Sport

Cine este jurnalistul român care a provocat scandalul cu Crina Pintea la Final Four-ul de la Budapesta! A fost acreditat şi la meciurile naţionalei României

La conferinţa de presă de la finalul meciului CSM Bucureşti - Metz 32-27 a izbucnit un scandal uriaş între un jurnalist român şi Crina Pintea, handbalista izbucnind după întrebările primite. FANATIK a aflat identitatea jurnalistului.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
07.06.2026 | 16:15
Cine este jurnalistul roman care a provocat scandalul cu Crina Pintea la Final Fourul de la Budapesta A fost acreditat si la meciurile nationalei Romaniei
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Cine este jurnalistul român care a provocat scandalul cu Crina Pintea la Final Four-ul de la Budapesta! A fost acreditat şi la meciurile naţionalei României. Sursa foto: colaj Fanatik
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CSM Bucureşti a pierdut fără drept de apel semifinala Ligii Campionilor împotriva celor de la Metz, scor 27-32. „Tigroaicele” trebuie să se mulţumească doar cu meciul pentru medaliile de bronz, la revenirea după opt ani în Final Four.

Cine e jurnalistul român care a pornit scandalul la conferinţa de presă de la Budapesta!

La conferinţa de presă de la finalul meciului CSM Bucureşti – Metz, a izbucnit un scandal imens. Unul dintre jurnaliştii români prezenţi la Budapesta a întrebat-o pe Crina Pintea dacă este în conflict cu antrenoarea Bojana Popovic, fiindcă stă departe de ea la conferinţă, apoi dacă crede că Primăria Capitalei o să mai bage bani la echipă după acest eşec.

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FANATIK a aflat că jurnalistul român care i-a adresat întrebările acide Crinei Pintea este Daniel Pop şi lucrează la publicaţia jurnalmm.ro. El a fost acreditat la mai multe evenimente de anvergură, printre care şi barajul Turcia – România, scor 1-0, disputat pe Beşiktaş Park.

La finalul conferinţei de presă, jurnalistul Prima Sport, Mădălin Negoiţă, l-a luat la rost pe Daniel Pop, care şi-a ascuns identitatea întorcând acreditarea: „Nu mai ai ce căuta aici. Ce acreditare ai tu? Faci de râs toți jurnaliștii care sunt aici. Ce sunt întrebările alea, mă? Tu nu mai ai ce căuta aici!”.

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Ce s-a întâmplat, de fapt, la conferinţa de presă de la finalul meciului Metz – CSM Bucureşti 27-32

În momentul în care s-a trecut la întrebările în limba română, Daniel Pop a luat microfonul şi i-a adresat mai multe întrebări care au scos-o din sărite pe Crina Pintea, prezentă la conferinţa de presă alături de antrenoarea Bojana Popovic:

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„Ați pierdut campionatul, ați pierdut Cupa României, azi ați pierdut și calificarea în finală. Sunt probleme financiare sau ce s-a întâmplat azi? Că ați jucat foarte, foarte…”.

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Crina Pintea a replicat: „Puteți să vă opriți, vă rog, sau vă opresc eu? Dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea (n.r. referitor la dialogul de pe bancă pe care l-a avut cu Bojana Popovic). Nu, nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic, pur și simplu îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm. M-am săturat! Ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea”. 

Nu a fost finalul scandalului pentru că Daniel Pop a continuat cu o altă remarcă: „Și acum stați la doi metri distanță de antrenoare”, la care Crina Pintea a replicat: „Nu, aici e și scaunul și microfonul, nu am nicio problemă”. Jurnalistul şi-a continuat tirul cu o nouă întrebare: „Credeți că cu asemenea rezultate Primăria Bucureștiului va mai susține această echipă?”.

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Deranjată, Crina Pintea i-a răspuns foarte acid: „Credeți că asta e o întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre mine. Nu are nicio legătură cu răbufnirea de pe teren”. Bojana Popovic a întrebat-o pe Crina Pintea ce s-a întâmplat, iar jucătoarea i-a spus: „Scandal!”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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