În ediția de luni seară a show-ului „Românii au talent”, jurații au fost impresionați de povestea lui Mihai Ghintan, tânărul orfan care a primit cel de-al patrulea Golden Buzz din partea lui Florin Călinescu.

Tânărul a fost abandonat la un orfelinat când avea doar 9 luni, unde a trăit până la vârsta de 11 ani, atunci când a fugit și a trăit pe străzi. Mihai Ghintan, pe numele de scenă Gim, a atins sufletele tuturor seara trecută.

Muzica a fost salvarea lui și a decis să vină la show-ul de talente pentru a-și spune povestea prin intermediul versurilor unei melodii. Florin Călinescu nu a stat pe gânduri și a apăsat butonul auriu, care îl trimite diret în semifinală.

Cine este Mihai Ghintan, al patrulea Golden Buzz de la Românii au talent. Tânărul are o poveste emoționantă

Mihai Ghintan a făcut senzație seara trecută la „Românii au talent”, unde a primit butonul „magic”, cel care îl trimite direct în semifinala competiției de talente, fără a mai fi nevoit să treacă de probele eliminatorii. Florin Călinescu este cel care i-a oferit tânărului al patrulea Golden Buzz din sezonul 11.

Gim, așa cum îi este numele de scenă, are 20 de ani și este muncitor în construcții în Timișoara. Cu toate că a avut o viață mult prea grea pentru un copil, Mihai a terminat liceul, unde a studiat muzica, marea lui pasiune. Tânărul nu conștientizează nici acum succesul pe care l-a avut pe scena de la Pro TV.

„Nici acum nu conștientizez! E uimitor, nu am cum să descriu asta. Simți că ești important, simți că cineva vrea să te audă! Zici că ai murit și ai ajuns în Rai! Am muncit să ajung aici și am îndurat multe”, a declarat acesta pentru Pro TV.

Gim a primit aplauze din partea tuturor pentru numărul său, iar Florin Călinescu s-a oferit să-i fie bunic: „Te deranjează dacă aș fi eu bunicul tău? Crezi în povestea cu peștișorul de aur?”, l-a întrebat juratul, după care a apăsat butonul dedicat celor mai buni concurenți.

Din cauza pandemiei de coronavirus, Mihai Ghintan a fost nevoit să se bucure de la distanță de succesul pe care l-a avut în cadrul show-ului, îmbrățisările nefiind permise în acest context. „Abia acum realizăm cât rău ne-a făcut pandemia asta”, a spus Andi Moisescu.

După ce fratele său a fost înfiat de o familie, Mihai și-a amintit cât de mult l-a afectat această despărțire. a doar 11 ani, acesta a fugit din orfelinat și a trăit pe străzi, timp de trei ani, unde a îndurat foamete și violențe.

„El ( n.r. fratele lui Gim) a fost înfiat. Îmi amintesc că țipam după el. S-au rupt legăturile, știam că nimeni nu se mai întoarce unde este rău (…) Am săpat sub niște țevi. Am pus cartoane, pături. Când stăteam întins, țevile emanau căldură și nu simțeam frigul. Când îmi era mai foame, Dumnezeu mă ajuta și primeam ceva de mâncare. Strada era dură. Eram bătut, înfometat”, a declarat Mihai Ghintan în prezentarea lui.