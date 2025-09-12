Cine este marea beneficiară a extinderii turneului final al Cupei Mondial! A avut cele mai slabe preliminarii din istorie

Dacă există o echipă națională importantă care a beneficiat de extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe, aceasta este Brazilia. Echipa lui Ancelotti s-a calificat la turneul final, dar nu a impresionat pe nimeni.

Brazilia a terminat pe locul 5 în grupa preliminară

De cinci ori campioană mondială, aceasta a încheiat cele mai slabe preliminarii din istoria sa și, dacă formatul World Cupa nu s-ar fi schimbat, atunci Selecao ar fi fost nevoit să joace play-off pentru a obține biletele la turneul final.

Argentina, Ecuador, Columbia și Uruguay au terminat înaintea Braziliei, iar Paraguay a avut aceleași puncte, dar un golveraj mai slab. În 18 meciuri, echipa condusă acum de Ancelotti, a strâns 28 de puncte, cu doar opt puncte mai mult decât Bolivia, care a terminat grupa pe locul 7, prinzând barajul intercontinental.

În aceste 18 meciuri, Brazilia a câștigat doar de opt ori, a suferit șase înfrângeri și a remizat de patru ori. Un bilanț îngrijorător pentru o echipă obișnuită să domine cu autoritate calificările.

Învinsă pentru prima data pe teren propriu, în preliminariile CM

Ca o comparație, în drumul spre Cupa Mondială din Qatar, adică în precedenta campanie, brazilienii au terminat având 45 de puncte, cu 17 mai multe decât cele acumulate în faza recent încheiată.

Brazilia a ajuns la cel mai jos nivel, când a fost învinsă cu 4-1 de Argentina, în ceea ce a devenit cea mai mare înfrângere din istoria sa în calificări. În plus, Argentina a învins-o și pe Maracana, scor 1-0, și astfel Brazilia a pierdut pentru prima dată în istoria lor într-un meci de calificare la Cupa Mondială, disputat acasă.

Cifrele Braziliei au fost slabe la toate niveluri. Singura echipă națională prezentă la toate turneele finale a marcat doar 24 de goluri și a încasat 17. O apărarea mai slabă chiar și decât cea a naționalei Perului, penultima clasată în grupa de calificare, care alături de Chile a fost decepția CONMEBOL.

Ancelotti a avut la dispoziție un lot de 730 de milioane de euro

Deși venirea lui Carlo Ancelotti ca selecționer, după experimentul cu Dorival Junior, a mai revigorat Brazilia,

Mai ales că, Don Carlo a avut la dispoziție un lot evaluat la 734 milioane de euro, de aproape 60 de ori mai valorous decât cel al adversarei.

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia.