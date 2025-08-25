Cine este jurnalista care a făcut gafa anului în sport! Are o viață aglomerată și se iubește cu directorul unei echipe de top din Germania. Foto

Sport

Lumea fotbalului a fost uimită de gafa pe care a făcut-o o jurnalistă la finalul meciului Frankfurt - Werder Bremen. Cine este și ce partener de viață are reporterița de la Sky Sport.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 09:06
Cine este jurnalista care a facut gafa anului in sport Are o viata aglomerata si se iubeste cu directorul unei echipe de top din Germania Foto
La finalul partidei dintre Frankfurt și Werder Bremen, o jurnalistă care se afla la flash-interviu a fost dusă în eroare de un schimb de tricouri și astfel că Marco Friedl, căpitanul echipei învinse, a fost întrebat cum se simte după ce a reușit să câștige. Reacțiile nu au întârziat să apară și astfel că internauții au descoperit cine este reporterița în speță.

Cine este jurnalista care a făcut gafa anului în sport! Are o viață aglomerată și se iubește cu directorul unei echipe de top din Germania

Eintracht Frankfurt s-a impus fără mari probleme în prima etapă din Bundesliga, scor 4-1 în fața lui Werder Bremen. Așa cum se obișnuiește, mai mulți fotbaliști au făcut schimburi de tricouri, printre care și Marco Friedl, căpitanul de la Werder, cu Michael Zetterer, portarul echipei gazde. Cei doi au fost coechipieri în trecut, de aici plecând și maieurile înlocuite.

Ei bine, la finalul duelului, Marco Friedl a venit în zona de flash-interviuri. Nimic obișnuit până aici, doar că jucătorul de la Werder Bremen a luat tricoul fostului coechipier, Michael Zetterer. Acest lucru a debusolat-o complet pe Katharina Kleinfeldt, reporterița preocupată cu întrebările referitoare la meciul disputat.

Concret, Katharina Kleinfeldt nu și-a dat seama că Marco Friedl este căpitanul de la Werder Bremen și astfel că a pus problem astfel – „Cum te simți după această victorie în fața lui Werder Bremen?”. Vizibil deranjat, căpitanul echipei perdante i-a explicat situația jurnalistei, însă momentul a fost preluat și comentat în mediul online.

Katharina Kleinfeldt, iubita directorului sportiv de la Borussia Dortmund

Internauții nu au rămas indiferenți și au căutat mai multe detalii despre reporterița care a gafat la finalul meciului Eintracht Frankfurt – Werder Bremen. Pe numele ei Katharina Kleinfeldt, jurnalista este angajată la Sky Sport Germania. În perioada în care campionatele s-au aflat în silenzio stampa, aceasta a fost prezentă la turneul de Grand Slam Wimbledon.

