Cine este jurnalista care a făcut ravagii la Gala Balonului de Aur 2025. A furat toate privirile cu apariția sa

Gala Balonului de Aur 2025 a fost cel mai așteptat eveniment din lumea fotbalului. Cele mai mari nume au făcut senzație pe covorul roșu, însă nu doar fotbaliștii au atras toate privirile. O jurnalistă a avut o apariție de milioane, iar acum toată lumea vorbește despre prezența ei la acest eveniment.

O jurnalistă a furat toate privirile la Gala Balonului de Aur 2025

a fost un eveniment așteptat cu sufletul la gură de fanii „sportului rege”. Creat în 1956 de către revista franceză France Football, Balonul de Aur a devenit o reală tradiție. În fiecare an, cel mai bun fotbalist primește această distincție, care încoronează performanțele sale pe teren.

La gala de anul acesta, toți invitații au strălucit, iar o prezentatoare a reușit să fure privirile tuturor. Este vorba despre Kate Scott, jurnalista de la CBS Sport care, de altfel, a și prezentat Gala Balonului de Aur 2025. Frumoasa jurnalistă nu a venit singură, ci a fost însoțită de Malik Scott, soțul ei.

Kate Scott a fost în atenția tuturor pe parcursul întregii seri. Jurnalista de la CBS Sport a prezentat Gala Balonului de Aur 2025, eveniment ce a avut loc la Théâtre du Châtelet din Paris. Alături de ea a fost Ruud Gullit, fost fotbalist al lui Milan, care s-a descurcat de minune în rolul de prezentator.

Cine este Kate Scott, jurnalista de la CBS Sport

Kate Scott se numără printre cele mai apreciate jurnaliste sportive la nivel international. Atunci când vine vorba despre evenimente de top din fotbalul mondial, Kate este nelipsită. Pasiunea sa pentru jurnalism, dar și pentru sport a ajutat-o să se facă remarcată și să devină un nume de referință pentru domeniul său.

Kate Scott, cunoscută anterior sub numele de Kate Abdo, s-a născut în Manchester și a studiat Limbi Europene la Universitatea Salford. Ulterior, aceasta a continuat formarea academică la Universitatea din Malaga, acolo unde a urmat cursuri de traducere. Datorită faptului că a vrut mereu să fie din ce în ce mai bună, Kate a reușit să activeze pe plan international, în țări precum Marea Britanie, Spania, Franța și chiar Statele Unite ale Americii.

În ceea ce privește cariera sa jurnalistică, Kate Scott a debutat în 2005 la Deutsche Welle. Acolo, aceasta a avut primul ei job ca prezentatoare sportivă. Ulterior, a început să colaboreze cu Sky Sports și Fox Sport, însă marea lovitură pe plan profesional a dat-o abia în 2020. Atunci, sub sigla CBS Sport, Kate Scott a acoperit întregul eveniment UEFA Champions League.

Kate Scott este căsătorită cu un fost boxer

Din acel moment, cariera jurnalistei a înregistrat o ascensiune fulminantă. Cei de acasă au putut să o vadă mereu în compania unor fotbaliști celebri, precum Thierry Henry, Jamie Carragher și Micah Richards. De asemenea, tot din acel moment, Kate Scott a început să fie gazda unora dintre cele mai importante evenimente din lumea sportului. Balonul de Aur și Laureus World Sports Awards sunt doar două exemple.

Kate Scott nu se bucură doar de o carieră de succes, ci și de o viață privată liniștită și fericită. În 2023, jurnalista a făcut publică relația sa cu fostul boxer și antrenor Malik Scott. Un an mai târziu, în septembrie 2024, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, în Malibu.

Povestea de dragoste dintre cei doi a ocupat frecvent primele pagine ale tabloidelor sportive, mai ales ales după ce s-a aflat că jurnalista se antrenase pentru un posibil debut într-un show de tip „Misfits Boxing”. Totuși, Malik a refuzat să-i permită să intre în ring, declarând că o iubește prea mult pentru a o expune unor posibile accidentări.

Ousmane Dembélé, câștigător al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembélé a fost . Așa cum era de așteptat, după un astfel de moment, reacțiile au fost împărțite. În timp ce unele voci s-au declarat nemulțumite, alți fotbaliști de renume au ținut să îl felicite pe colegul lor de breaslă. Pe listă se înscriu Lionel Messi și Kylian Mbappe, doi dintre foștii colegi de echipă ai câștigătorului Balonului de Aur.

Ousmane Dembélé a fost desemnat cel mai bun jucător de fotbal al lumii, depășindu-l pe Lamine Yamal. În schimb, fotbalistul de la Barcelona a fost onorat cu Trofeul Kopa, care se acordă celui mai bun tânăr jucător. Este pentru al doilea an consecutiv când Lamine Yamal primește acest trofeu.

Ieri seară, Dembélé a fost în centrul atenției după ce a primit Balonul de Aur 2025. A fost pentru prima dată când fotbalistul a primit cel mai important premiu individual din fotbal. În ciuda faptului că meciul lui PSG contra celor de la Marseille fusese reprogramat pentru luni seară, Dembélé a fost prezent la ceremonie.