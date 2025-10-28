Cine este jucătorul de la Gloria Bistrița, fan declarat FCSB. I-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer

ADVERTISEMENT

FCSB debutează pe terenul celor de la Gloria Bistrița în prima etapă din faza grupelor Cupei României Betano. La gazde evoluează un fotbalist care e fan al roș-albaștrilor. În urmă cu cinci ani, el i-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer.

Alexandru Greab (33 de ani), portar cu ștate vechi în fotbalul românesc, este legitimat acum în Liga 2, la Gloria Bistrița, prima adversară a FCSB-ului din Grupa B a Cupei României Betano. În urmă cu cinci ani, goalkeeperul a fost la un pas să semneze cu echipa sa de suflet.

Meciul dintre Gloria Bistrița și FCSB, din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, este programat miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00. Revenind la Greab, în urmă cu cinci ani, FCSB a rămas fără portar titular după ce Cristi Bălgrădean a plecat gratis la CFR Cluj. La vremea respectivă, FANATIK a anunțat în exclusivitate că

Din informațiile FANATIK, Alexandru Greab i-a fost propus lui Gigi Becali de Marius Popa, cel care și acum este antrenor cu portarii la campioana României. Goalkeeperul ajuns acum la 33 de ani nu l-ar fi costat niciun ban pe patronul FCSB-ului, deoarece, în vara lui 2020, era liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna.

Pentru Greab, un transfer la FCSB ar fi fost un vis devenit realitate. Deși este bistrițean get-beget, portarul viitoarei adversare e FCSB-ului din Cupa României Betano ține de mic cu echipa lui Gigi Becali. „Normal că mi-aș dori să ajung la FCSB. Este o echipă mare, un club de tradiție și cred că orice jucător și-ar dori să ajungă la o asemenea echipă”, spunea Greab în 2020, potrivit .

Unde a jucat Greab după ce a ratat transferul la FCSB

Din păcate pentru portarul bistrițean, care măsoară 1,98 m, astrele nu s-au aliniat și, după despărțirea de Concordia Chiajna a ajuns la Sepsi. A rezistat doar o lună la Sf. Gheorghe și s-a transferat la FC Argeș. La Pitești a rezistat trei ani, după care au urmat experiențele CS Mioveni (2023), Gloria Buzău (2023-2025) și, în prezent, Gloria Bistrița.

Cum va fi așteptată FCSB la Bistrița

FCSB va juca doar în deplasare în Grupa B din Cupa României Betano. După meciul cu Gloria, pentru roș-albaștrii vor mai urma duelurile de la Arad și de la Craiova. La partida de la Bistrița, gazdele s-au pregătit temeinic pentru vizita campioanei României.

