continuă la Real Madrid

După ce a semnat oficial cu Real Madrid în februarie 2025, internaționalul de U17 a pus pixul pe un nou contract cu madrilenii. Fundașul central va juca în continuare la loturile de juniori, însă a făcut cu siguranță un pas important în ceea ce înseamnă viitorul carierei sale.

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

„Rămânem împreună, Real Madrid. Sunt foarte mândru și fericit că voi continua să apăr acest club”, a fost mesajul postat de Eduardo Corlat pe pagina personală de Instagram.

ADVERTISEMENT

„Meritat, Edu Corlat. Mândri să anunțăm prelungirea contractului cu Real Madrid. Încă un pas înainte în călătoria alături de club”, a comunicat Group Doze, firma deținută de Marcelo, care l-a gratulat de asemenea pe juniorul român: „Felicitări, fenomenule!”.

Cine este Eduardo Corlat, puștiul român de la Real Madrid

Născut la Madrid, pe 17 februarie 2009, drumul lui Eduardo Corlat la Real Madrid a început încă din 2020, când a fost adus de la Getafe, unde evoluase anterior timp de doi ani. Fundașul central a jucat doar în Spania până acum.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește loturile naționale, Corlat are prezența la naționala României U17, unde poartă și banderola de căpitan. El s-a alăturat firmei de impresariat pe care o deține Marcelo în toamna anului 2022.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, singurul român care a jucat la Real Madrid

. „Regele” a îmbrăcat tricoul alb în perioada 1990 – 1992, bifând 20 de goluri și 12 pase decisive în 84 de apariții.

El avea să ajungă ulterior, după o scurtă aventură în Italia la Brescia, și la rivala Barcelona, cu care semna în vara anului 1994. Pentru catalani, Gică Hagi strângea 51 de apariții, 11 goluri și 7 pase decisive.