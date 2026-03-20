Cine este Marius Coman, atacantul convocat în premieră de Mircea Lucescu la naționala României. La începutul sezonului juca în Liga 2

Atacul României este în criză înaintea barajului cu Turcia, astfel Mircea Lucescu se vede nevoit să atace naționala din „Țara Semilunii” cu trei vârfuri de atac din play-out-ul SuperLigii României. Cu Denis Drăguș suspendat și Louis Munteanu accidentat, Marius Coman (29 de ani) a fost selecționat de „Il Luce”, informație oferită de FANATIK cu o zi înaintea anunțului oficial.

Marius Coman, de la UTA direct la națională

Mircea Lucescu nu s-a ferit să cheme la națională jucători din play-out. Astfel, fotbaliști precum Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Kevin Ciubotaru și Marius Coman au apărut pe lista jucătorilor cu care România vizează un loc la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

După plecarea lui Costache la FC Noah, în Armenia, Marius Coman a rămas golgheterul „Bătrânei Doamne”. Cu 7 reușite în acest sezon, , informație pe care FANATIK a oferit-o înaintea anunțului oficial. În urmă cu doar un sezon, „nouarul” din lotul „tricolorilor” nu avea niciun gol marcat la Liga 1, deși vârsta sa se apropie ușor de 30 de ani.

A jucat aproape întreaga carieră în diviziile inferioare

Marius Coman nu a avut prea multe șanse să demonstreze ce poate pe prima scenă a fotbalului românesc, iar în mare parte din cariera sa a evoluat în diviziile inferioare. Deși a evoluat la echipe de tradiție, precum U Cluj sau Petrolul, el a făcut parte din lot în perioada în care aceste formații evoluau în Liga a II-a a României.

Printre celelalte echipe la care a mai evoluat în diviziile inferioare se numără ACS Bucovina Pojorâta, CSM Reșița, ACS Comuna Recea, Corvinul Hunedoara și Academica Clinceni. După un sezon bun făcut la ultima formație din această listă, CFR l-a observat și l-a adus la echipă, însă el a prins doar 87 de minute în SuperLiga în tricoul „feroviarilor”.

A făcut parte din echipa fabuloasă a Corvinului Hunedoara, care a câștigat Cupa României

După o experiență eșuată la Petrolul, Marius Coman a mers la Liga a III-a, acolo unde Corvinul Hunedoara avea în plan promovarea în divizia secundă, lucru care s-a și întâmplat. Vârful maramureșean, originar din Vișeu de Sus, a fost o piesă importantă din trupa antrenată de Florin Maxim, care în sezonul 2023/2024 reușea să câștige Cupa României și să facă meciuri spectaculoase, cum ar fi victoria cu 4-0 împotriva lui CFR Cluj. Marius Coman a înscris nu mai puțin de șase goluri și a oferit trei assisturi în acea ediție.

După câștigarea trofeului, echipa a decis să mai rămână un sezon în Liga a II-a doar pentru a participa în UEFA Europa League, lucru asigurat de victoria din finala Cupei României. Hunedorenii au impresionat din nou, eliminând-o pe vicecampioana Ungariei în dublă manșă, însă fără Marius Coman în echipă, deoarece atacantul fusese deja transferat la Sepsi, echipă cu pretenții de play-off în SuperLiga României.

A retrogradat cu Sepsi OSK la primul său sezon complet din SuperLiga României

Astfel, Marius Coman și-a început aventura în SuperLiga României, la vârsta de aproape 28 de ani. De această dată, el a prins mai multe meciuri pentru formația covăsneană decât o făcuse în trecut pentru CFR Cluj. În 38 de partide, atacantul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia a înscris de patru ori și a dat două pase decisive, iar în total, el a jucat aproximativ 2.000 de minute.

Deși echipa a ratat calificarea în play-off în ultimele etape, Sepsi OSK a căzut inexplicabil și a pierdut meciurile pe bandă rulantă, lucru ce a dus la demiterea prematură a lui Dorinel Munteanu, care venise în ajutorul echipei la începutul play-out-ului. La finalul celor nouă etape, fiind învinsă în ultima etapă de Unirea Slobozia, meci în care Marius Coman a început ca titular.

Și-a depășit recordul de goluri într-un sezon de SuperLiga, în tricoul lui UTA

La UTA, Marius Coman trăiește o poveste asemănătoare celei de la Sepsi, însă speră ca finalul să fie cu totul diferit. Arădenii au fost o echipă ce a avut ca obiectiv calificarea în play-off, însă nu au avut destulă putere pentru a ajunge în primele șase.

Totuși, în acest moment pare să fie o formație ce se luptă la câștigarea play-out-ului, iar șansele să pățească aceleași lucru precum Sepsi sunt aproape nule, având în vedere forma slabă a echipelor de pe ultimele două locuri, Metaloglobus și FC Hermannstadt. În 20 de meciuri pentru arădeni, Marius Coman a înscris de 7 ori, aproape dublu față de performanța din sezonul trecut, de la Sepsi. În contextul lipsei de opțiuni pentru poziția de vârf de careu, Mircea Lucescu a luat decizia ca Marius Coman să se afle în lotul ce merge la Istanbul cu speranța de a se califica la un turneu final al Campionatului Mondial după o pauză de aproape trei decenii.