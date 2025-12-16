Cine este jucătorul venerat de Peluza Nord după Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Gigi Mustață: „Trebuia puțin motivat. A crescut în ochii mei”

ADVERTISEMENT

FCSB are moralul ridicat după ultimele două meciuri, în care a învins Feyenoord în Europa League și Unirea Slobozia în campionat. Gigi Mustață a spus totul despre noul idol al suporterilor formației bucureștene.

Gigi Mustață, detalii despre fotbalistul de la FCSB venerat mai nou de Peluza Nord

FCSB are un lot în care se regăsesc mai mulți jucători care au intrat în sufletul suporterilor, cum este, de exemplu, veteranul Valentin Crețu. După meciul de la Clinceni, un nume nou a fost rostit la unison de fanii bucureștenilor.

Mai exact, Alexandru Stoian, a fost aclamat de Peluza Nord. Gigi Mustață a spus totul despre momentul dedicat tânărului fotbalist, pe care a ținut să îl laude în direct.

„ Am considerat că acel copil trebuie puțin motivat. După ratările pe care le-a avut, fiind și ziua lui, eu zic că a meritat copilul să-i dăm un pas înainte. E un copil cuminte, eu îl cunosc destul de bine, îl cunosc de foarte mic, de când s-a născut. Îl cunosc și e un copil cu minte, un copil care își dorește să ajungă fotbalist. O încurcătură acolo, s-a lovit mingea de Tănase și a ajuns la el”, a spus inițial Gigi Mustață.

Calitățile „perlei” de la FCSB în ochii lui Gigi Mustață. „Are șanse să ajungă cel mai bun!”

Ulterior, Mustață a vorbit despre calitățile pe care Stoian, le are și care îl vor ajuta să ajungă sus în cariera sa. Liderul Peluzei Nord îl știe încă de când s-a născut.

„În primul rând are seriozitate și este foarte ambițios. Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare. Asta contează foarte mult pentru un jucător, dacă vrea performanță, să fie serios. El are capacitatea asta.

Are șanse să ajungă cel mai bun pentru că este foarte serios și ambițios. Este crescut în ochii mei. Tatăl lui a crescut cu mine pe scara blocului, iar pe el îl știu de când s-a născut!”, a mai spus Gigi Mustață.

Gigi Mustață vrea cele 3 puncte în derby-ul cu Rapid

În încheiere, Gigi Mustață a tras câteva concluzii despre victoria cu Unirea Slobozia, meci în care nu a stat deloc stresat. Atât el cât și restul suporterilor speră acum la o victorie în derby-ul cu Rapid din ultima etapă a acestui an.

„Nu a fost un meci greu. A fost un meci bun și au demonstrat că ambiția își spune cuvântul. A contat și victoria cu Feyenoord, cu siguranță. I-a motivat, era normal să intre în teren altfel de cum au făcut-o acum 3-4 etape. N-am avut emoții. Le-am văzut atitudinea.

O motivație în plus pentru ei. Mi se pare că asta ar trebui să se întâmple după rezultatul de ieri, rezultatul de joi. Cred că ar trebui să-i motiveze și sperăm să se întâmple lucrul ăsta și să luăm cele trei puncte. Pentru că în momentul în care ai luat cele trei puncte, poți să vorbești despre play-off un pic mai lejer. Eu sper să batem!”, a mai spus Mustață la FANATIK SUPERLIGA.