Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga, este fiul unui fost internaţional român

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a băgat în şedinţă pe jucătorii de la FCSB după eşecul dur cu CFR Cluj, scor 1-4. Patronul a mers în cantonamentul din Berceni al echipei şi a discutat cu fiecare jucător în parte referitor la situaţia dificilă în care se află echipa.

Gigi Becali a ales: portar „under” la FCSB în SuperLiga!

Prima măsură luată de Gigi Becali este referitoare la portar. Matei Popa va fi titular în ultimele şapte echipe din sezonul regulat al SuperLigii, urmând ca atât Târnovanu, cât şi Zima să fie pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT

Prin această decizie, cei de la FCSB speră să rezolve marea problemă a jucătorului „under”, tocmai pentru ca pe teren să nu fie nevoiţi să îl folosească pe Toma, Stoian sau Cercel. Dar, cine e noul titular din poarta campioanei?

Cine este Matei Popa, noul titular din poarta campioanei! Fiul fostului internaţional Marius Popa

Matei Popa este un portar în vârstă de 18 ani, care a fost luat, în premieră, , în luna ianuarie. A fost a patra variantă după Târnovanu, Zima şi Udrea, dar în mai puţin de o lună va deveni prima variantă a campionilor.

ADVERTISEMENT

Este fiul fostului internaţional român Marius Popa, care ocupă şi postul de antrenor cu portarii la FCSB. Marius Popa a jucat la mai multe echipe din prima ligă printre care FC Naţional, Poli Timişoara, Internaţional Curtea de Argeş, Pandurii sau U Cluj, fiind în lotul României la Euro 2008.

ADVERTISEMENT

A evoluat în meciurile din Youth League!

Matei Popa a fost junior la LPS Bihorul Oradea, de unde a făcut pasul în echipa campioană. A evoluat în cele patru meciuri ale formaţiei roş-albastre din Youth League, dublele cu Lokomotiva Zagreb şi Academia Puskas.

A fost pentru prima dată în lotul campioanei pe 5 decembrie 2024 la meciul de Cupa României cu Agricola Borcea. În stagiunea precedentă a fost pe bancă la meciul din ultima etapă cu CFR Cluj, încheiat 1-1, când FCSB era deja campioana României.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, Matei Popa a prins lotul în cele două meciuri cu Unirea Slobozia şi cu Rapid, în ultima etapă a anului trecut. Chiar dacă nu a fost în lot până acum în 2026, portarul în vârstă de 18 ani se pregăteşte să debuteze cu Csikszereda, meci programat duminică, 1 februarie, de la ora 20:00.

Cum a luat Gigi Becali decizia de a începe cu Matei Popa: „Ce a apărat Târnovau apăra şi el”

va apăra poarta campionilor în ultimele şapte etape ale sezonului regulat pentru a rezolva problema jucătorului „under”:

„Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a spus Becali după .