Cine este iubita lui Cătălin Cîrjan. Imagine rară cu Evelyn

Cu cine formează un cuplu, de fapt, căpitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cîrjan. Jucătorul de fotbal a postat prima fotografie cu actuala parteneră de viață.
31.01.2026 | 21:00
Cine este iubita lui Catalin Cirjan Imagine rara cu Evelyn
Ea este tânăra cu care Cătălin Cîrjan are o relație. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik
Cătălin Cîrjan e pe cai mari în planul profesional, dar și în viața de zi cu zi. Iată cine este iubita lui. Dinamovistul în vârstă de 23 de ani nu mai ascunde faptul că este îndrăgostit de o șatenă extrem de frumoasă.

Cătălin Cîrjan, imagine rară cu actuala parteneră

Mijlocașul celor de la Dinamo, Cătălin Cîrjan, o duce extrem de bine perioada asta. Tânărul fotbalist a refuzat oferta venită din partea clubului Metalist Harkov, dorind să evolueze în continuare pe plaiurile mioritice.

Sportivul nu a dorit să plece în Ucraina, Mitică Dragomir fiind ferm convins că a greșit când a făcut această alegere. Unul dintre motivele pentru care a luat această decizie complet neașteptată să fie viața amoroasă?

În urmă cu puțin timp dinamovistul s-a afișat cu actuala parteneră de viață. A făcut acest pas prin intermediul unei imagini distribuite pe rețelele de socializare. Cei care îl urmăresc în mediul virtual pe jucătorul de 23 de ani au observat că se iubește cu o tânără superbă.

Aceasta se numește Evelyn Tamaș și este o șatenă discretă despre care nu se cunosc prea multe informații. În online nu postează foarte des, pe Instagram având doar 4 poze și puțin peste 2.000 de urmăritori.

De asemenea, pe contul de Facebook ultima imagine a fost încărcată în mai 2025. Iubita căpitanului celor de la Dinamo, Cătălin Cîrjan, are o siluetă de invidiat, adorând să fie în pas cu moda. Poartă numai ținute care o pun în valoare.

Cătălin Cîrjan și Evelyn Tamaș
Cătălin Cîrjan și Evelyn Tamaș nu se mai ascund. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cum este în relație Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan nu a venit cu nicio declarație legat de viața sentimentală. În urmă cu câteva luni a făcut un gest superb pentru iubita sa, după un meci. I-a pus pe braț banderola de căpitan, semn că legătura este una solidă.

În prezent, cei doi tineri par extrem de îndrăgostiți, fotbalistul fiind un romantic incurabil. Acest lucru reiese din imaginea în care apar împreună și în care o îmbrățișează strâns pe noua sa cucerire. În plus, i-a oferit un buchet de flori foarte special.

Cu siguranță, fanii lui Cătălin Cîrjan sunt încântați de felul în care decurg lucrurile în viața sa privată. Fotbalistul de 23 de ani simte că este înconjurat de foarte multă dragoste. În plus, își pune toată încrederea în Dumnezeu.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
