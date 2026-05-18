Cine este Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB. A fost ultima oară la Păușești-Otăsău și a fost ridicat de mascați în urmă cu 7 ani: „Nu voiam să mai aud de fotbal”

FCSB mai avea termen până pe 21 mai să-și numească un nou antrenor cu licență PRO, iar Gigi Becali a tras de timp până în ultima sută de metri, încercând să-l convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă. Tentativele sale au eșuat, iar patronul roș-albaștrilor a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că s-a înțeles cu Marius Baciu, care a semnat un contract valabil pe un an.

Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB. Ce alte echipe a mai antrenat de-a lungul carierei sale pe banca tehnică

Despre Marius Baciu nu putem spune că a avut o carieră fabuloasă de antrenor. El a activat cu mici pauze timp de mai mult de un deceniu în această meserie, însă nu a ajuns la cârma unor echipe nici măcar de jumătatea clasamentului în Liga 1.

Pe prima scenă a fotbalului românesc, Marius Baciu a mai condus Concordia Chiajna, pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, dar și Juventus București, iar mediile de puncte nu sunt deloc bune: 1,18 în 19 meciuri, respectiv 0,93 în 45 de meciuri.

Pe lângă aceste două experiențe, el a mai fost secund la FC Vaslui și antrenor principal la echipe din diviziile inferioare, printre care SC Bacău, FC Clinceni și AFC Turris. Ultimele sale experiențe sunt din zona Golfului, mai exact din Arabia Saudită, de la formațiile Al-Taqadom, Al-Arabi și Al-Nahdah. El este liber de contract din vara anului 2023, iar În ultimii ani, el a activat ca expert TV la Prima Sport.

Ultima experiență în organigrama unui club a avut-o la Păușești-Otăsău, unde a ocupat funcția de director tehnic. A reușit să promoveze în Liga 3 alături de echipa din Vâlcea.

Cine a fost fotbalistul Marius Baciu? Are peste 100 de meciuri pentru Steaua și a jucat în Ligue 1, la Lille

Marius Baciu este originar din Mediaș, iar cariera de fotbalist și-a început-o în 1992, la Inter Sibiu, urmând ca mai apoi să joace și pentru echipa orașului său natal, Gaz Metan Mediaș. În 1996 a fost transferat la Steaua, echipă pentru care a bifat 140 de meciuri, iar într-o bună parte dintre ele a purtat și banderola de căpitan.

De meserie fundaș central, Marius Baciu a prins transferul vieții după șase ani petrecuți la Steaua, iar în 2002 a mers în Ligue 1, la Lille. El a evoluat în 34 de meciuri pentru formația franceză și a înscris un gol în cei doi ani petrecuți în Hexagon. În ciuda acestor performanțe, Baciu nu a prins nicio selecție în echipa națională a României, având și o concurență acerbă cu jucători precum Chivu, Tamaș sau Săpunaru.

Marius Baciu a fost ridicat de mascați direct de pe teren în 2019. Care a fost motivul

Noul antrenor al lui FCSB a trecut prin momente cumplite în 2019, pe vremea când În timpul unui meci din divizia secundă, Marius Baciu a fost ridicat de mascați direct de pe marginea terenului pentru o presupusă luare de mită, incident ce i-a lăsat sechele.

„Eu și acum sunt marcat. Apropiații, familia, toți știu situația. Am încercat să mă retrag din tot după ce am văzut ce mi se poate întâmpla. N-am mai vrut să aud nimic despre fotbal. Cred că am fost victima unei situații politice, așa vreau să cred. Situația era între alegeri, eram antrenorul lui Turris, echipa băiatului lui Dragnea. Aveam și încă am o relație bună cu Ștefan. Eu am înțeles după că toată situația trebuia să se întâmple la hotelul domnului Dragnea, adică să vină să mă ia.

Justificarea lor nu a fost că au venit după mine, ci să nu degenereze situația. Mă, în halul ăsta, cu patru mașini? Zici că eram cel mai mare bandit din lume. Am crezut că vine cineva cu tortul, că e o farsă, nici nu puteam citi foaia pe care scria că sunt citat pentru luare de mită”, a declarat Marius Baciu, conform