Cine este iubita fotbalistului român al momentului din Superliga. Partenera lui Ștefan Baiaram e supranumită „Prințesa războinică” și fură toate privirile

Cine este iubita lui Ștefan Baiaram. Fotbalistul de la Universitatea Craiova are o parteneră care fură privirile tuturor. Tânăra este supranumită „Prințesa războinică” și activează tot în lumea sportului, la fel ca iubitul ei.

Cine este iubita lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram nu are noroc doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Fotbalistul de la Universitatea Craiova are o iubită extraordinar de frumoasă, care îi este mereu alături. Cei doi sunt împreună din 2021, iar relația lor este una destul de solidă.

Cristina Maria Răduț este cea care îl susține pe Ștefan Baiaram de aproape patru ani. Tânăra cu trup de zeiță nu este nici ea străină de lumea sportului. este luptătoare profesionistă de kickboxing. Originară din Craiova, aceasta s-a făcut remarcată datorită stilului său agresiv pe care îl adoptă de fiecare dată când este în ring.

„Practic kickboxing de la 12 ani. Trecerea de la balet la kickbox a fost pentru că nu îmi place sportul de echipă, îmi place adrenalina, să domin, să fie toată atenţia în jurul meu. Pasiunea a venit pe parcurs, când mi-am dat seama că sportul acesta mă completează perfect.”, a spus Cristina Răduţ pentru .

Ce studii are Cristina Maria Răduț, iubita lui Ștefan Baiaram

Fotbalistul de la Universitatea Craiova are toate motivele să fie mândru de partenera sa. Cristina Maria Răduț a bifat câteva performanțe importante în cariera sa, printre care multiple victorii în Colosseum Tournament sau Dynamite Fighting Show.

Cristina Maria Răduț a povestit că au existat și momente în care a fost nevoită să apeleze la arsenalul său de mișcări și în viața reală. Iubita lui Ștefan Baiaram a fost pusă în ipostaza de a-și apăra o bună prietenă, așa că nu a stat prea mult pe gânduri.

„Am fost nevoită să mă bat şi în afara ringului, dar cu băieți. Un bărbat mi-a abordat prietena pe stradă într-un mod foarte neplăcut și a trebuit să intervin cu câteva mișcări. El a fost insistent, a fost nevoie de puțină autoapărare.”, a mai spus Cristina Răduţ, pentru sursa menționată.

Cristina Maria Răduț, supranumită „Prințesa războinică”, este cea mai bună luptătoare din categoria sa

Cristina Maria Răduț are 165 cm și 55 kg și este considerată una dintre cele mai bună luptătoare din țară la categoria sa. Deși acum face performanță în lumea kickboxingului, a studiat într-un domeniu total paralel cu ceea ce face acum.

Iubita fotbalistului de la Universitatea Craiova este absolventă de Drept. Din 2021, de când formează un cuplu cu Ștefan Baiaram, Cristina a fost prezentă la meciurile iubitului său, fiind persoana care îl încurajează cel mai mult.

Fotbalistul apreciază gesturile partenerei sale și îi răspunde la fel. Ștefan Baiaram este mereu cu ochii la galele de kickboxing ale iubitei sale și își exprimă de fiecare dată admirația și mândria față de ea prin mesaje publice.