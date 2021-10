Cine este Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep în turul 2 la Indian Wells. Nu a câștigat niciun turneu WTA

Pentru campioana noastră, ajunsă pe , este primul meci după eliminarea din optimile de finală de la US Open.

Între timp, fostul lider WTA a decis să pună capăt colaborării cu și l-a cooptat în staff pe Adrian Marcu, acesta urmând să se ocupe de pregătirea sa alături de Daniel Dobre.

Simona Halep și Marta Kostyuk nu s-au mai întâlnit înainte de Indian Wells

După o puază de o lună de zile în care s-a și căsătorit cu Toni Iuruc, Simona Halep revine în circuitul WTA la Indian Wells și o va întâlni în turul secund pe Marta Kostyuk, după ce a fost exceptată de la primul tur.

Jucătoarea de 19 ani din Ucraina a trecut în runda inaugurală de chinezoaica Shuai Zhang, locul 48 WTA, scor 6-3, 1-6, 6-2, într-o oră și 34 de minute și așteaptă încrezătoarea confruntarea cu românca.

Halep și Kostyuk nu s-a mai întâlnit până acum în circuitul WTA, ucraineanca abia începându-și urcușul spre vârful clasamentului. Întâlnirea dintre cele două va avea loc vineri, 8 octombrie, organizatorii urmând să stabilească ora desfășurării.

A fost locul 2 la junioare

Marta Kostyuk este născută la Kiev, dar locuiește la Monte Carlo și este o jucătoare de mâna dreaptă care însă până în acest moment nu a reușit să câștige niciun turneu în circuitul WTA.

Este antrenată de mama sa, Talina Beiko, fostă jucătoare modestă de tenis, câștigătoare a unui turneu ITF în capitala Ucrainei în 1994. De pregătirea sportivei se mai ocupă și unchiul mater, Taras Beiko, care a jucat pentru URSS și Ucraina la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

În 2017, Kostyuk a câștigat Australian Open la junioare și ITF Junior Masters de la Chengdu, corespondentul Turneului Campioanelor de la seniori, și a încheiat anul pe locul 2 în clasamentul de junioare.

Kostyuk, rezultate modeste pe hard-ul american

În turneele de Grand Slam de seniori cea mai bună performanță a înregistrat-o în acest an la Roland Garros, când a ajuns până în optimile de finală fiind eliminată de poloneza Iga Swiatek, după ce anterior trecuse de Garbine Muguruza.

Ea mai are în palmares un tur 3 la Australian Open 2018 și US Open 2020, iar la actuala ediție de la Flushing Meadows a fost învinsă încă din primul tur de Maria Sakkari. După Grand Slam-ul de la New York, Kostyuk a mai jucat la Chicago, acolo unde a pierdut tot în primul tur la compatrioata sa Kateryna Kozlova.

Simona Halep a efectuat deja primele antrenament în complexul Tennis Garden și a arătat o formă sportivă excelentă. La una dintre ședințele de pregătire pe pământ american, ea a efectuat un cu unul dintre antrenorii săi, pe care l-a finalizat cu un voleu printre picioare.