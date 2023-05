Cine este Joao Janeiro, viitorul antrenor al lui FC U Craiova! A studiat la academiile lui Johan Cruyff și David Beckham

FC U Craiova 1948 va avea un nou antrenor pentru următorul sezon din SuperLiga, iar Adrian Mititelu i-a anunțat numele chiar înaintea sfârșitului de play-out. Joao Janeiro va fi înlocuitorul lui Nicolo Napoli la „cârma” oltenilor, iar portughezul se poate lăuda cu studii la academiile lui Johan Cruyff și David Beckham.

Deși este , Adrian Mititelu i-a decis soarta lui Nicolo Napoli la gruparea din Bănie. Finanțatorul oltenilor a anunțat că înțelegerea tehnicianului italian nu va fi prelungită la sfârșitul sezonului, iar în locul acestuia va fi numit Joao Janeiro.

Pe lângă experiența din Ungaria la Szerged, Kisvarda și Debreceni, portughezul a calificat-o și pe Dunajska Streda din Slovacia în Conference League. De altfel, Joao Janeiro a fost și analist pentru Marcelo Bielsa la Athletic Bilbao la începuturile carierei în fotbal.

Totuși, în această vară este școlit la unele dintre cele mai importante centre din Europa. Portughezul este absolvent la academiile lui Johan Cruyff și David Beckham, înainte să își înceapă cariera de antrenor.

Tehnicianul portughez a dezvăluit că Johan Cruyff i-a schimbat viziunea asupra fotbalului și l-a ajutat să își formeze curajul pe bancă. Joao Janeiro a vorbit despre viziunea pe care legendarul jucător i-a împărtășit-o, dar și concluziile trase după primele lecții.

„Johan Cruyff a avut cel mai mare impact asupra felului în care privesc fotbalul, de atunci mă gândesc la joc cu totul altfel. Un antrenor nu se poate simți niciodată mulțumit, m-a și făcut să realizez că este imposibil să inventez un sistem perfect, pentru că jocul este în continuă schimbare.

Am fost foarte influențat de Cruyff, sub care mi-am făcut pregătirea postuniversitară. De asemenea, mi-a dat mult curaj să îndrăznesc să prioritizez jocul ofensiv. Desigur, asta sună foarte frumos, dar nu putem uita că Cruyff a mers în cluburi mari, unde este mai ușor să faci toate astea. Vă puteți implementa mai ușor ideile și vă puteți asuma riscuri mai ușor”, spunea Joao Janeiro.

Joao Janeiro, despre influența legendei fotbalului din Olanda: „Cruyff mi-a fost de mare ajutor, deoarece m-a inițiat profund în misterele fotbalului de atac”

Portughezul spune că stilul său îmbină fotbalul englez, portughez și olandez, acolo de unde și-a pus la punct strategia ofensivă. Joao Janeiro a fost și jucător de futsal în trecut, însă cariera lui s-a terminat la doar 21 de ani, din cauza faptului că a ales să aprofundeze tainele fotbalului.

„Încă îmi asum riscuri uimitoare. Cruyff mi-a fost de mare ajutor, deoarece m-a inițiat profund în misterele fotbalului de atac. În afară de Portugalia, mi-am terminat studiile în Anglia și Olanda, așa că pot spune că am adus fotbalul de atac din Olanda, strategic trag din fotbalul englez, tactica mea este clar portugheză. Sunt pasionat de fotbal.

Am jucat fotbal și chiar futsal, dar m-am oprit la 21 de ani pentru că simțeam că nu voi putea ajunge la nivelul potrivit, așa că mi-am îndreptat atenția către studii. Am studiat tehnologia aviației și am și o diplomă de marketing, dar am început și studii de coaching, așa că la 25 de ani lucram deja ca antrenor. Zece ani mai târziu, m-am trezit în fotbalul profesionist ca asistent”, spunea tehnicianul în presa din Ungaria.

Fostul aeronaut nu ratat nicio ocazie pentru a fi lângă legendele fotbalului. Imagini cu Joao Janeiro lângă Luiso Figo și Frank de Boer

Pe lângă fotbal, Joao Janeiro a fost pasionat și de aeronautică, iar această meserie i-a oferit ocaziile să fie aproape lângă mulți oameni de fotbal importanți. În afară de Roberto Mancini, portughezul i-a întâlnit în trecut și pe Luis Figo și Frank de Boer.

Tânărul antrenor de doar 41 de ani este antrenorul cu care Adrian Mititelu vrea să dea lovitura la FC U Craiova 1948, după ce la gruparea din Bănie s-au perindat mai mulți tehnicieni. Pe lângă cunoștințele în fotbal, Adrian Mititelu anunță că Joao Janeiro nu va avea nici probleme de comunicare cu jucători.

Într-un comentariu pe pagina sa oficială de Facebook, Adrian Mititelu a mărturisit că vorbește nu mai puțin de cinci limbi. Pe lângă limba sa natală, Joao Janeiro vorbește fluent și engleză, italiană, spaniolă și franceză.