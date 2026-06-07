Cine este jurnalistul român care a provocat scandalul cu Crina Pintea la Final Four-ul de la Budapesta! A fost acreditat şi la meciurile naţionalei României

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti a pierdut fără drept de apel semifinala Ligii Campionilor împotriva celor de la Metz, scor 27-32. „Tigroaicele” trebuie să se mulţumească doar cu meciul pentru medaliile de bronz, la revenirea după opt ani în Final Four.

Cine e jurnalistul român care a pornit scandalul la conferinţa de presă de la Budapesta!

La conferinţa de presă de la finalul meciului CSM Bucureşti – Metz, a izbucnit un scandal imens. Unul dintre jurnaliştii români prezenţi la Budapesta a întrebat-o pe Crina Pintea dacă este în conflict cu antrenoarea Bojana Popovic, fiindcă stă departe de ea la conferinţă, apoi dacă crede că Primăria Capitalei o să mai bage bani la echipă după acest eşec.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că jurnalistul român care i-a adresat întrebările acide Crinei Pintea este Daniel Pop şi lucrează la publicaţia jurnalmm.ro. El a fost acreditat la mai multe evenimente de anvergură, printre care şi barajul Turcia – România, scor 1-0, disputat pe Beşiktaş Park.

La finalul conferinţei de presă, , care şi-a ascuns identitatea întorcând acreditarea: „Nu mai ai ce căuta aici. Ce acreditare ai tu? Faci de râs toți jurnaliștii care sunt aici. Ce sunt întrebările alea, mă? Tu nu mai ai ce căuta aici!”.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, de fapt, la conferinţa de presă de la finalul meciului Metz – CSM Bucureşti 27-32

În momentul în care s-a trecut la întrebările în limba română, Daniel Pop a luat microfonul şi , prezentă la conferinţa de presă alături de antrenoarea Bojana Popovic:

ADVERTISEMENT

„Ați pierdut campionatul, ați pierdut Cupa României, azi ați pierdut și calificarea în finală. Sunt probleme financiare sau ce s-a întâmplat azi? Că ați jucat foarte, foarte…”.

ADVERTISEMENT

Crina Pintea a replicat: „Puteți să vă opriți, vă rog, sau vă opresc eu? Dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea (n.r. referitor la dialogul de pe bancă pe care l-a avut cu Bojana Popovic). Nu, nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic, pur și simplu îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm. M-am săturat! Ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea”.

Nu a fost finalul scandalului pentru că Daniel Pop a continuat cu o altă remarcă: „Și acum stați la doi metri distanță de antrenoare”, la care Crina Pintea a replicat: „Nu, aici e și scaunul și microfonul, nu am nicio problemă”. Jurnalistul şi-a continuat tirul cu o nouă întrebare: „Credeți că cu asemenea rezultate Primăria Bucureștiului va mai susține această echipă?”.

ADVERTISEMENT

Deranjată, Crina Pintea i-a răspuns foarte acid: „Credeți că asta e o întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre mine. Nu are nicio legătură cu răbufnirea de pe teren”. Bojana Popovic a întrebat-o pe Crina Pintea ce s-a întâmplat, iar jucătoarea i-a spus: „Scandal!”.