Cine este jucătorul care i-a marcat 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu. Este fratele unei legende iubite de milioane de români

Universitatea Craiova a reușit, în sezonul 2025-2026, să câștige un nou event în România, după o pauză de 35 de ani. ”Știința” a luat Cupa și titlul într-un interval de câteva zile: pe 13, respectiv 17 mai. Anterior, în urmă cu 29 de ani, Steaua mai realiza un event relativ similar: Cupa pe 4 iunie 1997 și campionatul pe 7 iunie. Cine e jucătorul roș-albaștrilor care i-a marcat atunci 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu

Cum a luat Steaua eventul la distanță de 3 zile, în urmă cu trei decenii

După o pauză de mai bine de un deceniu, o nouă echipă a reușit eventul în România. Universitatea Craiova, formația lui Filipe Coelho, 45 de ani, a cucerit două trofee în decurs de patru zile: Cupa României și titlul în Superliga. Oltenii au triumfat în ambele cazuri în fața Universității Cluj. Dacă finala Cupei a fost echilibrată și s-a decis la loviturile de departajare, ”finala campionatului” a fost rezolvată clar de olteni. Aceștia s-a impus cu un categoric 5-0.

Emisiunea ”Oldies but Goldies” a fost una dedicată . Cristi Coste și Andrei Vochin au derulat anii pentru a aduce în atenția publicului momente inedite. S-a ajuns la capitolul eventuri reușite într-un interval de câteva zile. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1990 (Dinamo) și 1997 (Steaua).

În urmă cu 29 de ani, la un început de vară, Steaua a tranșat rapid dubla internă. Pe 4 iunie, trupa din Ghencea trecea de FC Național cu 4-2 și lua Cupa României. Apoi, la doar câteva zile distanță, în campionat, tot la două goluri s-a încheiat duelul, 3-1, iar ”militarii” deveneau campioni pentru al cincilea an consecutiv.

El este jucătorul de la Steaua care a înscris 5 goluri în poarta lui Răzvan Lucescu, în 3 zile

Andrei Vochin a subliniat un eveniment aparte petrecut în urmă cu aproape trei decenii. Sabin Ilie, 51 de ani, fratele legendarului ”Cobra” Adi Ilie, a fost omul care a dus ”greul” celor două ”finale” jucate de Steaua cu FC Național în 1997. În decurs de doar 3 zile, acesta a marcat nu mai puțin de 5 goluri contra ”bancarilor”.

Pe 4 iunie, , actualul analist de la FANATIK realiza un hat-trick în minutele 2, 5 și 30. Apoi, pe 7 iunie, Sabin Ilie mai marca o ”dublă”. Toate cele cinci reușite ale sale au venit în poarta lui Răzvan Lucescu. ”Mi-am adus aminte de un alt event, pe care l-am trăit ca jurnalist, făcut de Steaua, în 1997. Era ultimul an al lui Țiți (Dumitru) Dumitriu ca antrenor principal la Steaua. S-a întâmplat atunci să aibă loc la trei zile două meciuri cu FC Național: finala Cupei României și meci decisiv în campionat. Îmi aduc aminte că atunci, în meciul de Cupă, a fost un duel foarte spectaculos. FC Național îl avea cred că pe (Florin) Halagian pe bancă și pe Răzvan Lucescu în poartă. Erau nume importante.

A fost practic săptămâna lui Sabin Ilie, colegul nostru de platou. În meciul de Cupă câștigat la o diferență mare (n.r. 4-2), Sabin a marcat vreo trei goluri. Apoi, după trei zile a mai marcat două. A fost 3-1. Meciul doi, cel din campionat. Deci cinci goluri în trei zile în poarta lui Răzvan Lucescu la momentul respectiv”, spune jurnalistul.