Moment istoric! Ea este prima femeie antrenor din top 5 campionate ale Europei. Cu ce echipă din Bundesliga a semnat

Marie-Louise Eta (34 de ani) a devenit prima femeie antrenor din top 5 campionate ale Europei. Nemțoaica născută la Dresda a semnat cu Union Berlin și a fost deja prezentată oficial, oferind și prima declarație din noua postură. Ea va avea însă doar un rol de interimat până la finalul acestui sezon de Bundesliga, din care au mai rămas de disputat doar cinci etape.

Până acum, Eta a antrenat echipa masculină U19 de la clubul din capitala Germaniei. În vară, va prelua formația feminină. De-a lungul carierei sale de până în prezent, a mai activat și la Werder Bremen, de asemenea atât la nivel feminin, cât și la masculin juniori. La Union Berlin a început ca secund la juniori, iar ulterior la U19. După ceva timp, a ajuns antrenor secund chiar și la echipa mare.

A mai urmat o experiență la echipa feminină, la care va reveni deci în vară, înainte de aventura ca principal la gruparea masculină U19 din cadrul clubului. Acum, Marie-Louise Eta îl înlocuiește la echipa mare pe Steffen Baumgart, demis după înfrângerea de la Heidenheim, scor 1-3, al treilea eșec înregistrat de Union Berlin în ultimele cinci etape din

Echipa se află în prezent pe locul 11 în clasament, cu 32 de puncte, fără griji prea mari în ceea ce privește retrogradarea. Eta va debuta pe data de 18 aprilie. Atunci, echipa din Berlin primește vizita . „Echipa masculină de seniori va aborda ultima parte a sezonului și lupta pentru menținerea în ligă sub conducerea lui Marie-Louise Eta, fost antrenor al juniorilor U19 și viitor antrenor principal al echipei feminine de seniori”, au anunțat cei de la Union Berlin prin intermediul site-ului oficial al clubului.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise übernimmt +++ Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… — 1. FC Union Berlin (@fcunion)

Cu această ocazie, antrenoarea germană a oferit și o primă reacție din noua postură. „Sunt încântată că clubul mi-a încredințat această responsabilitate dificilă. Unul dintre punctele forte ale lui Union a fost întotdeauna, și rămâne, capacitatea de a-și mobiliza toate resursele în astfel de situații. Și, desigur, sunt convinsă că împreună cu echipa vom obține punctele decisive”, a declarat Marie-Louise Eta.