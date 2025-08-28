Cine este Isabel, fotomodelul cu care se consultă ministrul educației, Daniel David. De ce a mers cu ea la Chicago la începutul anului

Ministrul educației, Daniel David, i-a revoltat pe profesori și studenți cu măsurile propuse, în lupta țării cu austeritatea, iar dascălii și elevii se plâng că nu sunt ascultați, dar, de cine ascultă, de fapt, demnitarul?

Cine este Isabel, fotomodelul cu care se consultă ministrul Daniel David. A fost, printre altele, voluntară la Untold

Lista consilierilor ministrului arată destul de interesant, iar printre oamenii cu care vorbește cel mai des în abordarea se numără și o tânără pe nume Isabel Diana Leucuța, fost fotomodel, printre altele.

În lumea modellingului, Isabel era cunoscută sub numele „Isa”, colaborând pentru o vreme cu agenția de fotomodele MModels. Dincolo de experiența ei cu lumea modei, ce experiență are Isabel? Potrivit CV-ului pe care l-a completat pe platforma LinkedIn, consiliera lui Daniel David a terminat Facultatea de Științe Politice și Administrative și are un master la Universitatea Babes-Bolyai în media digitală și studierea jocurilor. Tânăra se mai prezintă drept specialist în social media, ocupându-se, part time, și de imaginea universității pe care a absolvit-o, la Cluj Napoca. De asemenea, este specialist în marketing și grafic designer. Printre activitățile cu care Isabel Leucuța se laudă se numără și voluntariatul la festivalul Untold, la Jazz in the Park, dar și la Transilvania International Film Festival (TIFF).

Isabel, în excursie cu Daniel David la Chicago

La Ministerul Educației lucrează din luna ianuarie, deci are deja o experiență de opt luni pe partea de comunicare, oferindu-i, cel mai probabil, cele mai bune sfaturi ministrului David. La începutul anului, fostul fotomodel l-a însoțit pe Daniel David în Chicago, Ilinois (SUA), la o întâlnire cu mediul universitar de acolo. Din delegația inițiată de The University of North Carolina at Chapel Hill, condusă de profesorul Daniel David, au făcut parte și Alexandra Muțiu, decanul FSEGA și profesorul universitar Răzvan Mustață.

„UBB, ca cea mai mare comunitate academică din România, are în mod firesc și cea mai extinsă rețea de absolvenți, o parte dintre ei activând în SUA. Prin proiectul UBB Alumni am început să ne reconectăm cu această comunitate academică globală, SUA reprezentând pentru noi un reper strategic, pentru a contura împreună proiecte de dezvoltare comună.

După întâlnirea de la UNC Chapel Hill, mă bucur să salut acum, la Chicago, zeci de absolvenți UBB, cărora le mulțumesc pentru implicare și adresez, de asemenea, mulțumiri gazdei noastre pentru sprijinul acordat acestui eveniment”, spunea ministrul David,

Cine mai face parte din echipa ministrului

Printre invitații speciali ai evenimentului s-a numărat și Dan Shomon, fost consultant al , și Shawn Ford, membru al Ilinois House of Representatives și președinte al Comitetului pentru Învățământ Superior din cadrul acesteia.

În afară de Iabel Diana Leucuța, cine mai face parte din echipa lui Daniel David, cu care s-a consultat pentru a lua măsurile care sunt contestate azi în stradă de sindicatele din educație? Conform , îi mai regăsim și pe Răzvan V. Mustață, conferențiar la Facultatea de Științe Economice din cadrul UBB, Radu Silaghi-Dumitrescu, cercetător și biochimist, Cătălin Vișan, cercetător și doctor în inteligență artificială. Pe lângă consilierii permanenți, figurează alți 17 consilieri onorifici, profesori de la diverse universități din țară, dar și din străinătate. Daniel David a ajuns ministru al educației la finalul anului trecut, mai precis, pe 23 decembrie.