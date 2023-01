Cine este mâna dreapta a lui Elon Musk. Blonda misterioasă care a reușit să îi câștige încrederea miliardarului. “Am crescut într-o sectă”

Esther Crawford, unul dintre directorii din cadrul Twitter, a ajuns unul dintre cei mai influenți lideri rămași din vechea gardă înainte ca Musk să concedieze mai mult de jumătate din cei 7.500 de angajați, inclusiv majoritatea directorilor.

Femeia care a ajuns mâna dreaptă a lui Musk

La doar câteva zile după ce Elon Musk a finalizat achiziția Twitter, pentru suma de 44 de miliarde de dolari, Esther Crawford a distribuit o fotografie în care dormea pe jos în sediului central al companiei de social media, înfășurată într-un sac de dormit și cu o mască pentru somn. “Când echipa ta se străduiește non-stop să respecte termenele limită, uneori #SleepWhereYouWork”, a scris aceasta.

ADVERTISEMENT

Criticii i-au reproșat că această atitudine pune presiune pe angajați să lucreze până la epuizare creând un mediu de lucru toxic, însă voci apropiate de companie, citate de Financial Times, susțin că tocmai prin acest gen de acțiuni ce întruchipează , Esther Crawford, în vârstă de 39 de ani, a reușit să devină unul dintre oamenii de încredere ale patronului Tesla și SpaceX.

„Pentru că unii își pierd mințile, voi explica: a face lucruri grele necesită sacrificii (timp, energie etc.). Am coechipieri în toată lumea care depun eforturi pentru a da viață ceva nou, așa că este important pentru mine să le fac față & să mențin echipa deblocată. Lucrez cu oameni incredibil de talentați și ambițioși aici, la Twitter, iar acesta nu este un moment normal. Suntem la mai puțin de o săptămână de o tranziție masivă, atât economică cât și culturală”, le-a răspuns aceasta criticilor pe Twitter.

ADVERTISEMENT

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford)

Această atitudine și apropierea de Musk i-a permis ascensiunea rapidă în carul companiei unde este responsabilă pentru dezvoltarea de noi produse ce pot aduce încasări, cum ar fi serviciul de abonament Twitter Blue și planurile sale incipiente de a permite plăți prin intermediul site-ului.

Crawford a devenit, de asemenea, una dintre puținele femei din cadrul companiei care s-a alăturat locotenenților de încredere ai lui Musk – o ascensiune marcată de postări constante pline de entuziasm despre noul Twitter, alături de citate de autoperfecționare.

ADVERTISEMENT

„Pentru unele persoane din interior, Crawford are energia carismatică necesară pentru a ajuta la transformarea și ieșirea din criză a Twitter, fiind în același timp o voce sensibilă care are urechea patronului său impulsiv. Pentru alți foști angajați, ea este considerată o lingușitoare și oportunistă”, scrie publicația , care citează surse din companie și care au susținut că „incidentul cu sacul de dormit” a deranjat foarte mulți angajați ai companiei.

Crawford și trecutul ei într-un cult religios

Crawford a reușit să aibă o întâlnire cu Elon Musk, chiar cu câteva zile înainte de finalizarea achiziției Twitter, când i-a prezentat acestuia ideile ei despre cum ar putea schimba platforma sociala cu peste 125 de milioane de utilizatori, ceea ce a transformat-o în așa numiții angajați 1.0 – preferații lui Musk care au trecut la implementarea ideilor sale.

ADVERTISEMENT

Sub conducerea lui Musk, care a căutat să diversifice sursele de venit ale companiei pentru a nu mai exista dependența de veniturile din publicitate, Crawford a condus introducerea Twitter Blue, serviciul de abonament premium de 8 dolari, care garantează utilizatorilor o “bifă albastră” verificată. În cele din urmă, acesta a reușit să se lanseze la sfârșitul anului trecut, după mai multe probleme, Crawford recunoscând: “Nu mai există vaci sacre în domeniul produselor la Twitter. Elon este dispus să încerce o mulțime de lucruri – multe vor eșua, altele vor reuși”. Măsura însă a fost criticată atât de către utilizatori, dar , atunci când conturi „verificate” ale unor corporații americane au venit cu anunțuri comerciale false – provocând scăderi la burse.

