Cine este iubita lui Rodrigo De Paul. Cei doi au avut de gând să se căsătorească, dar s-au despărțit la un moment dat

Cine este partenera lui Rodrigo De Paul. Relația celor doi au fost pusă de multe ori sub semnul întrebării, având în vedere că s-au și despărțit la un moment dat. Totuși, acum se speculează că starul argentinian este pregătit să se căsătorească cu aleasa inimii lui.

Cine e iubita lui Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul a fost mereu în lumina reflectoarelor, nu doar datorită carierei din lumea fotbalului, ci și datorită planului amoros. În ultima vreme, fotbalistul a atras atenția tuturor după ce a început să se afișeze cu o artistă celebră. Cea care i-a furat inima este nimeni alta decât Tini Stoessel sau, așa cum s-ar putea să o știe mulți români, Violetta.

Tini Stoessel s-a făcut remarcată datorită faimosului serial Disney „Violetta”, acolo unde a și interpretat personajul principal. Timpul a trecut, iar Tini s-a dezis complet de imaginea pe care a avut-o în serial, devenind acum o adevărată artistă. Aceasta nu a avut succes doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, cucerindu-l pe nimeni altul decât Rodrigo De Paul.

Tini este una dintre cele mai mari vedete pop din America Latină, cunoscută pentru piesele sale care domină topurile de pe Spotify și YouTube. Ceea ce o diferențiază pe Tini de multe dintre partenerele fotbaliștilor este independența ei. Tini nu a luat nicio pauză de la cariera sa și nici nu s-a mutat permanent în Spania. Din contra, a continuat să fie în turnee, fără să iasă din lumina reflectoarelor.

Tini, pe numele ei complet Martina Stoessel, a devenit faimoasă odată cu serialul „Violetta”. După rolul Violettei Castillo, tânăra a decis să se lanseze pe plan muzical sub numele de Tini. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari precum Sebastián Yatra, Becky G sau Manuel Turizo, iar albumele ei au avut succes atât în Europa, cât și Statele Unite ale Americii.

De când formează un cuplu Rodrigo De Paul cu faimoasă artistă Tini

și-au făcut publică relația pentru prima dată în iunie 2022. Atunci, artista doar ce se despărțire de cântărețul columbian Sebastian Yatra. La rândul lui, Rodrigo De Paul pusese și el punct relației de 12 ani pe care o avea cu Camila Homs, în ciuda faptului că au avut împreună și doi copii.

Din 2022 și până acum, Rodrigo De Paul și Tini Stoessel și-au făcut multe planuri, ba chiar aveau de gând să se căsătorească. Totuși, în 2023, cei doi au luat o mică pauză, iar fanii lor au crezut că nu mai există cale de împăcare. În primăvara acestui an, Rodrigo De Paul și Tini au dat semne că au revenit la sentimente mai bune și că iau în calcul o împăcare.

Cei doi au fost văzuți împreună în luna aprilie la un meci de tenis în Madrid. Apoi, au fost fotografiați împreună pe străzile din Madrid, ceea ce a alimentat și mai mult zvonurile unei posibile împăcări. În continuare, cei doi formează o pereche intens discutată. Acum, un nou detaliu atrage atenția asupra lor.

Tini Stoessel și Rodrigo De Paul se pregătesc de nuntă?

Recent, s-au afișat împreună, din nou. De Paul s-a alăturat echipei Inter Miami, iar partenera lui l-a însoțit. Tini a purtat tricoul roz emblematic al clubului, alături de numărul 7 inscripționat pe spate.

Recent, o jurnalistă de la Gossipeame a divulgat marele plan al lui Rodrigo De Paul cu Tini Stoessel. Potrivit jurnalistei, cei doi ar plănui să se căsătorească până la finalul anului 2026. Totuși, fanilor le vine greu a crede, mai ales că cei doi sunt destul de discreți și nu oferă niciun indiciu în această direcție.

„Mi s-a spus că se vor căsători anul viitor în Argentina.”, a spus jurnalista, pe Instagram.

Confirmarea logodnei celor doi a venit în cadrul emisiunii „Mujeres argentinas”. Atunci, una dintre jurnaliste a dezvăluit că De Paul a cerut-o în căsătorie pe Stoessel în timpul unei călătorii romantice în Maroc. Potrivit , fotbalistul a planificat totul până la cel mai mic detaliu. Cererea ar fi avut loc într-un decor de vis, iar inelul ar fi fost unul special.