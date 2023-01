Cine este Micutzu, invitatul lui Denise Rifai. Cum a slăbit peste 50 de kilograme

Cine este următorul invitat în emisiunea 40 de întrebări , de la Kanal D. Cum a slăbit peste 50 de kilograme. La ce întrebări trebuie să mai răspundă vedeta la show-ul ce se va difuza duminică, 15 ianuarie 2023, de la ora 22:00.

Cine este Micutzu, oaspetele prezentatoarei Denise Rifai. Cum a dat jos peste 50 de kilograme

Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, va apărea în curând în fața prezentatoarei Denisei Rifai. Comediantul se va destăinui vedetei de la Kanal D, unde va discuta deschis despre lupta cu kilogramele în plus.

A eliminat peste 50 de kilograme, după ce ajunsese la aproape 170. În momentul de față, actorul spune că început pas cu pas să dea jos surplusul. Inițial, a renunțat la carne și apoi a scos din mesele sale carbohidrații.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș.

Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Mizutzu, notează .

„Cât de mare e Micutzu?”, „Când ați devenit stăpân pe stand-up?”, „A fost dezamăgită mamaie că nu v-ați făcut preot?”, „Ce fel de bărbat vă face barba?”, „Cu cine dansează azi, de bucurie, Micutzu?”.

„Ce vă alungă de pe scenă?” sau „Când ați devenit așa deștept?”, sunt doar o parte dintre întrebările la care comediantul va răspunde în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Cine este Micutzu și ce studii are actorul din Teambulding

Micutzu a absolvit studiile Liceului de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani și cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București (UNATC), însă nu a continuat cu masterul.

Vedeta nu este doar un foarte apreciat de public, ci și om de divertisment. De-a lungul timpul a apărut în numeroase reclame cărora le dă de fiecare dată câte o notă personală și unică.

În plus, a apărut în mai multe show-uri de divertisment, printre care se numără Băieți de oraș sau În Puii Mei. La ambele a colaborat cu Mihai Bendeac, fostul jurat de la iUmor. Totodată, a făcut parte din juriul emisiunii de la Antena 1.

Are o experiență de peste 17 ani în domeniul actoriei. Micutzu poate fi urmărit în mai multe filme românești, ultimul fiind Teambuilding care a lansat numeroase controverse încă de la lansarea din septembrie 2022.

De asemenea, Micutzu a fost protagonist în Faci sau taci (2019), 5gang: Un altfel de crăciun (2019) și

Copacul Dorințelor- Amintiri din Copilărie (2021). A moderat emisiunea România are roast, de la Antena 1.