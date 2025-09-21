Cine este jucătoarea care face senzație în fotbalul feminin. Tânăra i-a atras deja atenția lui Lamine Yamal

O jucătoare de fotbal feminin nu face senzație doar pe teren, ci și în mediul online. Tânăra de 20 de a intrat deja în vizorul lui Lamine Yamal, fotbalistul copleșind-o cu aprecieri la fiecare postare. Iată despre cine este vorba!

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal, cucerit de o jucătoare de fotbal de 20 de ani

O tânără de 20 de ani este considerată senzația fotbalului feminin. Jucătoarea atrage atenția tuturor nu doar datorită performanțelor sale, ci și datorită trupului de zeiță pe care îl are. Frumusețea sa răpitoare a făcut multe „victime”, iar printre ele se numără și faimosul Lamine Yamal.

Kiana Dufour este considerată . Tânăra bifează apariții senzaționale pe Instagram, acolo unde fanii o pot admira în diverse ipostaze. Recent, aceasta le-a arătat tuturor că s-a apucat de fotbal pe plajă, o adevărată tradiție în Brazilia, țara ei natală.

ADVERTISEMENT

Kiana Dufour face senzație în mediul online, iar postările ei au ajuns și la Lamine Yamal. Starul nu s-a ferit să își arate admirația față de ea și aproape că nu există postare pentru care fotbalistul să nu apese butonul de „like”.

View this post on Instagram

Cine este Kiana Dufour

a crescut într-o familie multiculturală, iar ulterior s-a mutat în Canada. Stilul ei de joc a atras atenția scouterilor încă din copilărie. Până în adolescență, Kiana se făcuse deja remarcată în ligile de juniori din Canada, jucând adesea împotriva băieților și demonstrând abilități tehnice mult peste vârsta ei.

ADVERTISEMENT

Tânăra de 20 de ani a reprezentat Haiti la nivel de juniori, un gest pe care l-a făcut pentru a onora moștenirea mamei sale. În 2024, Kaina Dufour a semnat cu Southern Miss.

ADVERTISEMENT

Marele moment a fost anunțat și pe Instagram, prin intermediul unei postări alături de mesajul: „Blessed & committed” („Binecuvântată și fericită”). Acela a fost episodul care a dat starul popularității sale în mediul online, jucătoarea începând să aibă o comunitate din ce în ce mai numeroasă.

Chiar dacă acum se bucură de succes, Kiana Dufour a avut parte și de momente mai puțin fericite. Potrivit , la vârsta de 15 ani, aceasta a fost diagnosticată cu displazie de șold. Jucătoarea a fost supusă la două operații majore pentru a reatașa oasele bazinului, după care au urmat mai multe luni de recuperare intensivă.

ADVERTISEMENT

„Ambiția ei este de neegalat. Nu e doar o jucătoare, e o forță a naturii.”, a spus Lisa Tremblay, una dintre fostele ei antrenoare din Canada.

Tânăra jucătoare de fotbal feminin i-a impresionat pe antrenori, dar și pe colege

În afara terenului, Kiana Dufour a reușit să devină o prezență semnificativă pe rețelele sociale. Contul său de Instagram, plin de clipuri de antrenament și momente personale, a adunat sute de mii de urmăritori, printre care și sportivi de top precum Weston McKennie și Marcus Stroman. Inclusiv David Ruiz a distribuit unul dintre videoclipurile ei, semn că tânăra începe să devină o figură sportivă globală.

Toate persoanele care au cunoscut-o pe Kiana Dufour au numai cuvinte de laudă la adresa ei. Antrenorii dintre trecut, dar și colegele ei au susținut de nenumărate ori că tânăra este o adevărată sursă de inspirație.

„Kiana a adus o energie nouă în vestiar. Abilitățile, etica muncii și carisma ei sunt contagioase. E un game-changer în adevăratul sens al cuvântului.”, a spus antrenorul principal Marcos Garcia, potrivit Yahoo!