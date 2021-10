Zarug a devenit cunoscut după ce a participat în trecut la Chefi la cuțite. A devenit rapid și unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Expres.

Sunt puțini cei care știu că acesta provine dintr-o familie foarte cunoscută din nordul României. Mama sa conduce de ani buni cea mai mare fabrică de confecții din Botoșani, în timp ce tatăl și fratele său au lucrat la Guvern.

Mihai Dan Zarug a povestit în urmă cu ceva vreme că pasiunea sa pentru modă a moștenit-o de la mama sa.

Cine este mama lui Zarug de la Asia Express. “Asta spune multe despre forța ei interioară și despre stilul ei”

dar a fost mereu atras de un alt domeniu. Designerul vestimentar. A decis să-și urmeze visul și a impresionat cu creațiile sale.

Acesta a povestit că pasiunea pentru haine a moștenit-o de la mama sa. Ana Manuela Zarug este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Botoșani. De mai bine de 28 de ani conduce o fabrică de confecții din zonă.

“Mama mea e un lider, o femeie care și-a croit drumul într-o lume a bărbaților și asta spune multe despre forța ei interioară și despre stilul ei ca om. She’s my rock. Dacă e să-i analizez stilul de-a lungul anilor, îmi vine în minte ideea de power dressing with a feminine twist and gorgeous shoes”, spunea Zarud într-un interviu acordat pentru

Zarug spune că primele lecții despre haine le-a primit de la mama sa.

“Mama e responsabilă pentru ochiul meu critic și pentru curiozitatea față de tot ce e frumos și nou. De la ea am primele noțiuni despre asortat culorile între ele, de la ea am învățat să recunosc fibrele materialelor”, a mai spus Zarug.

Cu ce s-au ocupă fratele și tatăl concurentului de la Asia Express

Alexandru Zarug, tatăl vedetei, a fost comisar șef la Comisariatul Județean Protecția Consumatorului.

Fratele concurentului de la a lucrat și el la Guvern. Ioan Zarug a fost vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). A fost însă destituit de curând așa că a revenit la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), direcție pe care a și condus-o în trecut.

Și mama lui Zarug a fost atrasă de politică și a făcut parte din PSD și PD-L.