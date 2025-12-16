Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cine este jucătorul venerat de Peluza Nord după Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Gigi Mustață: „Trebuia puțin motivat. A crescut în ochii mei”

Gigi Mustață a spus totul despre noul idol al Peluzei Nord. Cine este fotbalistul pe care îl apreciază și despre care crede că va ajunge departe în cariera lui.
Mihai Dragomir
16.12.2025 | 15:01
Cine este jucatorul venerat de Peluza Nord dupa Unirea Slobozia FCSB 02 Gigi Mustata Trebuia putin motivat A crescut in ochii mei
EXCLUSIV FANATIK
Noul favorit al Peluzei Nord. Gigi Mustață are mare încredere îl jucătorul pe care îl cunoaște încă de pe vremea când era copil. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB are moralul ridicat după ultimele două meciuri, în care a învins Feyenoord în Europa League și Unirea Slobozia în campionat. Gigi Mustață a spus totul despre noul idol al suporterilor formației bucureștene.

Gigi Mustață, detalii despre fotbalistul de la FCSB venerat mai nou de Peluza Nord

FCSB are un lot în care se regăsesc mai mulți jucători care au intrat în sufletul suporterilor, cum este, de exemplu, veteranul Valentin Crețu. După meciul de la Clinceni, un nume nou a fost rostit la unison de fanii bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Alexandru Stoian, care a marcat chiar în ziua aniversării majoratului, a fost aclamat de Peluza Nord. Gigi Mustață a spus totul despre momentul dedicat tânărului fotbalist, pe care a ținut să îl laude în direct.

„ Am considerat că acel copil trebuie puțin motivat. După ratările pe care le-a avut, fiind și ziua lui, eu zic că a meritat copilul să-i dăm un pas înainte. E un copil cuminte, eu îl cunosc destul de bine, îl cunosc de foarte mic, de când s-a născut. Îl cunosc și e un copil cu minte, un copil care își dorește să ajungă fotbalist. O încurcătură acolo, s-a lovit mingea de Tănase și a ajuns la el”, a spus inițial Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald...
Digi24.ro
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump

Calitățile „perlei” de la FCSB în ochii lui Gigi Mustață. „Are șanse să ajungă cel mai bun!”

Ulterior, Mustață a vorbit despre calitățile pe care Stoian, cel care marcase ultima dată în etapa a 17-a cu Petrolul, le are și care îl vor ajuta să ajungă sus în cariera sa. Liderul Peluzei Nord îl știe încă de când s-a născut.

ADVERTISEMENT
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni,...
Digisport.ro
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor

„În primul rând are seriozitate și este foarte ambițios. Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare. Asta contează foarte mult pentru un jucător, dacă vrea performanță, să fie serios. El are capacitatea asta.

Are șanse să ajungă cel mai bun pentru că este foarte serios și ambițios. Este crescut în ochii mei. Tatăl lui a crescut cu mine pe scara blocului, iar pe el îl știu de când s-a născut!”, a mai spus Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață vrea cele 3 puncte în derby-ul cu Rapid

În încheiere, Gigi Mustață a tras câteva concluzii despre victoria cu Unirea Slobozia, meci în care nu a stat deloc stresat. Atât el cât și restul suporterilor speră acum la o victorie în derby-ul cu Rapid din ultima etapă a acestui an.

„Nu a fost un meci greu. A fost un meci bun și au demonstrat că ambiția își spune cuvântul. A contat și victoria cu Feyenoord, cu siguranță. I-a motivat, era normal să intre în teren altfel de cum au făcut-o acum 3-4 etape. N-am avut emoții. Le-am văzut atitudinea.

O motivație în plus pentru ei. Mi se pare că asta ar trebui să se întâmple după rezultatul de ieri, rezultatul de joi. Cred că ar trebui să-i motiveze și sperăm să se întâmple lucrul ăsta și să luăm cele trei puncte. Pentru că în momentul în care ai luat cele trei puncte, poți să vorbești despre play-off un pic mai lejer. Eu sper să batem!”, a mai spus Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este jucătorul venerat de Peluza Nord după Unirea Slobozia - FCSB 0-2

Cristi Munteanu și Robert Niță, dialog aprins în direct după arbitrajul de la...
Fanatik
Cristi Munteanu și Robert Niță, dialog aprins în direct după arbitrajul de la Rapid – Oțelul 0-2: „A fost deranjant” / „A văzut toată lumea”
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT!...
Fanatik
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena! Oltenii, nevoiți să vină de...
Fanatik
Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena! Oltenii, nevoiți să vină de urgență la București. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român acuză că Ienei i-a încheiat cariera la națională: 'Asta...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român acuză că Ienei i-a încheiat cariera la națională: 'Asta e diferența între Lucescu și el! M-am îmbătat, l-am apostrofat și am rămas cu 49 de meciuri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!