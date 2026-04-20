Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are

Gică Hagi, noul selecționer al României, are un mariaj de peste 30 de ani cu Marilena, dar puțină lume știe că a mai fost însurat anterior. Iată cine este Leni Celnicu, prima soție a celui supranumit ”Regele” fotbalului românesc. Cu ce se ocupă, de fapt, femeia cu care a avut o relație amoroasă vreme de 4 ani.

Meseria pe care o are Leni Celnicu, fosta parteneră a lui Gică Hagi

Gică Hagi, 61 de ani, a preluat în mod oficial destinele echipei naționale. Acesta a fost prezentat luni, 20 aprilie, în cadrul unei conferințe care a avut loc la Casa Fotbalului. ”Regele” a cunoscut gloria în anii 90 când juca pentru echipe importante din Occident, însă în planul sentimental lucrurile nu au mers ca pe roate. Gică Hagi este la al doilea mariaj, după ce în trecut a fost însurat cu Leni Celnicu. Separarea dintre cei doi a avut una extrem de mediatizată și de lungă durată.

S-au căsătorit în anul 1990 și au fost împreună aproape 4 ani, dintre care doar unul au fost soț și soție. La partaj fosta parteneră, o machedoancă din orașul Constanța, s-a ales cu suma de 300.000 de dolari pe care i-a investit într-un apartament și o mașină. Ulterior, și-a reluat studiile pe care le abandonase.

A studiat la Facultatea de Finanțe și Bănci, pe care o începuse la Madrid, acolo unde locuia mai mult singură. Din păcate, nu s-a adaptat la viața din Spania și a plecat. Mai târziu, s-a concentrat pe dezvoltarea personală și a început să lucreze în domeniul bancar și să câștige bani frumoși de pe urma meseriei sale.

La un moment dat, se vehicula că încasează suma de 8.000 de euro în fiecare lună. Prima soție a sportivului și-a refăcut în cele din urmă și viața amoroasă alături de un bărbat originar din localitatea sa natală. Bărbatul pe numele său Ovidiu a dus-o la altar abia în anul 2004.

Leni Celnicu și actualul partener de viață, machedon ca și ea, au devenit părinții a doi copii. Aceștia sunt extrem de discreți și nu se cunosc amănunte despre viața lor. La rândul său, . Kira și Ianis Hagi sunt doi tineri talentați, care nu lipsesc din lumina reflectoarelor.

Cine e soțul lui Leni Celnicu

În altă ordine de idei, actualul soț al lui Leni Celnicu activează în domeniul financiar. Acesta este colaborator al unei bănci, fiind specializat în încheierea de contracte de pensii private obligatorii. Cei doi se știu de foarte multă vreme, dar au decis să formeze un cuplu când a ieșit la suprafață dragostea lor.

„Ne cunoaștem de aproape 18 ani, avem aceeași prieteni, iar de un an suntem împreună. Ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt, așa că ceea ce se întâmplă astăzi este un lucru firesc. Ne iubim prea mult pentru a sta departe unul de celălalt”, a spus Leni Celnicu, pentru revista VIP, relatează .

De ce a divorțat Gică Hagi de prima soție

Gică Hagi și , au ținut prima pagină a ziarelor datorită poveștii lor de dragoste. Divorțul a fost subiectul principal pentru că nu au reușit să se separe ușor. Fostul fotbalist a depus actele de separare la mai multe instanțe de judecată din țara noastră.

A solicitat desfacerea mariajului prima oară într-o sală de tribunal, unde acțiunea i-a fost respinsă. Mai târziu, a mutat procesul la București, dar nici de această dată nu a avut câștig de cauză. Ulterior, și-a încercat norocul la tribunalele din Oradea, Brașov și din nou, în Capitală.

Într-un final a reușit să primească divorțul de fosta parteneră de viață, acuzând neînțelegeri și nepotrivire de caracter. În cererea de divorț a scris la un moment dat că fosta soție i-a pus miere în cafea în loc de zahăr și că întârzia mereu cu pâinea la masă.

Gică Hagi este în mod oficial noul selecționer al României

Luni, 20 aprilie 2026, Gică Hagi a revenit în mod oficial pe banca primei reprezentative de fotbal a României. Într-o conferință de presă la care a participat și a luat cuvântul și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), ”Regele” a fost prezentat în calitate de nou selecționer al naționalei.

Șeful FRF a fost cel care a dezvăluit, la evenimentul media, faptul că Gică Hagi a semnat un contract pe 4 ani. Noul selecționer are ca prim obiectiv calificarea la Campionatul European din 2028. De asemenea, importante sunt și meciurile din Liga Națiunilor, care debutează în luna septembrie.

”Eu un contract pe 4 ani de zile, obiectiv principal este calificarea la următorul turneu final. În toamnă începe Liga Națiunilor, dorim să o câștigăm. În ceea ce privește celelalte obiective intermediare, obiectivul pe care dorește să îl transmită este să câștigăm fiecare meci în parte”, a spus Răzvan Burleanu.