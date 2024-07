Cine este J.D. Vance, vicepreședintele SUA propus de Donald Trump. “Generozitatea către Ucraina trebuie să ajungă la final! Țelul Europei trebuie să fie stoparea urgentă a războiului cu Rusia”

J.D. Vance este senatorul anunțat, luni, de Donald Trump pentru a-i fi vicepreședinte în caz de victorie la alegerile prezidențiale. Ales senator de Ohio în 2023, J.D. Vance are un trecut atipic. Militar, student la drept și autor de bestselleruri, el a fost foarte critic la adresa lui Trump în trecut, înainte de a prelua principalele teme de campanie ale acestuia.

Trump: „Persoana cea mai potrivită pentru această funcție”

Cu aceste cuvinte, luni, Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că l-a ales pe senatorul de Ohio J.D. Vance, în vârstă de 39 de ani, pentru a-i fi vicepreședinte, dacă va câștiga alegerile prezidențiale în noiembrie. O ascensiune meteorică pentru acest fost militar cu o carieră atipică.

Ales senator de Ohio în 2022, James David Vance (pe numele complet) a crescut într-o familie monoparentală modestă din Rust Belt, o regiune din nord-estul Statelor Unite marcată de declinul industrial. Pe site-ul său, aflăm că „mama sa s-a luptat toată viața cu dependența de droguri” și că bunica sa l-a menținut pe „calea cea dreaptă”.

Studii la Yale, carieră la Silicon Valley

După un stagiu în armată, în corpul pușcașilor marini, James David Vance a studiat dreptul la Yale, una dintre cele mai prestigioase universități din Statele Unite, înainte de a începe o carieră în .

În 2016, el a publicat „Hillbilly Elegie”, care l-a adus în atenția publicului larg. În această narațiune autobiografică, care a devenit un bestseller și a fost adaptată într-un film în 2020, J.D. Vance își povestește copilăria haotică într-o Americă albă, devastată de șomaj și dependență, și dă glas resentimentelor unei populații muncitorești deziluzionate. Opera sa a atras atenția lui Donald Trump Jr, fiul cel mare al fostului președinte, căruia i-a devenit un prieten apropiat, scrie .

Lupta împotriva imigrației, opoziția față de avort

J.D.Vance a câștigat sprijinul miliardarului republican în campania sa pentru Senat din 2022 prin preluarea temelor sale cheie, precum protecționismul economic și lupta împotriva imigrației. Tată a trei copii, el își subliniază în mod frecvent credința creștină în opiniile sale politice.

În special, el pledează pentru interzicerea avortului fără excepție, inclusiv în caz de viol sau incest. Potrivit Politico, el a devenit vârful de lance a mișcării „Noua Dreaptă”, un grup de tineri conservatori care doresc să ducă mișcarea izolaționistă și anti-imigrație a lui Donald Trump într-o direcție mai radicală.

Apărător convins al lui Trump, dar și fost critic

J.D. Vance este un obișnuit al platourilor de televiziune, unde îl apără energic pe Donald Trump, care este ținta mai multor proceduri judiciare. „Administrația Biden vrea să-l vadă pe Trump murind în închisoare și să-i ruineze familia. Este cel mai mare atac asupra democrației văzut vreodată”, a denunțat el pe X în martie.

După a fostului președinte, noul colistier al lui Trump a arătat cu degetul spre „campania Biden”, care îl prezintă pe Donald Trump drept „un fascist autoritar care trebuie oprit cu orice preț”. „Această retorică a condus direct la tentativa de asasinare a președintelui Trump”, a acuzat J.D. Vance.

„Am o memorie bună. Dacă vă luptați cu Trump din punct de vedere politic și cu candidații pe care îi susține astăzi, nu veniți să-mi cereți ajutorul peste un an pentru a vă trece legea sau proiectele la care țineți”, a mai spus el la începutul anului.

Vorbe grele despre Trump, în trecut

A fost o declarație care a atras critici din partea adversarilor săi. Pentru că, înainte de a deveni un susținător al fostului președinte, J.D. Vance a fost foarte critic la adresa acestuia. El a spus odată că este „un tip care nu va fi niciodată pro-Trump”, iar în trecut l-a descris pe miliardarul republican drept „idiot” și „nociv”, îngrijorându-se chiar că ar putea fi un „Hitler al Americii”. Este o schimbare de stil și de substanță: acum, în chestiuni atât de disparate precum comerțul și Ucraina, Vance este strâns aliniat cu Trump, scrie și .

„A venit vremea ca Europa să se apere singură”

În luna februarie, J.D. Vance a scris un editorial pentru în care a reluat temele lui Donald Trump și în care afirma că „a venit vremea ca Europa să se apere singură”. Statele Unite au oferit o umbrelă de securitate Europei pentru prea mult timp. În urma Războiului Rece, națiunile europene au făcut reduceri profunde și de durată ale bugetelor lor de apărare. Estimările sugerează că vechiul continent ar fi cheltuit 8,6 miliarde de dolari în plus pentru apărare pe parcursul a 30 de ani dacă ar fi menținut nivelul cheltuielilor militare din timpul Războiului Rece, spune el.

