Laura Giurcanu a acceptat cea mai mare provocare din viața ei. Va merge în Republica Dominicană și își dorește să aibă o experiență de neuitat.

La 24 de ani, tânăra este un cunoscut fotomodel, vlogger și influencer.

S-a remarcat prima dată în urmă cu 10 ani, atunci când a câștigat cunoscutul concurs Next Top Model by Cătălin Botezatu.

Cine este Laura Giurcanu de la Survivor România 2022. Legătura ei cu Cătălin Botezatu

, influencer și vlogger. A acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2022 pentru că își dorește să trăiască o experiență inedită.

“Sunt pregătită. Eu zic că sunt pregătită”, a spus blondina.

Tânăra de 24 de ani s-a născut pe 23 decembrie, în București. A devenit cunoscută la vârsta de 14 ani când a câștigat Next Top Model by Cătălin Botezatu. A pozat pentru reviste celebre precum Elle, Vogue sau Cosmopolitan. Înainte de a deveni fotomodel, Laura a practicat atletismul.

“Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism.

Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani.

Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, spunea aceasta în urmă cu ceva ani.

Laura Giurcanu a devenit vlogger în 2013. Are și un canal de YouTube. De asemenea realizează podcastul Seencer. Pe Instagram este urmărită de aproape un milion de persoane.

Ce vedete fac parte din echipa Faimoșilor

Alături de Laura Giurcanu Otilia Bilionera, Xonia, Emil Rengle, Radu Itu, CRBL, Elena Chiriac, Cătălin Zmărăndescu, Robert Niță, TJ Miles, dar și cunoscute vedete TV, Andreea Tonciu, Roxana Ciuhulescu.

“Aș vrea să vă așteptați la cel mai spectaculos show de TV al timpurilor moderne, însă și la ceva în plus, alchimia de la Survivor. Până la ultima picătură de energie se luptă oamenii noștri, pe care îi veți vedea, voi, acolo, acasă, pe canapele, în confortul casei”. a spus prezentatorul Daniel Pavel, cel care îi va însoți pe concurenți în Republica Dominicană.