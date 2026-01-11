Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România. Fostul antrenor de la CSM București urmează să se însoare

ADVERTISEMENT

Adi Vasile este un fost sportiv, însă s-a aflat ultima oară pe banca tehnică a celor de la CSM București. A renunțat la carieră pentru o altă activitate. Iată cine este logodnica cunoscutului prezentator de la Pro TV.

Cine este iubita prezentatorului de la Survivor România, Adi Vasile

Fostul antrenor de la CSM București, Adi Vasile, este în centrul atenției datorită emisiunii pe care o moderează. Imediat ce a încheiat contractul cu echipa feminină de handbal a decis să o ia pe un alt traseu profesional.

, după demiterea de la clubul sportiv. A oferit o . În momentul de față, prezentă reality showul Survivor România.

E gazda uneia dintre cele mai de succes producții TV din țara noastră, cu probe complicate și vedete de renume. De asemenea, o duce de minune și în planul personal. Urmează să ajungă la altar cu aleasa inimii sale.

A cerut-o de soție pe iubita sa în urmă cu un an. Adi Vasile se iubește cu o brunetă superbă pe numele său Delia Tudose. Partenera moderatorului de la Survivor România este de profesie make-up artist. Tânăra nu este străină de lumina reflectoarelor.

Ce spune Adi Vasile despre iubita sa

Fostul tehnician de la CSM București și partenera de viață formează un cuplu de foarte mulți ani. Femeia cu care se va căsători Adi Vasile este cunoscută pentru faptul că anterior a avut o relație amoroasă cu DJ-ul Vali Bărbulescu.

Cei doi au fost împreună timp de 12 ani, perioadă în care au trecut prin multe suișuri și coborâșuri. În cele din urmă povestea de dragoste a ajuns la final, în anul 2020. De atunci este extrem de apropiată de prezentatorul de la Survivor România.

Acesta are numai aprecieri pentru viitoarea sa soție. Se declară fericit și împlinit alături de Delia Tudose, care are o comunitate mare pe rețelele de socializare. Frumoasa brunetă îi oferă toată dragostea de care are nevoie.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri.

Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc!

Iar iubita mea face din când în când niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, spunea la un moment dat, Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV, relatează .