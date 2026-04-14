Cine este jucătorul-cheie de la Universitatea Craiova? Fără el pe teren, oltenii au pierdut aproape toate meciurile. Ce arată cifrele după dezastrul cu U Cluj

Universitatea Craiova a suferit cea mai drastică înfrângere a sezonului chiar în fața principalei contracandidate la titlu, U Cluj. Ardelenii s-au impus categoric, cu scorul de 4-0, și au urcat pe primul loc, la 3 puncte de olteni, după primele 4 jocuri din play-off. Am consultat raportul Wyscout al meciului pentru a vedea ce nu a mers în jocul echipei lui Coelho și am dat peste un detaliu cel puțin interesant. În aproape toate eșecurile formației din Bănie, un fotbalist a lipsit din echipa de start. Este vorba despre mijlocașul central Anzor Mekvabishvili.

Universitatea Craiova, învinsă de U Cluj în derby-ul pentru primul loc. Meciul s-a decis înainte de lovitura de start

Oltenii au început cum nu se poate mai prost meciul de la Cluj. „Studenții” au deschis scorul după o fază destul de simplă. El Sawy și-a făcut loc în flancul stâng al atacului, a trimis o centrare la semiînălțime în centrul careului, Mendy a sărit peste balon, iar Jug Stanojev l-a învins pe Popescu cu un șut bine plasat. În minutul 20, oltenii aveau să rămână în 10 oameni, după o intrare dură a lui Etim asupra lui Mikanović.

. Antrenorul italian i-a lăsat pe olteni să urce liniile și să paseze în jurul careului lui U Cluj. Posesia a fost de partea Craiovei, iar oltenii au reușit să își creeze ocazii, însă ardelenii au fost letali pe fazele de contraatac, iar scorul final a fost 4-0 în favoarea „șepcilor roșii”.

Felipe Coelho s-a confruntat și cu o altă mare problemă. Anzor a acuzat stări de rău chiar înainte de jocul de pe Cluj Arena și nu a putut fi titular. Antrenorul portughez a fost nevoit să schimbe formula de start și l-a trimis pe teren pe Samuel Telles.

Înfrângerile suferite de U. Craiova în acest sezon. În toate, Anzor fie nu a jucat, fie a fost scos rapid de pe teren

U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Farul – Universitatea Craiova 4-1 (OUT min. 46)

AEK – Universitatea Craiova 3-2 (OUT min. 90, la 2-1 pentru olteni)

Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2 (OUT min. 57)

Universitatea Craiova – UTA 1-2

FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Raków – Universitatea Craiova 2-0

Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3

Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1

De ce este, de fapt, Anzor atât de important în jocul oltenilor

Absența lui Anzor Mekvabishvili a schimbat complet dinamica partidei, iar scorul de 0-4 nu poate fi înțeles fără a privi exact rolul pe care îl are georgianul în joc. Gruzianul a devenit un pilon-cheie în mecanismul de joc al oltenilor. Practic, acesta apare în mai toate fazele de construcție, deși nu se remarcă neapărat prin cifre spectaculoase la finalizare. Importanța lui vine din volum, poziționare și decizie.

Acuratețe pase: 90.4%

Top 25 la pase progresive / 90 minute: 7.22

Top 25 la progresie totală: ~239 metri / 90 minute

Mekvabishvili se află printre jucătorii cu cele mai multe pase din echipă, aproape 60 pe meci, cu un procent de reușită foarte ridicat. Este implicat constant în construcție și oferă o soluție stabilă în orice moment. Într-un campionat în care ritmul este fragmentat, capacitatea de a menține posesia și de a oferi continuitate devine esențială. El face exact acest lucru, fără să forțeze jocul. Concret, majoritatea mingilor ajung la atacanți, fie ei Baiaram, Etim, Nsimba sau Assad, doar după ce, în prealabil, au trecut și pe la gruzin.

Statistică Valoare Meciuri 29 Minute jucate 2192 Goluri 2 Assisturi 3 xG 1.37 xA 3.53 Șuturi 23 Șuturi / 90 1.10 Pase / 90 57.32 Precizie pase 90.4% Pase progresive / 90 7.22 Metri progresie / 90 239.31 Shot assists / 90 1.53 Deep completions / 90 0.86 Dueluri defensive / 90 6.46 Dueluri defensive câștigate 65.19% Recuperări / 90 6.89 Recuperări pressing / 90 3.68 Driblinguri / 90 0.57 Driblinguri reușite 33.3%

Anzor, omul care împinge jocul în față la Craiova

De altfel, putem observa că Anzor este mijlocașul defensiv din Superliga României cu cele mai multe pase de gol, 5 la număr. În plus, la capitolul goluri plus pase decisive, este pe locul 3 în clasamentul mijlocașilor defensivi. Impresionează și în ceea ce privește numărul de ocazii mari de gol create.

Locul 1 între mijlocașii defensivi la pase de gol

Top 3 mijlocași defensivi la goluri + pase de gol

Top 3 la ocazii mari create (mijlocași defensivi)

Mai mult, coboară între fundași când echipa are nevoie să iasă din presiune, apoi urcă între linii pentru a lega jocul. Această mobilitate creează superioritate numerică în zonele-cheie și oferă mereu culoare de pasare a balonului. În absența lui, aceste conexiuni dispar, iar jocul devine mai previzibil. Intercepțiile și poziționarea lui Anzor reduc numărul situațiilor în care adversarul poate ataca central. Craiova are una dintre cele mai bune apărări din ligă, cu doar 27 de goluri primite.

Dueluri defensive: 6.46 / 90 (≈65% câștigate)

Recuperări: 6.89 / 90

Recuperări după pressing: 3.68 / 90

Înlocuitorul lui Anzor, meci slab pe Cluj Arena. Cifrele lui Samuel Telles

Felipe Coelho a fost nevoit să improvizeze echipa de start în meciul de la Cluj, din cauza stării de rău acuzate de Anzor. Antrenorul portughez a mizat pe Samuel Telles, un fotbalist care preferă să urce ceva mai sus. Pressingul ardelenilor, dar mai ales eliminarea lui Etim, i-au stricat planurile lusitanului. Telles a fost aproape invizibil pe faza ofensivă și nu a reușit să își sprijine colegii în apărare.