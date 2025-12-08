Sport

Cine este Luca, tânărul grav bolnav care a dat lovitura de start la FC Botoșani – Rapid: „Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat”

Un tânăr grav bolnav a avut privilegiul să dea lovitura de start în FC Botoșani – Rapid. Care este povestea lui Luca Dupac, care poartă pe umeri o povară uriașă. Întreg stadionul l-a aplaudat pe adolescent.
Alex Bodnariu
08.12.2025 | 21:53
Cine este Luca tanarul grav bolnav care a dat lovitura de start la FC Botosani Rapid Sunt zile in care abia reusesc sa ma ridic din pat
SPECIAL FANATIK
6 poze
Vezi galeria
Moment special înainte de FC Botoșani - Rapid, derby-ul pentru locul 1. Sursa foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

FC Botoșani și Rapid s-au întâlnit în etapa a 19-a din SuperLiga. Moldovenii, în cazul unei victorii, ar deveni lideri. Partida se anunța una plină de tensiune, motiv pentru care gazdele au programat un moment emoționant. Un tânăr grav bolnav a fost în centrul atenției, iar spectatorii l-au răsplătit pe măsură.

Cine a dat lovitura de start la FC Botoșani – Rapid

Luca Dupac a avut șansa să dea lovitura de start a partidei FC Botoșani – Rapid. În ciuda frigului pătrunzător, fanii prezenți la partidă l-au aplaudat și l-au asigurat de sprijinul lor. În vârstă de 18 ani, tânărul a fost diagnosticat cu cifoscolioză severă, o deformare cruntă a coloanei vertebrale care are repercusiuni asupra întregului corp.

ADVERTISEMENT

Luca trebuie să se opereze urgent la o clinică privată din Capitală. Intervenția costă 38.940 de euro, potrivit hotnews.ro.

La trei ani am învățat să merg pentru prima dată. Nu a fost o bucurie simplă, ci una câștigată cu durere, cu tratamente și multe lacrimi. La 7 ani am trecut printr-o operație la ochi, iar la 14 ani am aflat că am hipoacuzie bilaterală medie, așa că port aparate auditive. Dar am mers mai departe. Niciodată nu am renunțat la speranță”, a povestit Luca Dupac, care s-a născut prematur, la doar 30 de săptămâni.

ADVERTISEMENT
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD...
Digi24.ro
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”

Apelul disperat al lui Luca Dupac

De atunci duce o luptă continuă pentru viață. Starea lui s-a agravat în ultimul an, când durerile de spate au devenit insuportabile.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei

Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat, dar nu vreau să mă las învins. Vreau să merg la facultate, să muncesc, să am o viață normală. Nu cer nimic imposibil – doar șansa la o viață fără durere”, spune Luca, tânărul care a dat lovitura de start a partidei dintre FC Botoșani și Rapid, în care Claudiu Petrila a ratat o ocazie imensă.

Operația care îi poate salva viața lui Luca Dupac trebuie efectuată cât mai repede. Timpul nu este, din păcate, de partea tânărului.

ADVERTISEMENT

Nu mi-e rușine să cer ajutor. Poate pentru cineva o donație e un gest mic, dar pentru mine înseamnă totul – o viață întreagă fără durere”, mai spune Luca.

Pensia infimă pe care o primesc jucătorii din Craiova Maxima: “Când m-am întâlnit...
Fanatik
Pensia infimă pe care o primesc jucătorii din Craiova Maxima: “Când m-am întâlnit cu el, nu mai avea tocuri la pantofi”
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum...
Fanatik
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan când și-a văzut părinții. Video
De necrezut! Claudiu Petrila a semnat ratarea sezonului în SuperLiga, în meciul FC...
Fanatik
De necrezut! Claudiu Petrila a semnat ratarea sezonului în SuperLiga, în meciul FC Botoșani – Rapid! Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!