Cine este medicul care încearcă s-o recupereze pe Simona Halep. Și-a început cariera în fotbal!

Un medic renumit se luptă să o recupereze pe Simona Halep, cu care lucrează de mai bine de 13 ani. Puțini știu însă că și-a început cariera ca medic la o echipă de fotbal.

Ștefan Irimia este doctorul Simonei Halep încă din 2008, fiind una dintre persoanele cele mai vechi cu care jucătoarea de tenis a colaborat de-a lungul timpului.

Reputatul ortoped are o experiență de 45 de ani în domeniu și a lucrat pentru cele mai mari clinici din România și din Europa și a fost recomandat Simonei chiar de către Cristian Tudor Popescu.

Ștefan Irimia, doctorul care luptă pentru recuperarea Simonei Halep de 13 ani

Ștefan Irimia a absolvit în 1972 Institutul de Medicină și Farmacie din București. Trei ani mai târziu, după ce a fost un simplu doctor într-o comună din Tulcea, a devenit medicul echipei de fotbal Metalul București, unde a activat în perioada 1975-1981, dar și la CS Dinamo.

Au urmat aproape 30 de ani de carieră în Germania, unde a colaborat cu clinici renumite din Hamburg, Essen, Lippstadt, Ludwigshafen, Kampf-Lintford. Apoi și-a înființat două clinici particulare foarte renumite în Germania, fiind un ortoped cu mare experiență în special în tratarea leziunilor sportivilor.

A primit mai multe oferte de la cluburi de fotbal din liga a doua germană, însă nu le-a dat niciodată curs din motive personale: „Au fost ceva oferte din liga a doua germana, dar nu le-am dat curs. Eram conștient că, daca acceptam, nu mai aveam timp de nimic. Nu mai aveam timp să profesez, de familie, de mine, de nimic. Tot timpul trebuia să fiu cu echipa”, povestea doctorul în urmă cu ceva ani.

Ștefan Irimia: „Dacă Dobrin juca acum, nu știu dacă se mai știa ceva de Messi!”

Ștefan Irimia a colaborat și cu mai mulți jucători din generația echipei naționale care a participat la Campionatul Mondial din Mexic (1970), perioadă în care a fost fascinat de Nicolae Dobrin: „Pe vremea aia erau alți fotbaliști, cu o altă rezistență fizică. Cornel Dinu, frații Nunweiller erau atleți desăvârșiți. Și vă mai spun ceva: dacă Dobrin juca acum, nu știu dacă se mai știa ceva de Messi!”, a mai spus unul dintre cei mai buni ortopezi din România și nu numai.

Specialist în leziunile sportivilor, Ștefan Irimia l-a pus pe picioare pe unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din Germania: fostul mare atacant, Rudi Voller, pe care l-a tratat pentru o accidentare la umăr. În mod firesc, au urmat și alți jucători din Bundesliga, însă nu a mai fost niciodată doctorul vreunui club din Germania.

Ștefan Irimia, recomandat Simonei Halep de Cristian Tudor Popescu

Ștefan Irimia a devenit medicul Simonei Halep la recomandarea reputatului ziarist, Cristian Tudor Popescu, care s-a tratat de asemenea la el pentru niște probleme cu spatele, similare cu cele ale jucătoarei de tenis. Lucru pe care l-a spus chiar CTP, invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, când a vorbit despre problemele cu spatele ale Simonei: „Are probleme cu spatele de mult, nu de acum. Sunt deja vreo trei, patru ani. A fost la un moment dat la același medic la care am ajuns și eu, cu coloana. Are o problemă, iar acea problemă nu trece. Vă spun pentru că eu am o problemă similară”, a dezvăluit ziaristul.

Scriitorul, care este și un practicant amator de tenis, a aflat de la Ștefan Irimia de ce problemele medicale ale Simonei Halep persistă și de ce e foarte dificil ca ele să dispară: „În timp se accentuează, iar principala sursă a acestui deranj la coloană este reverul cu două mâini, în special cel luat de jos, care presupune întoarcerea aproape completă a umerilor și mișcare de ridicare în același timp. Vă dați seama ce tip de solicitare. L4-L5”, mai explica Cristian Tudor Popescu pentru aceeași sursă.

Doar că între timp, starea fizică a Simonei Halep s-a deteriorat și mai mult, iar pe lângă problemele cu spatele a apărut o accidentare la umăr la turneul de la Miami, în timp ce la Roma jucătoarea a suferit o ruptură musculară, ceea ce face aproape imposibilă revenirea pe primul loc în clasamentul WTA: „O doare spatele… Eu nu cred că Simona mai este interesată să revină numărul unu mondial. Mai degrabă să mai câștige un Grand Slam. Și cred că încă mai poate! Depinde cum se va recupera cu această problemă fizică, dar cu nivelul de joc pe care încă-l mai poate arăta, mai poate câștiga un Grand Slam, oriunde. A arătat că poate!”, a mai spus CTP.

Ștefan Irimia începe colaborarea cu Simona Halep în 2008. Doi ani mai târziu devine medicul echipei de Cupa Davis

Doctorul Ștefan Irimia s-a ocupat de problemele medicale ale Simonei Halep începând cu 2008, fiind cel care a ajutat-o să treacă peste toate accidentările. Halep a preferat tot timpul să se recupereze în România, după accidentări sau probleme fizice și nu a apelat niciodată la o clinică din străinătate.

Mai ales că ortopedul este un specialist în tratamentul genunchilor, șoldurilor, gleznelor, picioarelor, coatelor, mâinilor, umerilor și coloanei vertebrale. Ulterior, s-a specializat și chirurgie ortopedică de accident, așa cum o spune chiar în CV-ul său. În 2010, Ștefan Irimia devine și doctorul lotului național masculin de Cupa Davis, cu care colaborează și în ziua de azi, fiind prieten foarte apropiat și vecin în Germania cu Andrei Pavel. În 2015 a devenit și doctorul lotului feminin de Fed Cup, unde activează și în acest moment.

Ortopedul este stabilit deja de 40 de ani în Germania, are două clinici de ortopedie, în România activează la Medsport International din Bucureşti, dar şi la KineticSportMedicine care are sedii la Cluj şi Bucureşti. Ștefan Irimia a colaborat prin intermediul Ralucăi Sandu (n.r. fiica lui Mircea Sandu), cu FRF, pentru crearea unei clinici pe modelul renumit Isokinetic de la Bologna, la care au apelat extrem de mulți fobaliști și care are sediul lângă fostul Complex Sportiv Lia Manoliu: „Trebuie să venim cu ceva grandios, ceva nemaiîntâlnit în țară sau în această parte a Europei. Planul este simplu. Sub același acoperiș vrem să avem diagnosticare, tratament și recuperare. Nu este posibil să dai 20.000 de euro pentru o atroscopie la Bologna. Mai ales în aceste vremuri de recesiune economică”, a conchis profesorul.

„Vreau să îi mulțumesc bineînțeles doctorului meu, Ștefan Irimia, care are grijă de mine de atâta timp, încă din 2008. Pași pozitivi spre recuperare” – Simona Halep