Cine este jucătorul care i-a marcat 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu. Este fratele unei legende iubite de milioane de români

În urmă cu trei decenii, Steaua lua eventul în fața lui FC Național. Cine e jucătorul din atacul ”militarilor” care i-a marcat 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu. Vorbim de fratele unei legende din ”Generația de Aur”.
Adrian Baciu
23.05.2026 | 09:45
Sabin Ilie, jucătorul de la Steaua care a înscris 5 goluri în poarta lui Răzvan Lucescu, în doar 4 zile. Sursa foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova a reușit, în sezonul 2025-2026, să câștige un nou event în România, după o pauză de 35 de ani. ”Știința” a luat Cupa și titlul într-un interval de câteva zile: pe 13, respectiv 17 mai. Anterior, în urmă cu 29 de ani, Steaua mai realiza un event relativ similar: Cupa pe 4 iunie 1997 și campionatul pe 7 iunie. Cine e jucătorul roș-albaștrilor care i-a marcat atunci 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu

Cum a luat Steaua eventul la distanță de 3 zile, în urmă cu trei decenii

După o pauză de mai bine de un deceniu, o nouă echipă a reușit eventul în România. Universitatea Craiova, formația lui Filipe Coelho, 45 de ani, a cucerit două trofee în decurs de patru zile: Cupa României și titlul în Superliga. Oltenii au triumfat în ambele cazuri în fața Universității Cluj. Dacă finala Cupei a fost echilibrată și s-a decis la loviturile de departajare, ”finala campionatului” a fost rezolvată clar de olteni. Aceștia s-a impus cu un categoric 5-0.

Emisiunea ”Oldies but Goldies” a fost una dedicată Eventurilor realizate de-a lungul istoriei în fotbalul românesc. Cristi Coste și Andrei Vochin au derulat anii pentru a aduce în atenția publicului momente inedite. S-a ajuns la capitolul eventuri reușite într-un interval de câteva zile. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1990 (Dinamo) și 1997 (Steaua).

În urmă cu 29 de ani, la un început de vară, Steaua a tranșat rapid dubla internă. Pe 4 iunie, trupa din Ghencea trecea de FC Național cu 4-2 și lua Cupa României. Apoi, la doar câteva zile distanță, în campionat, tot la două goluri s-a încheiat duelul, 3-1, iar ”militarii” deveneau campioni pentru al cincilea an consecutiv.

El este jucătorul de la Steaua care a înscris 5 goluri în poarta lui Răzvan Lucescu, în 3 zile

Andrei Vochin a subliniat un eveniment aparte petrecut în urmă cu aproape trei decenii. Sabin Ilie, 51 de ani, fratele legendarului ”Cobra” Adi Ilie, a fost omul care a dus ”greul” celor două ”finale” jucate de Steaua cu FC Național în 1997. În decurs de doar 3 zile, acesta a marcat nu mai puțin de 5 goluri contra ”bancarilor”.

Pe 4 iunie, în finala Cupei României, actualul analist de la FANATIK realiza un hat-trick în minutele 2, 5 și 30. Apoi, pe 7 iunie, Sabin Ilie mai marca o ”dublă”. Toate cele cinci reușite ale sale au venit în poarta lui Răzvan Lucescu. ”Mi-am adus aminte de un alt event, pe care l-am trăit ca jurnalist, făcut de Steaua, în 1997. Era ultimul an al lui Țiți (Dumitru) Dumitriu ca antrenor principal la Steaua. S-a întâmplat atunci să aibă loc la trei zile două meciuri cu FC Național: finala Cupei României și meci decisiv în campionat. Îmi aduc aminte că atunci, în meciul de Cupă, a fost un duel foarte spectaculos. FC Național îl avea cred că pe (Florin) Halagian pe bancă și pe Răzvan Lucescu în poartă. Erau nume importante.

A fost practic săptămâna lui Sabin Ilie, colegul nostru de platou. În meciul de Cupă câștigat la o diferență mare (n.r. 4-2), Sabin a marcat vreo trei goluri. Apoi, după trei zile a mai marcat două. A fost 3-1. Meciul doi, cel din campionat. Deci cinci goluri în trei zile în poarta lui Răzvan Lucescu la momentul respectiv”, spune jurnalistul.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
