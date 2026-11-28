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Gemma Pinto este o șatenă cu care pilotul care se retrage după ce a scris istorie trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta este iubita lui Marc Márquez, spaniolul fiind extrem de îndrăgostit de modelul spaniol.

Cu cine are o relație sentimentală Marc Márquez

Marc Márquez (33 ani) a cucerit de curând al zecelea titlu mondial. Și-a adjudecat Marele Premiu al Valenciei în 2019, spaniolul fiind urmărit în competiții inclusiv de români. VOYO este platforma de streaming care , care însă la final a venit cu un anunț neașteptat.

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Celebrul pilot, care of the Year la gala din 2014, pentru performanțele din 2013, la Kuala Lumpur, și-a anunțat retragerea din MotoGP, deși mai avea contract cu Ducati. Tânărul care, de asemenea, este ambasador Laureus, a primit mai multe nominalizări de-a lungul carierei sale.

Din păcate, problemele fizice l-au determinat să renunțe la activitatea sa. Decizia a scos în relief și alte aspecte despre viața sa personală. Spre exemplu, au ieșit la iveală mai multe imagini speciale cu partenera de viață. Astfel, s-a aflat că are o relație sentimentală de mai bine de 3 ani cu o șatenă foarte frumoasă.

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Tânăra cu care se iubește Marc Márquez se numește Gemma Pinto (29 ani). Ea este un model din Spania, influencer și specialistă în PR și branding. Creatoarea de conținut îl susține necondiționat pe pilot. În plus, îl însoțește frecvent la cursele de MotoGP. Cei doi parteneri petrec timp de calitate în vacanțe de vis, împărțind și momentele importante din carieră. Pilotul spaniol nu-și ascunde sentimentele pentru iubita sa. Pe social media îi lasă adesea comentarii și mesaje de dragoste. Îi spune că o iubește fără reținere, internauții fiind încântați de această deschidere către public. Pare că nu sunt deloc reținuți în a-și arăta iubirea unul pentru celălalt.

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Marc Márquez, cucerit de frumoasa șatenă

Marc Márquez este îndrăgostit lulea de superba influenceriță dacă este să ne luăm după imaginile din vacanța din iulie. Ultimele fotografii de cuplu îl surprind pe celebrul pilot și Gemma Pinto în ipostaze neașteptate. Cei doi parteneri de viață s-au pozat pe insula Menorca din Marea Mediterană, declarată rezervație a biosferei UNESCO din 1993. Regiunea este renumită pentru golfurile cu ape turcoaz, plajele liniștite și patrimoniul natural bine conservat. În pozele distribuite pe rețelele de socializare spaniolul pare absorbit de frumoasa șatenă, care este foarte atrăgătoare și are o siluetă de invidiat. Își etalează formele în diferite campanii de imagine și ședințe foto care o pun într-o lumină favorabilă. Are peste 480.000 de fani pe contul de Instagram.

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În altă ordine de idei, influencerița s-a iubit în trecut cu un alt pilot de motociclism, Axel Pons. În schimb, sportivul spaniol a avut o relație mediatizată cu modelul Lucia Rivera. În urmă cu aproximativ un an pilotul a declarat că este „norocos că a întâlnit-o pe fata aceea”, făcând referire la actuala parteneră.