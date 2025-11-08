Cine este Iuliana Demetrescu, arbitrul partidei Dinamo – Csikszereda: ”Înainte de meci ascult Queen în vestiar”

ADVERTISEMENT

Iuliana Demetrescu este arbitrul din partida Dinamo – Csikszereda, care are loc pe Arena Națională. Aceasta a dezvăluit la un moment dat cum a ajuns la fotbal, după ce a practicat handbal de performanță. A renunțat din cauza unei accidentări.

Cine este arbitrul Iuliana Demetrescu din partida Dinamo – Csikszereda

Dinamo – Csikszereda este un meci care nu are în prim-plan doar jucătorii, ci și arbitrii. Unul dintre aceștia este Iuliana Elena Demetrescu, o obișnuită a partidelor care au loc în România atât la fotbalul masculin, cât și la cel feminim.

Tânăra conduce jocul de pe Arena Naționala de la centru. E considerată a fi cea mai valoroasă femeie arbitru din țara noastră. De asemenea, are ecuson FIFA și a fost promovată în urmă cu câțiva ani în categoria Elite.

Invitată în emisiunea „La feminin”, aceasta a povestit că este născută în Râmnicu Vâlcea. A practicat prima oară handbal, dar a trebuit să se retragă după ce a suferit o operație de menisc. Apoi, drumul său s-a îndreptat spre arbitraj.

În plus, Iuliana Demetrescu a dezvăluit că o perioadă bună a fost cadru didactic în orașul natal. a fost învățătoare la Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea.

„Ascult Bob Marley în cameră. Înainte de meci, ascult Queen în vestiar. Am anumite lucruri care mă liniștesc. Anumite tabieturi care îmi creează confortul psihic și mă ajută să intru în meci concentrată”, a spus arbitrul, conform .

Iuliana Demetrescu, de la handbal la fotbal

„Am ales să mă retrag, însă nu am putut să stau departe de sport, fiind obișnuită cu asta. Era destul de greu. L-am cunoscut pe soțul meu, el era în acea perioadă arbitru asistent activ în Liga 1.

Voiam să încep ceva, să revin, să fac sport și atunci el m-a îndrumat către această activitate și așa a început totul. A fost interesant. Am început ca arbitru asistent timp de doi ani, după care am stat și am analizat lucrurile.

Mi-am dat seama că, într-adevăr, îmi place. Am cântărit și am zis că îmi doresc să ajung la un nivel mai înalt. Am analizat lista FIFA, persoanele care erau pe lista FIFA la momentul respectiv”, a completat Iuliana Demetrescu.

A început să practice meseria de arbitru când avea 19-20 de ani. La început i-a fost greu să ajungă arbitru asistent, dar a luat lucrurile pas cu pas. În cele din urmă a devenit arbitru de centru, meserie prin intermediul căreia călătorește destul de mult.

Se bucură de toate experiențele pe care le întâlnește, de oameni și de locurile noi. Iuliana Demetrescu vede aceste deplasări ca pe un avantaj, cu toate că este extrem de obositor. În prezent, își amintește cu drag de primul meci pe care l-a arbitrat.

Amintiri de la primul meci arbitrat în fotbal

„Era primul joc, iar experiența mea era foarte mică. Domnul observator, la o greșeală de-a mea în a aplica Legile Jocului, și-a pus mâinile în cap și a spus: „Of, Doamne, cu cine m-au trimis!”. Dar râzând și uitându-se la mine.

Vă dați seama că am reacționat și eu. Am râs! Îmi aduc aminte cu plăcere de domnul Dina și ultima dată când am fost la o emisiune în studio, m-a sunat dumnealui după aceea și a început să plângă…

Și i-am spus că nu l-au trimis chiar atât de rău cu mine, așa că am început să râdem împreună. A fost un moment emoționant. Am realizat cumva că a rămas alături de mine și am crescut așa…”, a mai povestit Iuliana Demetrescu, mai arată sursa citată.

În altă ordine de idei, arbitrul feminin a avut parte și de incidente mai puțin plăcute. A fost , după ce a oferit unui jucător cartonașul roșu.