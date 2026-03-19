Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Cei doi s-au căsătorit în zi de UEFA Champions League

Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin, este o frumoasă șatenă, cu o siluetă de invidiat și care știe să se pună în valoare. Iată cine este tânăra cu care fotbalistul s-a căsătorit în zi de UEFA Champions League. Ceremonia a fost oficiată de primarul George Tuță, la Primăria Sectorului 1, București.

Cine e Ioana Stan, partenera lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin (24 de ani) este unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Prestația lui a fost analizată atent după ce echipa pentru care evoluează în momentul de față, Tottenham, a fost eliminată de Atletico Madrid din Champions League.

S-a întâmplat acest lucru cu toate că englezii au câștigat returul cu ibericii. Prin urmare, Tottenham a fost scoasă din joc din cauza rezultatului din tur, când spaniolii s-au impus cu 5-2. În prezent, toate privirile sunt ațintite asupra fundașului român care .

Acesta a fost titularizat în flancul drept al apărării. Fotbalistul a rămas pe teren până în minutul 66, fiind înlocuit ulterior cu Destiny Udogie. În schimb, Drăgușin o duce de minune în plan sentimental, unde formează un cuplu de aproximativ 6 ani cu o șatenă superbă.

Tânăra care i-a furat inima se numește Ioana Stan și are 24 de ani. I-a devenit soție pe 20 ianaurie 2026, moment în care Radu Drăgușin se recupera după o accidentare. a avut loc în Capitală, cu câteva ore înainte de meciul dintre Tottenham și Borussia Dortmund în Liga Campionilor.

Ce studii are soția lui Radu Drăgușin

Ioana Stan provine dintr-o familie înstărită, cu o avere considerabilă. E cunoscută drept o antreprenoare de succes în domeniul fashion și design. În plus, se bucură de o comunitate destul de mare pe rețelele de socializare, unde postează diverse imagini din viața privată.

De asemenea, e studentă în anul 4 la Facultatea de Arhitectură și învață din greu pentru a-și vedea visul îndeplinit. „În afara terenului, Drăgușin este sprijinit de iubita lui uluitoare, Ioana. Ea este o arhitectă aspirantă și studiază în București. Atunci când nu face asta, trăiește viața de iubită de fotbalist.

Când vine ziua meciului, o veți găsi susținându-și iubitul din tribune. Brunetă poartă haine de blană de la designeri cunoscuți și se bucură de vacanțe de lux. Următoarea lor escală este Londra.

Ea își va putea duce pasiunea pentru shopping și arhitectură emblematică la alt nivel. Între timp, jocul lui Drăgușin sub comanda lui Postecoglou va continua, fără dubii, să crească”, au scris jurnaliștii de la .

Cum s-au cunoscut Ioana Stan și Radu Drăgușin

Radu Drăgușin și Ioana Stan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi tineri nu au oferit prea multe detalii despre începuturile legăturii amoroase. În schimb, mama fotbalistului, Svetlana Simion, a dezvăluit cum s-au cunoscut.

Social media a jucat un rol esențial în relația lor. S-au văzut în mediul online și au stat de vorbă aproape un an, fără să se întâlnească față-n față. S-au îndrăgostit unul de celălalt treptat, șatena recunoscând la un moment dat că sportivul a reușit în cele din urmă să o cucrească.

„A făcut pasul către echipa a doua a lui Juventus și când a sosit momentul, a început antrenamentele cu echipa mare. Cumva perioada aceea a coincis cu pandemia, Radu împlinise 18 ani, a închiriat un apartament superb în Torino.

A fost momentul în care nu știai ce și cum. Am decis să stau cu el în perioada aceea, a venit și Meira (n.r. sora lui Radu Drăgușin) și am stat împreună. Și pentru că totul se cam desfășura on-line, soarta a făcut să vadă o fată pe Instagram.

O fată frumoasă, pe numele ei Ioana și să-i ureze ‘La multi ani!… și de aici, s-a născut o frumoasă poveste de dragoste. Sigur, Ioana la început a avut o mică reținere… însă, într-un final i-a răspuns”, a declarat mama lui Radu Drăgușin, pentru .

”Mi-ai atins sufletul, înainte să-mi atingi pielea…”

„Ioana obișnuiește să spună că a luat ‘cea mai bună decizie din viața ei când i-a răspuns lui Radu, iar eu îi spun ‘chiar așa a fost! Când au sărbătorit doi ani împreună, Ioana i-a făcut un album minunat în care a surprins toate momentele lor…

Și este acolo o frază care m-a făcut să plâng. Îi spune așa lui Radu: ‘Mi-ai atins sufletul, înainte să-mi atingi pielea… așa de pur, așa de frumos, atât de romantic”, a completat Svetlana Simion, pentru aceeași sursă.

Mai mult decât atât, femeia a subliniat că fiul său este foarte atent cu Ioana Stan. În fiecare lună, pe data de 25, îi cumpără flori indiferent unde se află. E un gest romantic și special, șatena fiindu-i alături internaționalului român chiar dacă nu a făcut niciodată sport de performanță.

Antrenamentele dificile ale soțului au determinat-o pe tânără să se adapteze la ritmul partenerului de viață. Radu Drăgușin are toate motivele să fie mândru de felul în care decurg lucrurile în viața sa.