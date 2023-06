Cine este iubitul Irinei Rimes: “Iubirea matură are mai multe nuanțe”

Irina Rimes a vorbi de curând, în cadrul unui interviu, despre viața sa sentimentală. După ce în trecut a avut parte de un divorț, de trei ani se bucură de o poveste de iubire ce pare ca în filme. Discretă până acum față de actualul partener, artista și-a deschis de această dată sufletul.

Irina Rimes, detalii despre iubitul ei. Cine este francezul David Goldcher

. O perioadă chiar s-a mutat cu el în Franța, pentru a-i fi alături în proiectele muzicale, căci și el face parte din industria artistică. Solista din Republica Moldova se bucură că împarte aceeași pasiune cu David.

La cei 31 de ani, Irina Rimes consideră că are parte de o iubire matură, datorită căreia poate depăși orice obstacol, fiindcă este una ”mai deșteaptă și mai pregătită”, conform declarațiilor sale. În ceea ce privește relațiile din trecut, Irina Rimes nu le regretă, căci i-au adus multă inspirație în piesele lansate.

”N-aș vrea să vorbesc în termenii ăștia, am trăit iubire adevărată și până acum, altfel nu aș fi scris toată muzica pe care am scris-o. Cred că am întâlnit iubirea matură de data asta, aceea care poate să treacă peste orice obstacol pentru că este mult mai deșteaptă și mai pregătită.

În plus, cred că iubirea matură are mai multe nuanțe, sunt mai multe tipuri de sentimente acolo, sentimente care mențin o relație sănătoasă”, a spus Irina Rimes, într-un interviu acordat recent pentru

Ce spune Irina Rimes despre căsătorie și copil

Întrebată și dacă a discutat cu David Goldcher despre căsătorie, Irina Rimes a precizat că momentan nu iau în calcul, dar are de gând să se căsătorească și să devină și mamă. Până atunci, interpreta se bucură de clipele actuale, de călătoriile cu iubitul ei și de toate lucrurile pe care le fac împreună.

”Când vom avea timp să ne ocupăm de asta, probabil ne vom gândi. Nu exclud nici o căsătorie, nu exclud nici o sarcină. În general, nu exclud nimic în viața asta, pentru că am învățat că natura omului este schimbătoare. Mă bucur foarte mult de prezent, de călătoriile noastre, de muzica pe care o facem împreună și de relația armonioasă pe care o avem”, a mai spus solista.

Irina Rimes, divorțată la doar 23 de ani

Puțină lume știe că, . Din cauza acestui episod, artista a mărturisit în diferite interviuri că a fost în depresie, dar că în prezent păstrează o legătură amiabilă cu Andi Bănică. Se zvonește că infidelitatea individului a dus la ruptura căsniciei.

Irina Rimes este o cântăreață originară din Republica Moldova, care de ani buni s-a stabilit în București. De asemenea, ea compune și melodii pentru colegii de breaslă. Multe piese ale sale au ajuns în trending, iar datorită talentului, face parte și din juriul Vocea României.