Cine este Joao Paulo, noul mijlocaș de la FCSB. Și-a adus fratele geamăn în România și are un istoric medical imaculat

ADVERTISEMENT

FCSB a rezolvat un nou transfer. Campioana României mijlocașul defensiv care a impresionat în acest sezon la Oțelul Galați. FANATIK a anunțat în exclusivitate că cele două cluburi au ajuns la un acord, iar fotbalistul, prezentat deja oficial, se va alătura lotului pregătit de Elias Charalambous.

FCSB l-a prezentat pe Joao Paulo! Totul despre mijlocașul din Insulele Capului Verde

Campioana României s-a despărțit în această iarnă de doi mijlocași, Adrian Șut și Malcom Edjouma, însă s-a întărit rapid. Ofri Arad și Joao Paulo au semnat cu FCSB, iar fanii îi vor vedea la treabă pe finalul sezonului regular. Roș-albaștrii speră să obțină biletele pentru play-off.

ADVERTISEMENT

Joao Paulo este unul dintre puținii jucători din SuperLigă care, în acest an, va juca la Campionatul Mondial de fotbal. Noul mijlocaș de la FCSB a obținut calificarea la turneul final alături de naționala Insulelor Capului Verde, în preliminarii, unde a picat într-o grupă destul de dificilă, cu Camerun.

Joao Paulo a ajuns în România în luna iulie a anului 2025, când Oțelul l-a adus de la Sheriff Tiraspol. Mijlocașul central își începuse cariera în țara natală, la Sporting Praia, însă a ajuns rapid în Portugalia, unde a evoluat la echipe precum Maria da Fonte, Leça sau Feirense.

ADVERTISEMENT

Joao Paulo are un frate geamăn pe care l-a convins să vină în România

În luna noiembrie a anului trecut, FANATIK a stat de vorbă cu Joao Paulo. Fotbalistul a povestit mai multe detalii interesante din viața sa. , care joacă și el fotbal și care recent s-a transferat în România. Acesta a semnat cu Poli Iași, după sfatul primit de noul jucător de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Fratele meu, Joao Paulino, juca în Turcia, la Ordabassy, și este mijlocaș stânga. Chiar am vorbit cu el deja și i-am spus că ar fi bine să vină să joace în România. El urmărește fotbalul românesc și, de ce nu, mi-ar plăcea să jucăm împreună. Speră și el să ajungă la națională și cred că ar putea să crească în SuperLigă, așa cum am făcut-o și eu. Echipele sunt ofensive și agresive, îmi place stilul ăsta. FCSB este o echipă care ar face față cu brio în prima ligă din Portugalia, de exemplu”, povestea Joao Paulo pentru FANATIK.

Noul jucător de la FCSB a eliminat-o pe Farul din Champions League. Nu s-a confruntat cu probleme medicale

Joao Paulo a evoluat două sezoane în Moldova, la Sheriff Tiraspol, iar în 2023 era pe teren la dubla pe care echipa de peste Prut a câștigat-o dramatic cu Farul Constanța, în preliminariile Champions League. Ulterior, a evoluat în cinci partide din Europa League și a văzut cartonașul roșu într-un duel cu AS Roma.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul din Insulele Capului Verde a fost ferit de accidentări în carieră. Deși are deja 27 de ani, Joao Paulo nu a suferit până în acest moment nici măcar o problemă medicală care să îl țină departe de teren o perioadă îndelungată de timp.

„Eu mă pregătesc cât mai bine pot și sunt foarte fericit că am putut reprezenta Insulele Capului Verde în 36 de meciuri. Am jucat în aceste preliminarii în 11 meciuri, dintre care 10 ca titular. Au fost doar patru meciuri în care nu am jucat deloc. Este visul meu să joc cu țara mea la Campionatul Mondial”, mai spunea mijlocașul defensiv.