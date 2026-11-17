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Valentin Crețu este cel mai vechi jucător din lotul celor de la FCSB, iar contractul său ar urma să expire în această vară. Deși fusese ca și dat afară de la echipă în august, , experimentatul fundaș lateral continuă la formația „roș-albastră”. Ba mai mult, Gigi Becali îi va oferi un salariu uriaș după intervenția soției fotbalistului.

Valentin Crețu continuă la FCSB. Gigi Becali, propunere uriașă de salariu

Gigi Becali a vrut să-l dea afară de la echipă pe Valentin Crețu la finalul lunii august, după un conflict cu Arnold Garita. , așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate atunci, dar în cele din urmă a fost chemat înapoi sub comanda lui Marius Baciu, antrenorul de la acea vreme al „roș-albaștrilor”. Timpul a trecut, pe banca FCSB-ului a revenit Laurențiu Reghecampf, iar prestațiile fundașului lateral Ronny Labonne, adus în vară, nu l-au convins pe Gigi Becali, pe postul de fundaș dreapta.

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„Fără Crețu, praf! Pe bune! Crețu are până în vară (n.r. contract), dar noi aveam dreptul să-i reziliem acum, în iarnă, dar îl ținem. O să-i dăm 50.000 de euro să accepte să joace, altfel nu-l lasă nevasta (n.r. râde)”, a spus Gigi Becali, potrivit Declarația patronului FCSB-ului are legătură în special cu pentru a continua la echipă, dar și cu ieșirea soției fotbalistului imediat după scandalul de la finalul lunii august, în care Crețu era ca și plecat de la fosta campioană a României. prin intermediul mai multor postări pe rețelele de socializare.

„Îți dai seama, adică eu te primesc înapoi după ce prostii ai făcut, după toate tâmpeniile pe care le-ai făcut și tu zici: ‘Ca să uit, trebuie să-mi mai dai 5.000 la salariu’. Cred că îl învață nevasta, dar cum bă să faci asta? Oamenii ăștia nu au minte la cap, eu nu înțeleg”, mărturisea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, pe 3 septembrie 2026.

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Valentin Crețu, trup și suflet pentru FCSB

Valentin Crețu este la FCSB din august 2019, când era transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 125.000 de euro. După umilința cu 0-5 în fața Universității Craiova în acest sezon, veteranul „roș-albaștrilor” a reacționat după fluierul final. El a amintit de conflictul avut la antrenamentul echipei cu Arnold Garita și . „Nu cred că există fotbalist în lumea asta care să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu pentru echipa asta. Nu cred că există fotbalist care să-şi semneze contractul şi rezilierea în aceeaşi zi. Nu am avut niciun conflict cu nimeni.

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N-am bătut pe nimeni la FCSB, îi ajut pe cei mici. Spune-mi câţi fotbalişti fac ce fac eu, la vârsta asta. Vorbesc foarte mult din punct de vedere spiritual, să ajut echipa. Dacă aş vorbi singur, aş ajunge la spitalul de nebuni. Cine ajută? Eu ce să pot să fac mai mult. Toţi jucătorii care au fost aici m-au lăudat, toţi antrenorii. Mereu am încercat să dau tot ce am avut mai bun. O să-mi dau viaţa aici până în ultima secundă de contract”, spunea atunci Vali Crețu.

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Cine este Mădălina, soția lui Valentin Crețu

Vali Crețu și soția sa formează un cuplu de 18 ani și au împreună două fetițe. Cei doi s-au cunoscut în Buzău, orașul natal al amândurora. „Ne-am cunoscut în faţa parcului Crâng, în Buzău, noi amândoi suntem buzoieni, eram la liceu în perioada respectivă. Colega mea de cameră a zis «Să mergem prin parc», pe bulevard. Ne-am plimbat, «Hai să mergem şi pe bulevard», am trecut trecerea de pietoni, în faţa mea era un taxi, pe partea cealaltă era Valentin Creţu. De braţ cu colega mea ne vedeam de drumul nostru, el a spus, «Fetelor, pot să merg şi eu cu voi?». Colega mea a spus «Da, poţi să mergi cu noi», eu m-am şi speriat. A mers cu noi, am stat de vorbă, cu colega mea mai mult, eu îmi vedeam de ale mele.

Am mers până la capătul străzii unde locuiam, i-a cerut numele colegei mele, au vorbit vreo două zile, discuţiile erau despre numărul colegei de telefon, am zis «Hai să-i dau numărul de telefon, să văd despre ce este vorba». Pe mine nu m-a speriat, dar tot spunea «Sunt fotbalist, sunt fotbalist», pentru mine deja era o problemă. Când eram mai micuţă, în copilărie, îmi plăcea foarte mult să mă joc fotbal. Când mi-a spus că e fotbalist el a vrut să mă impresioneze, dar pe mine nu m-a impresionat deloc, dacă spuneai că erai altceva părea tentant, dar fotbalist… Da, povestea noastră aşa a început”, povestea Mădălina Crețu pentru

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Vali Crețu și-a început cariera de fotbalist la Gloria Buzău și înainte de a ajunge la FCSB în vara anului 2019 a mai jucat pentru Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe Stara Zagora, Săgeata Năvodari, Gaz Metan Mediaș, Energie Cottbus și ACS Poli Timișoara.