ADVERTISEMENT

Crawford s-a alăturat pentru prima dată Twitter la sfârșitul anului 2020, când compania a cumpărat Squad, start-up-ul de videochat pe care l-a fondat chiar la începutul pandemiei. Pe termen mai lung, ea este responsabilă de planul ambițios al lui Musk de a facilita tranzacțiile peer-to-peer, împreună cu plățile de comerț electronic, pe platformă și a fost numită director executiv al filialei sale Twitter Payments.

Înainte de asta, ea a fost un video-blogger pe YouTube și a fost invitată să fie principalul strateg social media pentru Weight Watchers la sfârșitul anilor 2000, după ce și-a lansat propriul blog video de succes despre cure de slăbire.

Absolventă de filosofie și cu un master în relații internaționale, a deținut, de asemenea, funcții de marketing la mai multe start-up-uri din Silicon Valley și a devenit o utilizatoare pasionată de Twitter, postând reflecții personale despre viața ei și faptul că a crescut într-un cult religios.

„Am crescut într-o sectă. Aveam o mulțime de reguli (nu te poți tunde, nu te poți machia, nu poți purta pantaloni, nu ai voie la televizor, nu poți asculta muzică seculară etc.) și o conducere ierarhică. Credeam că va urma “sfârșitul vremurilor”, așa că am trăit cu frica de a nu face ceva greșit și de a fi lăsată în urmă. Am ieșit pe cont propriu când aveam 19 ani”, a scris ea pe Twitter.

I grew up in a cult. We had lots of rules (can’t cut hair, no makeup, no pants, no tv, no secular music, etc) and hierarchical leadership. We believed it was the “end times” so I lived in fear of doing anything wrong & being left behind. I exited on my own when I was 19. — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford)

Mai mulți foști și actuali colegi o descriu ca fiind empatică și diplomatică: agenda ei este de obicei deschisă pentru ca toată lumea să o vadă, iar ea cumpără căni personalizate pentru membrii echipei. Farmecul ei, combinat cu o mentalitate de start-up, i-a câștigat încrederea lui Musk, potrivit a trei persoane care au lucrat cu ea, dintre care una a spus că a reușit să îl influențeze provocându-l cu tact în spatele ușilor închise, mai degrabă decât în public.

Growing up on welfare made me price conscious. Even though I can afford some luxury goods now I rarely buy them. Very few of my possessions bring me happiness — more things that are more expensive often just bring added stress and maintenance. Experiences > Things — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford)

Crawford a fost responsabilă pentru aplanarea tensiunilor cu Apple, au spus două dintre aceste persoane, inclusiv după ce Musk l-a hărțuit public pe directorul general Tim Cook atunci când între cei doi miliardari a izbucnit un scandal de la taxele pe care Apple le impunea pe Apple Store.

Ideile ei însă nu au fost întotdeauna bine primite. Crawford s-a numărat printre susținătorii planului controversat, acum oprit al Twitter, de a introduce o funcție care să permită utilizatorilor să ofere videoclipuri cu conținut pentru adulți în spatele unui paywall similar platformei OnlyFans.

Un fost director a descris-o ca fiind o “lingușitoare”, adăugând: “A fost un nimeni care a devenit cineva pentru că a fost dispusă să-și vândă sufletul pentru cele 15 minute de faimă. Este scârbos”. Rămâne de văzut dacă echipele de ingineri de la Twitter o vor respecta, având în vedere că nu era programatoare, a declarat un alt coleg pentru FT.

Crawford pare să nu fie deranjată. Pe profilul ei de pe Twitter, fotografia de fundal spune așa: “Fii îndrăzneață. Ridică-te. Crede în tine”.