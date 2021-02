Cine este Lizette Cabrera, adversara Simonei Halep în turul 1 de la Australian Open 2021

Simona Halep o va înfrunta pe Lizette Cabrera, locul 140 WTA, în turul 1 la Australian Open 2021. Se anunță un duel facil pentru favorita numărul doi a întrecerii în fața reprezentantei gazdelor.

Partida Simona Halep – Lizette Cabrera se va disputa luni, 8 februarie, de la ora 10:00. În cazul în care va obține calificarea, românca o va înfrunta în turul 2 pe învingătoarea dintre Ajla Tomljanovic și Misaki Doi.

Lizette Cabrera a ajuns pe tabloul principal la Australian Open datorită unui wild-card pe care l-a primit din partea organizatorilor. Este pentru a şasea oară în carieră în turul 1 la un Grand Slam, dar niciodată nu a reușit să obțină calificarea în turul 2.

Cine este Lizette Cabrera, adversara Simonei Halep din turul 1 de la Australian Open 2021. Nu are nicio victorie la un Grand Slam

În urmă cu un an, ceda în turul 1 la Australian Open în fața americancei Ann Li, după un meci de mare luptă, 6-7 (4), 6-7 (10). A fost aproape de un succes și la US Open 2020, dar a cedat în cele din urmă partida cu Danka Kovinic 4-6, 6-3, 2-6.

La Australian Open a mai fost pe tabloul principal în 2017 și 2018, dar a cedat partidele din turul 1 cu Donna Vekic, respectiv Haddad Maia, ambele în minimum de seturi. Iar la US Open 2017 pierdea în runda inaugurală cu Ajla Tomljanovic, tot fără să ia set.

Tot în urmă cu un an, pe 3 februarie, Lizette Cabrera atingea cea mai bună clasare din carieră, locul 119 WTA. În 2019, a reușit să câștige trei titluri la simplu la nivel de circuit ITF. De-a lungul carierei a strâns 610.608 dolari din premii la turneele la care a participat, conform informaţiilor oferite de WTA.

Cele mai bune rezultate le-a avut la Hobart, în 2020, când a reușit să le învingă pe Caroline Garcia și Kristyna Pliskova. A ajuns până în sferturile de finală. Au fost două dintre cele trei victorii pe care le-a obţinut în faţa unor jucătoare de top 100. Cea mai bine clasată jucătoare pe care a învins-o a fost Ekaterina Makarova, locul 41 WTA, în calificările de la Wuhan, în 2018.

Lizette Cabrera s-a născut la Townsville, din părinți filipinezi. A început să practice tenisul la patru ani. Părinții ei au lucrat într-un abator și au făcut sacrificii imense pentru a o susține pe parcursul carierei.

“Nu o știu pe Lizette Cabrera, nu am mai jucat împotriva ei până acum. Nu am foarte multe date despre cum lovește mingea. Am văzut niște meciuri pe Internet. Mereu este o provocare în prima rundă, mă voi antrena și voi încerca să fiu pregătită”, a declarat Simona Halep despre adversara ei din turul 1.

