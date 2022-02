Cine este iubita lui Radu Itu de la Survivor România. Cu ce se ocupă Ana

Iubita lui Radu Itu de la Survivor România 2022 este Ana Capsali, fiica jurnalistului Iulian Capsali.

Tânăra este designer vestimentar și stilist, după ce și-a luat licența în Modă la Universitatea Națională de Arte din București, în 2018.

Cei trei ani de studiu au inclus și o bursă Erasmus în Bologna, Italia. Și-a continuat studiile de masterat la Milano.

Cine este iubita lui Radu Itu de la Survivor România

Cei doi îndrăgostiți au pasiuni comune, pentru că și deține o afacere de succes, The Wild Hatter, un brand de pălării.

Ana Capsali este absolventă de UNArte și a fost pasionată de modă încă din copilărie. A câștigat premiul Best Young Designer în cadrul Galei Absolvenților, cu colecția Plastification.

“De mică îmi sărea în ochi orice avea legătură cu moda. Mai concret, poate un fashion show de prin 2004, din fostul Hotel Sofitel, și un dicționar al modei în două volume mari, primit de ziua mea de la tata.”, a declarat Ana Capsali în 2019, pentru .

Radu Itu și Ana Capsali formează un cuplu de la începutul anului 2019. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată într-un supermarket, după cum au dezvăluit în cadrul emisiunii , cu ceva timp în urmă.

Cu ce se ocupă Radu Itu

Radu Itu face parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2022. a fost model în trecut, dar și antrenor de fitness.

Ulterior, după o vizită în Bali, a decis să-și dezvolte propria afacere. Acolo a intrat într-un magazin de pălării, unde a “învățat meserie” de la un pălărier bătrân, după care a decis să-și deschidă propriul business, care poartă numele The Wild Hatter (“Pălărierul Nebun”).

“Aveam o pasiune pentru pălării și înainte. Mi-am spus că de ce să nu le fac eu dacă tot am învățat chestia asta. Povestea pasiunii mele, începe în felul următor.

Am fost în Bali, am stat o perioadă de timp acolo. Eu am mers acolo să mă relaxez, să mă simt bine, să fac surf.

M-am tot plimbat, am explorat insula și am dat de un meșter acolo. Avea în jur de 75-80 de ani și s-a uitat la mine și mi-a zis:

‘Dacă tu crezi că îți place chestia asta, apucă-te să faci pălării. Du-te la tine în țară și apucă-te de acest business că o să reușești’.”, a declarat Radu Itu, în urmă cu ceva timp.

În 2018, Radu Itu a apărut la emisiunea Ninja Warrior, difuzată la Pro TV. A apărut și la show-ul Splash! Vedete la apă în 2021.