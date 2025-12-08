Cine este Luca, tânărul grav bolnav care a dat lovitura de start la FC Botoșani – Rapid: „Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani și Rapid s-au întâlnit în etapa a 19-a din SuperLiga. Moldovenii, în cazul unei victorii, ar deveni lideri. Partida se anunța una plină de tensiune, motiv pentru care gazdele au programat un moment emoționant. Un tânăr grav bolnav a fost în centrul atenției, iar spectatorii l-au răsplătit pe măsură.

Cine a dat lovitura de start la FC Botoșani – Rapid

Luca Dupac a avut șansa să dea lovitura de start a partidei . În ciuda frigului pătrunzător, fanii prezenți la partidă l-au aplaudat și l-au asigurat de sprijinul lor. În vârstă de 18 ani, tânărul a fost diagnosticat cu cifoscolioză severă, o deformare cruntă a coloanei vertebrale care are repercusiuni asupra întregului corp.

Luca trebuie să se opereze urgent la o clinică privată din Capitală. Intervenția costă 38.940 de euro, potrivit .

“La trei ani am învățat să merg pentru prima dată. Nu a fost o bucurie simplă, ci una câștigată cu durere, cu tratamente și multe lacrimi. La 7 ani am trecut printr-o operație la ochi, iar la 14 ani am aflat că am hipoacuzie bilaterală medie, așa că port aparate auditive. Dar am mers mai departe. Niciodată nu am renunțat la speranță”, a povestit Luca Dupac, care s-a născut prematur, la doar 30 de săptămâni.

Apelul disperat al lui Luca Dupac

De atunci duce o luptă continuă pentru viață. Starea lui s-a agravat în ultimul an, când durerile de spate au devenit insuportabile.

“Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat, dar nu vreau să mă las învins. Vreau să merg la facultate, să muncesc, să am o viață normală. Nu cer nimic imposibil – doar șansa la o viață fără durere”, spune Luca, tânărul care a dat lovitura de start a partidei dintre FC Botoșani și Rapid, în care .

Operația care îi poate salva viața lui Luca Dupac trebuie efectuată cât mai repede. Timpul nu este, din păcate, de partea tânărului.

“Nu mi-e rușine să cer ajutor. Poate pentru cineva o donație e un gest mic, dar pentru mine înseamnă totul – o viață întreagă fără durere”, mai spune Luca.