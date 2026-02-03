Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri

ADVERTISEMENT

După ce a curtat-o luni întregi s-a aflat cine este iubita fotbalistului de la Chelsea. Fundașul Mykhaylo Mudryk, suspendat de 15 luni din activitate, nu mai ascunse faptul că a cucerit-o pe frumoasa vedetă, în vârstă de 25 de ani.

Jucătorul celor de la Chelsea, relație cu o blondină superbă

Mykhaylo Mudryk este un sportiv de origine ucraineană, care a jucat o perioadă lungă la Șahtior. E unul dintre cei mai buni, alături de . Ulterior, a semnat cu un club din Marea Britanie, unde este și la ora actuală.

La Chelsea nu mai joacă de mai bine de un an, după ce a fost suspendat pentru dopaj. Ultimul său meci oficial a fost în noiembrie 2024. În ciuda faptului că lucrurile nu merg tocmai bine în carieră, fotbalistul o duce de minune în afara terenului.

La scurt timp după ce s-a despărțit de , pilot Ferrari în Formula 1, și-a încercat din nou norocul în dragoste, iar acum toată lumea a descoperit cu cine are o relație amoroasă.

„Băieți, ar trebui să încerc?”, a întrebat fotbalistul ucrainean, pe rețelele de socializare, în septembrie 2025, conform . Replica sa a dat de înțeles că este interesat de tânăra pe care o urmărește.

Internauții sunt în extaz pentru că este vorba de o vedetă căreia i-a scris constant în ultimele luni. Starul a reușit să o scoată la întâlnire pe o actriță americană. Aceasta se numește Jordyn Jones, are 25 de ani și urmează să-și aniverseze ziua de naștere pe data de 20 martie.

Cine este iubita fotbalistului de la Chelsea

Iubita jucătorului de la Chelsea, Jordyn Jones, este cunoscută publicului larg datorită producțiilor în care a apărut. Frumoasa blondină care formează un cuplu cu Mykhaylo Mudryk a primit roluri notabile în numeroase pelicule.

Mai exact, vedeta americană a jucat în Todrick Hall: Freaks Like Me (2014), Shake It Up (2010) and Dance Camp (2016). A atras prima oară atenția în 2012, ca finalistă la Abby’s Ultimate Dance Competition.

De-a lungul anilor tânăra originară din Kalamazoo, Michigan, și-a construit o carieră dinamică. Parcursul său profesional se învârte în domeniul muzicii, filmului și rețelelor sociale. E urmărită de 9,1 milioane de fani, pe Instagram.

În mediul online a postat mai multe imagini cu jucătorul celor de la Chelsea, însă fără a oferi amănunte. Actrița nu a confirmat legătura cu Mykhaylo Mudryk, dar a petrecut o vacanță de vis în compania acestuia.

Jordyn Jones a avut parte de o escapadă romantică la Disneyland, Paris, schimbul de mesaje dintre cei doi tineri fiind unul foarte clar. În prezent, nu mai este niciun secret că între ei s-a înfiripat o poveste de dragoste.