Cine este iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe din ce face bani Antonia Salanță

Cea mai recentă reușită a lui Daniel Bîrligea a fost chiar pe Arena Națională când acesta a marcat pentru FCSB în derby, iar iubita lui a fost în culmea fericirii, alături de alți suporteri.

Ce vârstă are iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB

Daniel Bîrligea are 25 de ani și o carieră înfloritoare în fotbalul românesc. De cealaltă parte, iubita sa, Antonia Salanță, are 24 de ani și activează într-un cu totul alt domeniu. Acest lucru nu stă însă în calea fericirii celor doi.

Iar dovada cea mai clară a fost faptul că Antonia Salanță a fost prezentă printre miile de suporteri aflați la confruntarea de pe Arena Națională, când .

Cu ce se ocupă însă iubita lui Daniel Bîrligea și cât de des se văd cei doi? În timp ce el este pasionat de fotbal, ea are o cu totul altă pasiune și anume moda. De altfel Antonia Salanță a lăsat România în spate și în prezent locuiește în Italia.

Cu ce se ocupă Antonia Salanță

Antonia Salanță studiază moda la Milano, la Istituto Marangoni și se pare că este designer vestimentar. Tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, unde postează frecvent numeroase fotografii și videoclipuri.

Iubita lui Daniel Bîrligea este și ea pasionată de sport de asemenea. A făcut schi alpin de performanță, însă ulterior i s-a părut prea solicitant. Astfel, a decis ca mai departe să își urmeze o altă pasiune și anume moda.

„Am făcut schi alpin de performanţă. O perioadă foarte mare din viaţa mea. Era un pic prea solicitant pentru mine. (…) Când l-am cunoscut, nu mă satisfăcea sută la sută cum se îmbrăca”, a declarat iubita fotbalistului, conform .

Cum se înțeleg cei doi, de fapt

Antonia Salanță s-a stabilit în Milano, în timp ce Daniel Bîrligea s-a stabilit în București. Se pare însă că , odată cu transferul la FCSB din toamna anului trecut.

De altfel tânăra a fost surprinsă la mai multe meciuri ale iubitului său. Iar deși la prima vedere poate fi dificil pentru ei să se întâlnească, se pare că momentan, cuplul a găsit cea mai eficientă ”rețetă”.

”Dumnezeu ţine cu noi şi mereu s-a ivit o soluţie să ne vedem. Pfu, de câte ori mi s-a zis că sunt nebună. Dar cred că eu mereu am fost nebună şi accept chestia asta”, dezvăluia la un moment dat iubita lui Daniel Bîrligea, potrivit .