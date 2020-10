Cine este Mihai Horodniceanu, românul din SUA la care a apelat Nicușor Dan pentru fluidizarea traficului

FANATIK îți spune cine este Mihai Horodniceanu, românul stabilit în SUA la care a apelat Nicușor Dan pentru a fluidiza traficul în București. De altfel, primarul ales al Capitalei a anunțat că dorește o întâlnire cât mai rapidă cu inginerul care a supervizat cel mai mare proiect de infrastructură pentru transport în comun, la New York.

Michael Horodniceanu, așa cum îl știu americanii sau Mihai, așa cum a fost trecut în certificatul românesc de naștere a văzut lumina zilei la data de 4 august 1944. Se întâmpla cu doar câteva zile înainte ca România să întoarcă armele în cel de-al doilea război mondial.

S-a născut în București, dar a emigrat cu familia în Israel la vârsta de 16 ani. Aici a reușit să termine o facultate bună, cea de Inginerie la Universitatea din Haifa. La puțin timp distanță, viața avea să-i ofere noi orizonturi.

Mihai Horodniceanu, sfetnicul lui Nicușor Dan pentru fluidizarea traficului din București

A emigrat tocmai în Statele Unite ale Americii la începutul anilor 70. Aici avea să-și continue studiile la celebra Columbia University unde a obţinut un Master degree în Management iar ulterior un doctorat în Ingineria şi Planificarea Transporturilor la NYU Polytechnic, în 1977.

Traiectoria acestuia a fost una cu adevărat specială. A fondat Grupul Urbitran în 1973, fiind CEO din 1980 până în 1986. În același an, a fost numit, atenție, Director al Departamentului Trafic din cadrul Primăriei New York-ului, poziţie pe care a deţinut-o până în anul 1990.

Din 2008 s-a aflat în funcţia de preşedinte al MTA Capital, divizia de Construcţii de Infrastructura a Metropolitan Transportation Authority (MTA). A predat planificarea transportului, proiectarea autostrăzilor, ingineria traficului, finanțarea transportului și siguranța sistemului ca profesor cu normă întreagă atât în școlile universitare, cât și în cele postuniversitare ale Institutului Politehnic din New York University (NYU-POLY) și din Manhattan College.

Horodniceanu, „tăticul” metroului din New York

Despre Mihai Horodniceanu se mai știe că vorbeşte fluent mai multe limbi străine inclusiv româna şi nu se fereşte de presă, comunicând direct şi frecvent cu reprezentantii media, fiind una din personalităţile publice cele mai abordate şi cunoscute publicului new yorkez.

“Am fost invitat la o conferinţă. Am vizitat şi metroul din Bucureşti şi pot să spun că şi proiectele lor sunt la acelaşi nivel ca al nostru. Cu ocazia asta am intâlnit foşti colegi de liceu, pe care nu i-am mai văzut de peste 50 de ani”, spunea Mihai Horodniceanu despre ultima vizită din România.

Acesta s-a ocupat de cel mai mare proiect de infrastructură pentru transport în comun care s-a realizat la New York, East Side Access. “Denumirea înseamnă pur şi simplu că realizăm conexiunea magistralei Long Island cu Estul Manhattanului. Este în prezent cel mai mare proiect de tranzit aflat în desfăşurare în Statele Unite!” își prezenta presei amploarea lucrării pe care o superviza.

Între timp, acesta a fost contactat de Nicușor Dan și faimosul specialist în inginerie de la New York și-ar fi dat acceptul să-l ajute pe primarul ales al Capitalei. Știrile PRO TV l-au filmat în 2011, chiar în perioada extinderii rețelei de metrou din Manhattan și acesta a transmis că lucrurile pot fi realizate și la București. Dar e nevoie de un singur lucru.

Nicușor Dan, consilier român cu pedigree american

“Se poate aplica și la București, bine, e nevoie de mulți bani”, a transmis atunci Mihai Horodniceanu. Și din acest motiv, Nicușor Dan a anunțat că își dorește o echipă întreagă care să lucreze pentru Primăria Capitalei, o echipă dedicată accesării fondurilor europene.

Banii pe care speră să-i aducă în București, Nicușor Dan ar vrea să-i direcționeze în fluidizarea traficului. De altfel, acesta a precizat încă din timpul campaniei electorale că unul dintre cei mai mari experți în transportul în comun, din lume va veni și va lucra în capitală.

”Vă anunț că în echipa de experți cu care vom lucra la Primăria Capitalei, după 27 septembrie o să vină o personalitate mondială a transportului public, domnul Michael Horodniceanu, de origine română, a studiat la Liceul Caragiale. A acceptat să fie consilierul primarului general pentru chestiuni de trafic”, a transmis Nicușor Dan.

Conform unui studiu, Bucureștiul este orașul european cu cel mai înfiorător trafic. Șoferii din Capitală petrec cu până la 90 % mai mult timp la volan la fiecare 30 de minute de condus în orele de vârf din cursul dimineţii și serii. Între timp, Bucureștiul are congestii de trafic mai mari ca în Mumbai, cel mai aglomerat oraş din lume, Mexico City, Istanbul, New Delhi, Bangkok, sau New York.