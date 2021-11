Cine este Johny Romano, artistul care face furori pe Youtube. A ajuns celebru cu ajutorul lui Connect-R

Artistul în vârstă de 24 de ani face furori pe Youtube. Prima sa piesă, intitulată „Na Janau”, a fost lansată în colaborare cu fostul concurent de la Asia Express.

Connect-R este tare mândru de tânărul fenomen, cu o voce impresionantă. Originar din București, cartierul Ferentari, noua din muzica românească a muncit mult pentru visul său.

Johny Romano a demonstrat că are talentul și ambiția necesare pentru a ajunge un nume cunoscut în această industrie, dovadă că a primit o șansă de la fostul soț al frumoasei Misha.

Johny Romano, artistul momentului. Colaborează cu Connect-R

Johny Romano nu a reușit să-l impresioneze pe Connect-R la prima conversație, dar nu s-a lăsat și a continuat. Tânărul de etnie romă vorbește perfect limba engleză și are un timbru cum rar se întâlnește.

A lucrat în domeniul IT, dar de ceva vreme s-a axat pe muzică. din Ferentari este foarte inteligent și scoate pe loc rime, în prezent având mai multe piese în lucru.

„Păi practic mi-a trimis un filmuleț pe Instagram, nu m-a convins foarte tare, dar apoi a venit și a insistat. A venit cu cineva la studio și când l-am auzit în engleză am amuțit. M-a impresionat povestea lui.

Vine din Ferentari, unde șansele de a reuși sunt aproape zero, cu toate astea, fiind într-o zonă periculoasă, cu droguri și altele, el nu s-a atins de treaba asta, e un tip care a lucrat în IT, are o engleză impecabilă, cu un timbru impecabil.

Noi ne-am asumat piesa asta cu totul, cu tot cu dezacordul de pe refren. El mi-a zis să fie autentic, să știe oamenii că de acolo vine.

Avem vreo 4-5 piese gata, lucrul cu el e extraordinar de simplu, fac instrumentale. Efectiv deodată începe să cânte. El dă pe loc versurile”, spune Connect-R despre Johny Romano.

Johny Romano, detalii despre viața personală. Cântă de mic

Întrebat ce înseamnă denumirea primei sale melodii tânărul cântăreț a spus totul. „Nu știu”, este traducerea pe care o are piesa în limba română. Artistul lucrează încă din liceu și mereu a avut note mari.

„Am 24 de ani. Johny mi se zice acasă de când eram mic. Cânt de mic, nu aveam neaparat planul 2, ci ceva prin care să mă susțin financiar, să ajung unde trebuie. Înăuntrul meu îmi place rapul acesta și apoi blues, jazz.

La școală eram cuminte și bun. Mai dormeam la ore, munceam din clasa a 9a. Mă lăsau profesiorii să dorm că știau că munceam. Limba engleză si româna erau preferatele mele. «Nu știu» înseamnă Na janau”, a spus artistul în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, scrie .