Cine este Judit Polgar, marea şahistă care poate deveni în premieră preşedinte de ţară. Cea mai spectaculoasă mutare din istoria politică a Ungariei

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Ungaria a intrat într-o perioadă de instabilitate politică o dată cu renunţarea la funcţia de preşedinte a lui Tamas Sulyok, însă premierul Peter Magyar încearcă să umple cât mai repede acest gol. Opţiunea sa pentru funcţia de şef al statului i-a luat pe mulţi prin surprindere, el propunându-i acest post unei celebrităţi a sportului mondial, Judit Polgar.

Judit Polgar este susţinută pentru funcţia de preşedinte de cele mai mari personalităţi ale Ungariei

Imediat după ce Tamas Sulyok a anunţat că va părăsi palatul prezidenţial, şaisprezece personalități din domeniul științei, culturii și sportului i-au trimis o scrisoare președintei Parlamentului de la Budapesta, Agnes Forsthoffer, propunând-o pe jucătoarea de șah Judit Polgar pentru funcția de președinte al Ungariei. Între aceştia se remarcă Timea Nagy, campioană olimpică la scrimă, dar şi inventatorul cubului Rubik, Erno Rubik, sau matematicianul Laszlo Lovasz, laureat al Premiului Abel, echivalentul Premiului Nobel în matematică.

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„Parcursul ei de viață îmbină gândirea strategică, logica limpede și responsabilitatea față de patrie și față de generațiile viitoare. Cariera și sistemul ei de valori pot servi drept busolă chiar și în momentele decisive din istoria națiunii. Personalitatea și viața lui Judit Polgar întruchipează perfect tot ceea ce are nevoie acum țara noastră: respectul și aprecierea de care se bucură atât în Ungaria, cât și în întreaga lume depășesc granițele partidelor politice, iar integritatea și statura sa morală sunt de necontestat”, se arată în scrisoarea în care se solicită învestirea lui Judit Polgar în funcţia de preşedinte al Ungariei.

Judit Polgar i-a învins atât pe Garry Kasparov şi Anatoly Karpov

În vârstă de 50 de ani, Judit Polgar este în momentul de faţă una dintre cele mai populare şi iubite personalităţi maghiare, o sportivă uriaşă, recunoscută drept cea mai mare jucătoare de şah din istorie. Timp de aproape trei decenii (1989-2014), cât a fost activă la cel mai înalt nivel în sportul minţii, a dominat cu autoritate clasamentul feminin şi a realizat performanţe care rămân în istorie.

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La doar 9 ani ea devenea deja cea mai tânără maestră internaţională, la 12 ani era deja numărul 1 mondial, iar la 15 ani şi 4 luni dobora recordul de precocitate al lui Bobby Fisher şi devenea cea mai tânără mare maestră internaţională din toate timpurile. Între timp, „copilul minune” a devenit „adolescenta minune”, care la 17 ani îl învingea în meci direct pe fostul campion mondial Boris Spassky. De altfel, prea puternică pentru oponentele ei, Judit Polgar a refuzat să concureze în turnee feminine separate şi a preferat întotdeauna competiţia cu bărbaţii, iar pe lista sa de „victime” se află jucători de legendă. , dar şi pe puternicul şahist indian Viswanathan Anand.

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Propunerea lui Peter Magyer ca Judit Polgar să preia preşedinţia Ungariei a fost primită cu entuziasm de opinia publică, sentimentele publice fiind reflectate în finalul scrisorii în care se cerea nominalizarea sa: „Considerată cea mai bună jucătoare de șah din toate timpurile, Judit Polgar este o mândrie a Ungariei și reprezintă cu fidelitate, oriunde în lume, spiritul, talentul și perseverența maghiară”.

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„Hagi preşedinte!”, sloganul prin care „Regele” era chemat să salveze ţara

Frenezia de la Budapesta în legătură cu propunerea ca o celebritate a sportului să preia preşedinţia Ungariei, aminteşte de entuziasmul de pe străzile Bucureştiului, când opinia publică cerea ca sportivi celebri să fie puşi în funcţii în locul oamenilor politici. Scandarea „Hagi preşedinte!” a fost auzită multă vreme pe străzile oraşelor din România după Mondialul din 1994, eroul Generaţiei de Aur fiind văzut la acea vreme ca un salvator naţional. Ideea a revenit în conştiinţa publică după retragerea sa din activitate, în anii 2000-2001, dar „Regele” nu a călcat în Palatul Cotroceni decât pentru a primi diverse distincții din partea tuturor președinților, de la Ion Iliescu la Klaus Iohannis.

Dintre figurile iconice ale sportului românesc, , el fiind candidat la Primăria Capitalei şi parlamentar în legislatura 2012-2016, însă legende precum Nadia Comăneci sau Ion Ţiriac au preferat să rămână la marginea politicii, deşi se bucură de o apreciare mult mai mare decât politicienii.