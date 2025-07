Cine este Jack Alexy, principalul contracandidat pentru David Popovici la aur în finala 100 metri! A doborât recordul SUA în semifinale și a cules aplauzele românului

Jack Alexy a reușit să câștige cea de-a doua semifinală din proba „regină” a înotului. Americanul a fost .

Jack Alexy este unul dintre cei mai promițători înotători americani. Sportivul în vârstă de doar 22 de ani născut în Morriston, New Jersey a încheiat cursa de 100 metri liber cu timpul de 46.81 și a doborât recordul lui Caeleb Dressel (46.96), cel mai rapid din SUA în această probă. Practic un record național.

Jack Alexy set the fastest time in the semifinals of the men’s 100 freestyle in 46.81. This is a new American record, 0.15 seconds faster than Caeleb Dressel’s previous standard from 2019. Now he is the 3rd fastest performer of all time.

— Swimming Stats (@SwimmingStats)