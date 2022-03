Cine este Jazzy Jo, partenera lui Zarug de la “Te cunosc de undeva”. Care e numele ei real

Jazzy Jo este partenera lui Zarug în noul sezon “Te cunosc de undeva”. Cei doi au acceptat provocarea de a participa la sezonul 17 al show-ului de transformări. Concurenții vor intra în pielea artiștilor celebri din România și din lume și îi vor distra pe jurați și telespectatori.

Cine este Jazzy Jo, partenera lui Zarug de la “Te cunosc de undeva”

este cântăreață și face parte din echipa lui Smiley, la casa de discuri HaHaHa Production. Scrie și versuri și a colaborat și cu alți artiști din România, printre care și Dorian Popa.

ADVERTISEMENT

Numele ei real este Ioana Sihota și este pasionată de muzică încă din copilărie. A studiat pianul mulți ani la rând, după care a început să se concentreze pe voce.

„Am crescut într-o familie muzicală. Mama mea e profesoară de pian și dorm cu instrumentul ăsta minunat la capul patului ca să pot să absorb tot din magia lui. Am făcut și eu pian vreo 15 ani și apoi m-am axat pe voce, căci pasiunea mea asta era.

ADVERTISEMENT

Dar muzica m-a însoțit de mică, fie că vorbim de Mozart, Chopin (preferatul meu), Liszt sau vreun monstru sacru ca Miles Davis sau o Etta James.”, a declarat artista pentru , în urmă cu câțiva ani.

Tânăra a participat la X Factor în 2021 și a ajuns în finală. Împreună cu Gabriel Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis formează trupa The Jazzy Jo Experience de patru ani.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Zarug, despre participarea la “Te cunosc de undeva”

și Jazzy Jo vor participa la sezonul 17 “Te cunosc de undeva”, o experiență inedită pentru amândoi. Fostul concurent de la Asia Express a recunoscut că nu a știut dacă să participe sau nu la emisiune, din moment ce este o fire emotivă.

„Am primit propunerea de a participa cu reţinere şi oareşce frică. Eu sunt o fire foarte emotivă şi genul ăsta de performance foarte public mă şi sperie, dar mă şi ambiţionează să văd de ce sunt în stare. Mă reconfortează gândul că Jazzy Jo are multă experienţă pe scenă şi faptul că ea e, de fapt, ‘doer-itza’ care mă împinge să pot!”, a declarat Zarug.

ADVERTISEMENT

Jazzy Jo a fost încântată și este convinsă că va face spectacol alături de partenerul ei de scenă.

ADVERTISEMENT

„Cum am primit propunerea? Wow! Cu braţele şi cu sufletul deschise, entuziasmată pentru nenumăratele schimbări de toate felurile prin care o să trecem. Al meu partener şi prieten, Zarug, este delicios, click-uim împreună ceva de speriat! Abia aştept! E o provocare genială! Watch out for us, Zarug and Jo!”, a transmis cântăreața.

La sezonul 17 al emisiunii de la Antena 1 mai participă următoarele cupluri de vedete: Emi şi Cuza de la Noaptea Târziu, Alexia Talavutis şi Dima Trofim, Romică Ţociu şi Carmen Chindriş, Maria Buză şi Paula Chirilă, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Ana şi Monica Odagiu, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu.