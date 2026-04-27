Cine este Metz, adversara CSM București din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Bilanțul meciurilor directe e devastator!

CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după o absență de 8 ani. Formația pregătită de Bojana Popovic a trecut de gruparea daneză Esbjerg în faza sferturilor, iar după tragerea la sorți efectuată luni, „leoaicele” au aflat că o vor întâlni pe Metz, grupare pe care au înfruntat-o de 12 ori în ultimul deceniu.

Cine este Metz, adversara pe care CSM București o va întâlni în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM București o va întâlni pe Metz în cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor la handbal feminin, în cadrul Final Four-ului care se va disputa la Budapesta. Duelul va avea loc pe 6 iunie, de la ora 19:00. Gruparea din Franța a avut un parcurs foarte bun în acest sezon de Champions League, suferind doar 2 înfrângeri, ambele contra principalei favorite la câștigarea turneului, Gyor. Din cauza acelor eșecuri, Metz a încheiat grupa A pe locul 2. Campioana Franței a încheiat seria cu 24 de puncte, la egalitate cu Gyor, însă a fost dezavantajată de rezultatele directe.

În sferturi, Metz a trecut de Ferencvaros după o remiză în deplasare, 31-31, și un succes cu 31-28 pe teren propriu. Cea mai bună marcatoare a echipei în acest sezon de Champions League este Sarah Bouktit, cu 105 reușite, iar printre cele mai importante jucătoare se numără Lena Grandveau, Lucie Granier, Tyra Axner sau Anna Albek. Campioană în ultimele 4 sezoane din Franța, Metz ocupă momentan locul 2 în campionat, la 5 puncte în urma celor de la Brest, care au însă un meci în plus. .

Ce a declarat Bojana Popovic despre meciul cu Metz

Antrenoarea lui CSM București, Bojana Popovic, a reacționat după ce a aflat că . „Da, am văzut tragerea la sorți. Mai avem patru – cinci săptămâni ca să ne pregătim foarte bine, mai ales că toate echipele sunt bune.

Să spunem că din perspectiva asta, aceea de a evita Gyor-ul, principala favorită, care va juca și acasă, atunci putem spune că da, am avut ceva șansă, dar e foarte important să pregătim foarte bine meciul”, a afirmat aceasta, conform . Ca jucătoare, muntenegreanca a cucerit de 6 ori EHF Champions League.

CSM București, palmares negativ în duelurile cu Metz

CSM București și Metz s-au întâlnit de 12 ori începând din 2018, toate partidele având loc în Champions League. Bilanțul este unul negativ pentru reprezentanta României, care a câștigat doar 3 meciuri, suferind nu mai puțin de 9 înfrângeri. CSM s-a impus în 2018, scor 34-21, în prima manșă a sferturilor și a avansat în Final Four în ciuda eșecului suferit în retur (27-20).

Cele două echipe s-au întâlnit în sferturi și în 2019, dar de această dată Metz a câștigat ambele dueluri, 31-26 și 23-22. Apoi, în 2020, CSM București a câștigat două dintre cele 3 meciuri directe, disputate în grupele edițiilor 2019-2020 și 2020-2021. Începând din 2021 însă, cele două grupări s-au întâlnit de 5 ori, iar Metz s-a impus de fiecare dată, ultimul succes fiind înregistrat în ianuarie 2025, 27-24.

Metz, palmares fabulos în Franța

Metz este, de departe, cea mai titrată echipă din istoria campionatului francez, cu 27 de titluri, următoarea echipă din această ierarhie având doar 9. Clubul deține recordul și când vine vorba despre Cupe și Cupe ale Ligii. Pe plan internațional însă, Metz nu are în palmares niciun trofeu, cea mai importantă performanță fiind locul 3 ocupat în ediția 2021-2022 din Champions League, când a cedat cu 27-33 în semifinale contra celor de la Vipers Kristiansand, care aveau să cucerească trofeul. În finala mică, Metz a trecut cu 32-26 de Esbjerg.

