Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cine este jucătorul de la Gloria Bistrița, fan declarat FCSB. I-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer

La meciul cu Gloria Bistrița, primul din Grupa B a Cupei României Betano, FCSB va înfrunta un adversar care e fan declarat al roș-albaștrilor. Jucătorul a fost la un pas să ajungă la echipa lui Gigi Becali
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
28.10.2025 | 18:36
Cine este jucatorul de la Gloria Bistrita fan declarat FCSB Ia fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer
SPECIAL FANATIK
Cine este jucătorul de la Gloria Bistrița, fan declarat FCSB. I-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB debutează pe terenul celor de la Gloria Bistrița în prima etapă din faza grupelor Cupei României Betano. La gazde evoluează un fotbalist care e fan al roș-albaștrilor. În urmă cu cinci ani, el i-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer.

Jucătorul de la Gloria Bistrița, fan FCSB, i-a fost propus lui Gigi Becali

Alexandru Greab (33 de ani), portar cu ștate vechi în fotbalul românesc, este legitimat acum în Liga 2, la Gloria Bistrița, prima adversară a FCSB-ului din Grupa B a Cupei României Betano. În urmă cu cinci ani, goalkeeperul a fost la un pas să semneze cu echipa sa de suflet.

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Gloria Bistrița și FCSB, din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, este programat miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00. Revenind la Greab, în urmă cu cinci ani, FCSB a rămas fără portar titular după ce Cristi Bălgrădean a plecat gratis la CFR Cluj. La vremea respectivă, FANATIK a anunțat în exclusivitate că actualul goalkeeper al Bistriței este pe lista roș-albaștrilor. 

Din informațiile FANATIK, Alexandru Greab i-a fost propus lui Gigi Becali de Marius Popa, cel care și acum este antrenor cu portarii la campioana României. Goalkeeperul ajuns acum la 33 de ani nu l-ar fi costat niciun ban pe patronul FCSB-ului, deoarece, în vara lui 2020, era liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna.

ADVERTISEMENT
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de...
Digi24.ro
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor

Pentru Greab, un transfer la FCSB ar fi fost un vis devenit realitate. Deși este bistrițean get-beget, portarul viitoarei adversare e FCSB-ului din Cupa României Betano ține de mic cu echipa lui Gigi Becali. „Normal că mi-aș dori să ajung la FCSB. Este o echipă mare, un club de tradiție și cred că orice jucător și-ar dori să ajungă la o asemenea echipă”, spunea Greab în 2020, potrivit prosport.ro.

ADVERTISEMENT
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea...
Digisport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”

Unde a jucat Greab după ce a ratat transferul la FCSB

Din păcate pentru portarul bistrițean, care măsoară 1,98 m, astrele nu s-au aliniat și, după despărțirea de Concordia Chiajna a ajuns la Sepsi. A rezistat doar o lună la Sf. Gheorghe și s-a transferat la FC Argeș. La Pitești a rezistat trei ani, după care au urmat experiențele CS Mioveni (2023), Gloria Buzău (2023-2025) și, în prezent, Gloria Bistrița.

Cum va fi așteptată FCSB la Bistrița

FCSB va juca doar în deplasare în Grupa B din Cupa României Betano. După meciul cu Gloria, pentru roș-albaștrii vor mai urma duelurile de la Arad și de la Craiova. La partida de la Bistrița, gazdele s-au pregătit temeinic pentru vizita campioanei României. Pe stadionul „Jean Pădureanu” va fi aprinsă nocturna pentru prima dată în ultimii 13 ani. 

ADVERTISEMENT
  • 8 meciuri și 14 goluri primite are Alexandru Greab în acest sezon de Liga 2
  • 1 singur meci a încheiat Greab fără gol primit, în remiza Bistriței de la Slatina, scor 0-0
1,60 este cota Betano pentru „ambele marchează” la Gloria Bistrița - FCSB din Cupa României Betano
Cupa României, etapa 1. CSM Slatina – CFR Cluj 0-2. Primă repriză perfectă...
Fanatik
Cupa României, etapa 1. CSM Slatina – CFR Cluj 0-2. Primă repriză perfectă pentru ardeleni
Tragedie la Inter! Decizia lui Cristi Chivu în cazul fotbalistului implicat într-un accident...
Fanatik
Tragedie la Inter! Decizia lui Cristi Chivu în cazul fotbalistului implicat într-un accident mortal. Update
Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are...
Fanatik
Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are un remarcat surpriză: „Pentru mine, el e omul meciului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Acuzații fără perdea la adresa lui Mircea Lucescu: 'Toate meciurile lui au fost...
iamsport.ro
Acuzații fără perdea la adresa lui Mircea Lucescu: 'Toate meciurile lui au fost aranjate sau trucate! Asta a făcut el, a blătuit, era o cârpă'
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi...
gsp.ro
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
Delirul lui Călin Georgescu, la controlul judiciar: Marea pace dintre Trump și Putin...
Antena3 CNN
Delirul lui Călin Georgescu, la controlul judiciar: Marea pace dintre Trump și Putin se va semna la București
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a...
Digisport.ro
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
VIDEO: A scăpat dintr-o tentativă de răpire în plină stradă! Fotbalistul de la...
gsp.ro
VIDEO: A scăpat dintr-o tentativă de răpire în plină stradă! Fotbalistul de la Zenit e în stare de șoc
Clever Media
VIDEO Legătura dintre sănătatea gurii și postură explicată de specialiști
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!