„Având în vedere că bugetul american pentru apărare se apropie de 1 miliard de dolari pe an, ar trebui să privim banii pe care Europa nu i-a cheltuit pentru apărare drept ceea ce sunt de fapt: o taxă implicită pe poporul american pentru a asigura securitatea Europei”, a scris J.D. Vance.

„Americii i s-a cerut să umple golul”

Nimic din istoria recentă nu demonstrează acest lucru mai clar decât războiul din Ucraina, în opinia sa. Vance spune că nu există nici un motiv întemeiat pentru care ar fi nevoie de ajutor din partea SUA. Europa este formată din multe națiuni mari, cu economii productive. Acestea ar trebui să aibă capacitatea de a gestiona conflictul, însă de-a lungul deceniilor au devenit mult prea slabe. Americii i s-a cerut să umple golul, cu cheltuieli enorme pentru proprii cetățeni, arată senatorul de Ohio.

„În spatele prețului, acest conflict a dezvăluit slăbiciunea șocantă a bazei industriale de apărare de pe ambele maluri ale Atlanticului”, spune el. În Europa și America, industriile de apărare fragmentate produc cantități limitate din cele mai avansate arme de pe planetă, dar se luptă să producă armament greu la viteza și la scara necesare pentru a câștiga un conflict major.

Rusia produce mai multe obuze decât Europa și SUA la un loc

Cu toate discuțiile despre cine cheltuiește cel mai mult pentru apărare în procente din produsul intern brut, Rusia produce în prezent mai mult de două ori mai multe obuze de artilerie în fiecare lună decât Europa și SUA la un loc, spune Vance.

Cheltuielile pentru apărare și gradul de pregătire pentru apărare sunt două lucruri diferite. De exemplu, Germania cheltuiește în fiecare an mult mai mult decât Franța pentru apărare, dar nu prea are rezultate probante. Armata franceză dispune de șase brigăzi interarme extrem de capabile, gata să se desfășoare și să execute misiuni de luptă, însă Bundeswehr-ul abia reușește să adune o singură brigadă pregătită de luptă, potrivit senatorului.

„Sunteți aliați sau clienți?”

„Întrebarea pe care trebuie să și-o pună fiecare națiune europeană este următoarea: sunteți pregătiți să vă apărați? Iar întrebarea pe care trebuie să și-o pună SUA este: dacă aliații noștri europeni nu se pot apăra nici măcar singuri, sunt ei aliați sau clienți?”, întreabă J.D. Vance

Aceste probleme, spune J.D. Vance, merg dincolo de artificii bugetare și de participarea la summituri trilaterale. Ele necesită o capacitate militară și o putere industrială tangibile. Londra este centrul bancar al Europei, și poate al lumii. Dar războaiele nu se duc cu dolari, lire sterline și derivate financiare, ci cu gloanțe, mai scrie senatorul.

Germania este cea mai importantă economie din Europa, dar se bazează pe energia importată și pe puterea militară împrumutată. Liderii americani din întregul spectru politic sprijină Europa și văd valoarea alianțelor vechi de generații. „Dar, în timp ce asistăm la atrofierea puterii europene sub un protectorat american, este rezonabil să ne întrebăm dacă sprijinul nostru nu a permis Europei să își ignore mai facil propria securitate”, arată el.

Ucraina, cercul vicios?

Ceea ce ne aduce la Ucraina, explică senatorul. În presă, dezbaterea privind împărțirea sarcinilor este adesea formulată în termeni monetari: cine cheltuiește și cât ar trebui să cheltuiască fiecare națiune? Dar acest lucru ascunde adevărata constrângere a resurselor. Războaiele sunt câștigate cu oameni și materiale.

„Începând cu materialul: nu producem suficient. La ratele actuale de producție, va fi nevoie de ani de zile pentru a reface stocurile militare după acest război – chiar dacă nu mai trimitem stocuri de apărare critice astăzi, așa cum ar trebui să facem cu siguranță. Este necesar un angajament ferm față de reindustrializarea occidentală, față de formarea lucrătorilor calificați și față de reconstruirea capacității de producție”, arată J.D. Vance.

Ucraina are nevoie și de mai mulți combatanți. Soldatul ucrainean mediu are aproximativ 43 de ani. Fostul general ucrainean Valeri Zajulnîi a declarat că are nevoie de o mobilizare de trupe proaspete. Ucraina nu va putea continua în acest ritm mult timp până când trupele occidentale nu vor fi solicitate să răspundă apelului, spune Vance.

„Americanii doresc aliați în Europa, nu state clientelare”

„Suntem datori față de partenerii noștri europeni să fim sinceri: americanii doresc aliați în Europa, nu state clientelare, iar generozitatea noastră în Ucraina se apropie de sfârșit. Europenii ar trebui să privească încheierea războiului de acolo ca pe un imperativ. Ei trebuie să continue să-și reconstruiască capacitățile industriale și militare. Iar Europa ar trebui să se gândească cum anume va trăi cu Rusia când războiul din Ucraina se va încheia”, afirmă senatorul republican.

„În SUA, justificările pentru război depind adesea de o teorie contemporană a dominoului: dacă nu-l oprim pe Putin în Ucraina, el nu se va opri nici acolo. Dar a venit timpul ca Europa să se ridice pe propriile picioare. Asta nu înseamnă că trebuie să rămână singură, dar nu trebuie să continue să folosească America drept o cârjă”, încheie J.D. Vance.