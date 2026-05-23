Cine este Ivan Pesic, autorul celei mai mari ratări a sezonului în România. A jucat la Dinamo și a marcat pentru 3 echipe în cupele europene

Barajul dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța a adus cea mai mare ratare a sezonului. Ivan Pesic a înscris după ce a oferit un moment penibil în fața porții.
Iulian Stoica
23.05.2026 | 19:55
Chindia Târgoviște – Farul Constanța a fost primul baraj de menținere – promovare în SuperLiga României. Meciul de pe „Eugen Popescu” a avut parte de o desfășurare spectaculoasă, cu întoarceri de scor, dar și cu ratări incredibile. Ivan Pesic este autorul ultimului gol al gazdelor, însă cu doar un minut în urmă nu reușise să transforme o fază facilă.

Chindia, egala lui Farul în manșa tur a barajului

Meciul dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța s-a terminat la egalitate, scor 3-3. Primele două goluri au fost marcate după niște greșeli incredibile ale portarilor, atât Rafael Munteanu, cât și George Isvoranu gafând la golurile marcate de Popadiuc și Alibec. Ulterior, Ișfan a reușit să îi ducă pe marinari în avantaj, ca Florea să marcheze pentru 2-2.

Un moment incredibil s-a produs în minutul 79 al înfruntării. Rafael Munteanu a degajat direct în Ivan Pesic, iar jucătorul Chindiei a rămas singur cu poarta goală. Deși trebuia să îndeplinească doar o simplă formalitate în fața porții, atacantul croat s-a împiedicat, iar balonul s-a scurs pe lângă buturi.

Totuși, revanșa a venit doar un minut mai târziu. Chindia a revenit în avantaj după un gol semnat de Ivan Pesic din afara careului, faza premergătoare reușitei fiind de-a dreptul spectaculoasă. Interesant este că atacantul nu a izbutit să împingă balonul în poartă din câțiva metri, însă a reușit să o facă de la distanță. Ulterior, Markovic a înscris pentru 3-3, stabilind astfel rezultatul final.

Ratarea lui Ivan Pesic. Foto: Captură Digi Sport
Cine este, de fapt, Ivan Pesic

Ivan Pesic (34 ani) este cunoscut pentru iubitorii fotbalului din România. Croatul și-a început cariera în țara natală, la Hajduk Split, ca mai apoi să fie legitimat la Klagenfurt, HNK Sibenik, NK Zadar, RNK Split și din nou Hajduk Split, acolo unde a fost antrenat de Zeljko Kopic. Prima experiență în SuperLiga a fost în 2018, când a fost transferat de Dinamo. Atacantul a fost împrumutat la Shakhter Karaganda, ca în 2020 să semneze cu Kaysar.

Atacantul a mai fost legitimat în România la FC Voluntari, în 2021, acesta venind, sub formă de împrumut, de la Vorskla Poltava. Ulterior, croatul a mai bifat minute la Dinamo Minsk, Kaspiy Aktau, Alashkert FC și Rudes. Ivan Pesic a ajuns la Chindia în iarna lui 2024 și a fost legitimat până în ianuarie 2025, când a fost lăsat liber de contract. La doar 6 luni distanță, Pesic revenea la Târgoviște, unde este sub contract și în prezent.

La nivelul cupelor europene, Ivan Pesic a înscris un gol pentru Dinamo Minsk, în preliminariile UEFA Conference League, un gol pentru Vorskla Poltava în aceeași fază a competiției, dar și trei reușite pentru Hajduk Split, însă de această dată în preliminariile UEFA Europa League.

  • 56 de meciuri, 12 goluri și 15 pase decisive a adunat atacantul la Chindia
  • 100.000 de euro este cota lui Ivan Pesic
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
