Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri

După ce a curtat-o luni întregi s-a aflat cine este iubita fotbalistului de la Chelsea. Fundașul Mykhaylo Mudryk, suspendat de 15 luni din activitate, nu mai ascunse faptul că a cucerit-o pe frumoasa vedetă, în vârstă de 25 de ani.
Mykhaylo Mudryk este un sportiv de origine ucraineană, care a jucat o perioadă lungă la Șahtior. E unul dintre cei mai buni, alături de fotbalistul care a vrut să fugă de război, dar a ajuns la PSG. Ulterior, a semnat cu un club din Marea Britanie, unde este și la ora actuală.
La Chelsea nu mai joacă de mai bine de un an, după ce a fost suspendat pentru dopaj. Ultimul său meci oficial a fost în noiembrie 2024. În ciuda faptului că lucrurile nu merg tocmai bine în carieră, fotbalistul o duce de minune în afara terenului.
La scurt timp după ce s-a despărțit de Violetta Bert, care a fost surprinsă cu Lewis Hamilton, pilot Ferrari în Formula 1, și-a încercat din nou norocul în dragoste, iar acum toată lumea a descoperit cu cine are o relație amoroasă.
„Băieți, ar trebui să încerc?”, a întrebat fotbalistul ucrainean, pe rețelele de socializare, în septembrie 2025, conform The Sun. Replica sa a dat de înțeles că este interesat de tânăra pe care o urmărește.
Internauții sunt în extaz pentru că este vorba de o vedetă căreia i-a scris constant în ultimele luni. Starul a reușit să o scoată la întâlnire pe o actriță americană. Aceasta se numește Jordyn Jones, are 25 de ani și urmează să-și aniverseze ziua de naștere pe data de 20 martie.
Iubita jucătorului de la Chelsea, Jordyn Jones, este cunoscută publicului larg datorită producțiilor în care a apărut. Frumoasa blondină care formează un cuplu cu Mykhaylo Mudryk a primit roluri notabile în numeroase pelicule.
Mai exact, vedeta americană a jucat în Todrick Hall: Freaks Like Me (2014), Shake It Up (2010) and Dance Camp (2016). A atras prima oară atenția în 2012, ca finalistă la Abby’s Ultimate Dance Competition.
De-a lungul anilor tânăra originară din Kalamazoo, Michigan, și-a construit o carieră dinamică. Parcursul său profesional se învârte în domeniul muzicii, filmului și rețelelor sociale. E urmărită de 9,1 milioane de fani, pe Instagram.
În mediul online a postat mai multe imagini cu jucătorul celor de la Chelsea, însă fără a oferi amănunte. Actrița nu a confirmat legătura cu Mykhaylo Mudryk, dar a petrecut o vacanță de vis în compania acestuia.
Jordyn Jones a avut parte de o escapadă romantică la Disneyland, Paris, schimbul de mesaje dintre cei doi tineri fiind unul foarte clar. În prezent, nu mai este niciun secret că între ei s-a înfiripat o poveste de dragoste.