Cine este Julia Sauter și cum a ajuns să reprezinte România la JO de iarnă după ce a fost refuzată de Germania. Prestație istorică pentru ea la patinaj artistic

Joi seară, Julia Sauter a reprezentat din nou România cu succes la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina. Nemțoaica de cetățenie română a avut o prestația solidă și în proba liberă din concursul de patinaj artistic și a încheiat pe locul 17, cea mai bună clasare din istoria țării noastre la JO la patinaj artistic feminin. Care este povestea sa și cum a ajuns să ne reprezinte la nivel internațional, în rândurile care urmează.

Cine este Julia Sauter, sportiva care a ales România după ce a fost refuzată de Germania și ne-a reprezentat cu succes la JO 2026 Milano Cortina

Julia Sauter s-a născut pe data de 18 iunie 1997 în Germania, la Weingarten și a început patinajul la vârsta de doar 5 ani în Ravensburg. Bineînțeles că în primă fază ea a reprezentat această țară în competițiile internaționale la nivel de juniori. Dar asta doar până în 2011, când ea avea 14 ani și nu a fost inclusă în lotul de elită al nemților pe motiv că nu ar fi executat ca la carte anumite exerciții la vremea respectivă.

Astfel, sportiva în prezent în vârstă de 28 de ani a fost nevoită să facă atunci o alegere extrem de dificilă: fie se retrăgea de tot din patinaj, fie decidea să reprezinte o altă țară. Acesta a fost momentul în care în „ecuație” a intrat Marius Negrea, fost patinator român, reprezentant al țării noastre la Jocurile Olimpice de iarnă în urmă cu mai mulți ani, care la acea vreme era antrenor de patinaj în Germania.

El o remarcase în acest context pe Julia Sauter la diferite concursuri, astfel că a decis să discute cu ea și cu familia ei pentru a-i convinge că ar fi bine ca sportiva să aleagă să evolueze sub drapelul României. După ceva timp s-a ajuns într-adevăr în această situație, iar din acel moment a început ascensiunea ei în patinajul artistic mondial.

Cum a ajuns Julia Sauter să reprezinte România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina după ce a fost refuzată de țara natală Germania

Julia s-a antrenat în această perioadă alternativ în România și Germania, iar în ultimii 10 ani a dominat în mod clar scena acestui sport în țara noastră. Între 2014 și 2025, ea a câștigat nu mai puțin de 8 titluri naționale și a participat constant la competiții internaționale, Campionate Europene și Mondiale, cu prestații de asemenea bune, încununate inclusiv cu medalii la diferite ediții.

Sauter a putut reprezenta România la astfel de concursuri chiar dacă nu era cetățean român la acea vreme, întrucât ISU, organismul care guvernează acest sport la nivel mondial, permite această chestiune când vine vorba despre Europene și Mondiale. În schimb, lucrurile nu stau la fel și în ceea ce privește participarea la Jocurile Olimpice.

Așadar, pentru a putea fi prezentă acum la ediția de la Milano Cortina, Julia Sauter a avut nevoie să aplice pentru cetățenie. Procesul a fost unul destul de anevoios din cauza birocrației binecunoscute din țara noastră, dar în cele din urmă s-a încheiat cu bine, pe ultima sută de metri totuși, la finalul anului trecut.

Atunci, pe data de 9 octombrie 2025 mai exact, a fost emisă în acest sens o Hotărâre de Guvern, hârtie semnată bineînțeles la acea vreme chiar de către premierul României de atunci. Problemele existente oricum din acest punct de vedere au fost agravate și de situația juridică de la Federația Română de Patinaj, entitate care se află în procedură de lichidare încă din 2018.

Julia Sauter, prestație de vis în programul scurt din proba de patinaj artistic de la JO 2026 Milano Cortina

Julia Sauter s-a calificat în proba de liber din proba de patinaj artistic de la după , obținând cel mai bun punctaj din întreaga sa carieră de până acum, respectiv 63.13, și ocupând astfel poziția a 16-a dintr-un total de 29 de competitoare.

„Astăzi, programul scurt s-a simțit exact ca antrenamentele mele de acasă. Am ieșit cu adevărat pe gheață și mi-am spus: ‘Bine, pur și simplu execută ceea ce faci la antrenament – și poate execută puțin mai mult’. Dar antrenamentele de aici au fost exact la fel.

În această dimineață, mă simțeam deja atât de pregătită. A trebuit să mă abțin și să mă concentrez pe aici și acum, în loc să trăiesc în viitor. Când am reușit combinația de sărituri triple, m-am gândit: ‘Wow, a fost foarte, foarte bine’.

Mi-a venit în minte o amintire de la Europene. Dar ne-am antrenat atât de bine încât acea combinație de sărituri a fost din nou reușită. Pur și simplu mi-a plăcut să fiu aici”, a declarat ea la finalul probei.