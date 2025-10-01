Sport

Cine este internaționalul român care tocmai a semnat cu Real Madrid. Legenda de pe Santiago Bernabeu l-a felicitat: „Fenomenule”

Puștiul român de doar 16 ani, impresariat de legendarul Marcelo, a semnat cu Real Madrid. Cine este cel care și-a pus semnătura pe contractul cu „Los Blancos”,
Mihai Dragomir
01.10.2025 | 06:30
ULTIMA ORĂ
Românul de 16 ani continuă la Real Madrid. Cine a semnat cu madrilenii. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Un nou român la Real Madrid. Eduardo Corlat, cel care a semnat la începutul acestui al cu „Los Blancos”, a semnat o nouă prelungire cu echipa spaniolă. Ce mesaj a primit de la Marcelo, legendarul brazilian care a jucat pe Santiago Bernabeu.

Eduardo Corlat continuă la Real Madrid

După ce a semnat oficial cu Real Madrid în februarie 2025, internaționalul de U17 a pus pixul pe un nou contract cu madrilenii. Fundașul central va juca în continuare la loturile de juniori, însă a făcut cu siguranță un pas important în ceea ce înseamnă viitorul carierei sale.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Eduardo Valentín Corlat (@edu.corlat)

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de DOZE (@groupdoze)

„Rămânem împreună, Real Madrid. Sunt foarte mândru și fericit că voi continua să apăr acest club”, a fost mesajul postat de Eduardo Corlat pe pagina personală de Instagram.

„Meritat, Edu Corlat. Mândri să anunțăm prelungirea contractului cu Real Madrid. Încă un pas înainte în călătoria alături de club”, a comunicat Group Doze, firma deținută de Marcelo, care l-a gratulat de asemenea pe juniorul român: „Felicitări, fenomenule!”.

Cine este Eduardo Corlat, puștiul român de la Real Madrid

Născut la Madrid, pe 17 februarie 2009, drumul lui Eduardo Corlat la Real Madrid a început încă din 2020, când a fost adus de la Getafe, unde evoluase anterior timp de doi ani. Fundașul central a jucat doar în Spania până acum.

În ceea ce privește loturile naționale, Corlat are prezența la naționala României U17, unde poartă și banderola de căpitan. El s-a alăturat firmei de impresariat pe care o deține Marcelo în toamna anului 2022.

Gică Hagi, singurul român care a jucat la Real Madrid

Gică Hagi este singurul fotbalist român care a jucat în tricoul echipei de seniori a celor de la Real Madrid. „Regele” a îmbrăcat tricoul alb în perioada 1990 – 1992, bifând 20 de goluri și 12 pase decisive în 84 de apariții.

El avea să ajungă ulterior, după o scurtă aventură în Italia la Brescia, și la rivala Barcelona, cu care semna în vara anului 1994. Pentru catalani, Gică Hagi strângea 51 de apariții, 11 goluri și 7 pase decisive.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
