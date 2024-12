Cine este Mihail Neamțu, noul deputat AUR. Cum l-a cunoscut pe Gigi Becali: “Povestea e fabuloasă”

Mihail Neamțu a fost invitatul lui Horia Ivanovici la Sport și Politică, într-un dialog în care politicianul s-a dezbrăcat de secrete, recunoscând greșelile tinereții și dezvăluind care sunt oamenii pe care îi admiră, în ciuda diferențelor de viziune politică.

Cine este Mihail Neamțu, noul deputat AUR

, a povestit despre copilăria împărțită între Oltenia și Ardeal, spunând despre el însuși că este „un fiu al satului românesc”.

„Dacă citești presa tefelistă ai impresia că vorbești cu un monstru. Totuși sunt doar un om. Un om oarecare, ca să cităm un clasic în viață. Fac o precizare, și chiar cu durere o spun, mulți dintre cei care mă atacă cu violență nu ar avea curajul să stea într-un tete-a-tete cu mine să pună aceste întrebări. (…)

Cine este adevăratul Mihai Neamțu? Eu cred că sunt un fiu al satului românesc, care la 7-8 ani am învățat să vând, de pildă, legumele pe care le pregătea în grădină bunica. Le vindeam chiar în fața casei.

Eu am copilărit în două părți frumoase ale României. În Oltenia patriarhală și în Ardealul acela mitic al lui Ioan Slavici. Acolo, în fața casei bunicilor mei, opreau foarte multe tiruri care transportau fie lemne.

Am înțeles că mai transportau și minerii care lucrau în mina de aur de la Brad, am uitat lucrurile astea. Bradul este locul unde s-a născut părintele Arsenie Boca. Și ei opreau și luau din fața casei noastre legume.

Acolo am învățat ce înseamnă negocierea, ce înseamnă să vinzi mai mult și să faci încasări mai repede ca să reduci prețul totuși pentru un volum sau un rulaj mai mare. Deci am învățat arta vânzării. Am făcut ardei kapia. Am vândut roșii, castraveți. O dată.

După aceea am avut o copilărie paradisiacă în Lunca Dunării, nu departe de Bechet, nu departe de Băilești sau de Bârca domnului Adrian Păunescu, care ne-a marcat generația cu Cenaclul Flacăra și așa mai departe”, a relatat deputatul la FANATIK.RO.

”Fiul unor oameni simpli”

Politicianul a vorbit despre părinții săi, dar și despre „dragostea de carte” pe care a văzut-o ca pe un pașaport care i-a permis să viziteze peste 40 de țări.

„Sunt fiul unor oameni simpli, mama profesoară, tata inginer. Au construit și ei, la sate și orașe ca să zic așa, socialismul, cum s-a întâmplat cu toți înainte de 1989. Au fost obligați să construiască socialismul.

Dar am iubit cartea și am văzut în carte așa un pașaport ca să-mi deschidă cât mai multe țări. Ceea ce s-a și întâmplat. Am vizitat peste 40 de țări, dar nu pe banii altora, ci pur și simplu pe banii mei sau pe invitațiile făcute de diferite instituții academice.

Am fost destul de precoce. La 18 ani am fost olimpic pe țară la filosofie. În 1996 eram în Anglia cu Alexandru Mironov. Am vizitat Anglia și m-am îndrăgostit de Oxford. Și am spus, când am văzut gazonul ăla superb de la Oxford: ‘Aicea vreau să fac școala’. Am făcut școala la Londra, am avut profesori de la Oxford în comitetul de doctorat”, a mai povestit Mihail Neamțu.

”Marele meu păcat, traseismul”

primii săi pași în politică, explicând și cum a ajuns pe orbita lui Traian Băsescu, dar și de ce consideră traseul să politic un avantaj.

„Eu când m-am întors în România în 2006 am primit un telefon de la un mentor de-al meu de atunci, Andrei Pleșu. Și am constatat că toți intelectualii de atunci din România gravitau în jurul lui Traian Băsescu.

Și aici începe problema și ura și explicația pentru acest hate. Pentru că eu de 10 ani decontez, de vreo 14 ani decontez, pentru că atunci, la 20 și ceva de ani, am acceptat să stau lângă oamenii care îl sfătuiau pe Traian Băsescu. Cel din tinerețe, primul Traian Băsescu, cel din perioada 2006-2007.

Dar, eu atunci am apărut lângă Traian Băsescu. Mi s-a și spus că am și făcut cu mâna la nu știu ce baie. Nu era o baie, mă rog, era o sală de calculatoare. Și poate că a fost o greșeală a copilăriei mele politice.

Eu nu am avut de profitat, eu nu am câștigat mandat. E prima oară când sunt deputat acum. Dar am avut două încercări majore. În zona asta a PNL-ului, PDL-ului, am fost apropiat de niște oameni puternici și apoi tot Traian Băsescu m-a rugat: Hai cu mine să construim creștin-democrația la PMP.

N-a fost să fie pentru că PMP-ul s-a dus în zona USR-istă, eu nu sunt USR-ist și PNL-ul s-a apropiat de PSD, eu nu sunt neapărat în zona de stânga. Și acuma sunt la AUR. Ăsta este marele meu, să zic așa păcat, traseismul. Două încercări. Sigur, poate era bine să nu fi fost. Dar poate am și învățat din aceste încercări.

În orice caz, sunt autor al 20 de cărți. Sunt autorul, ca să zic așa, al unor proiecte pentru România. S-a numit unul Noua Republică, am avut o viziune despre reforma constituțională, am făcut podcast-uri cu oameni importanți de la Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, până la Horia Roman Patapievici sau alți intelectuali de marcă.

Mă consider un creștin, fără să mă bat în piept cu o cărămidă a ortodoxiei. Totuși, mă duc la biserică, mă spovedesc, am oameni apropiați din biserică, care mă sfătuiesc…”, a mai declarat Mihail Neamțu la Sport și Politică.

Legătura uluitoare cu Gigi Becali

Mihail Neamțu a dezvăluit cum a ajuns să fie unul dintre apropiații lui Gigi Becali, pornind de la ceea ce a descris drept o „mare greșeală din punct de vedere moral”, dar și cum a făcut pace cu omul de afaceri care îi va fi acum coleg în Parlament.

„Cu Gigi Becali povestea e fabuloasă și incredibilă într-un fel, fiindcă, repet, am făcut parte din gașca cealaltă. Eu nu știam că România e împărțită pe găști. Eram un copil inocent, cu doctoratul proaspăt luat, ‘Mamă, facem țara asta o țară splendidă!’… Plin de idealuri.

Și într-o emisiune în 2012, când domnul Becali tocmai primise o condamnare, am făcut cea mai mare greșeală din punct de vedere moral. Acum îmi reproșez ce am făcut. Fiind cu ăia care spuneau: ‘DNA vine să te ia!’, fiind cu ăia care ziceau: ‘Cătușe, cătușe, cătușe’, în prime time.

Noi eram la o emisiune la B1, la ora 21.00. ‘Gigi Becali, arestat, comentați, domnule Neamțu’. Și eu încep. Deși mă știam cu domnul Becali oarecum așa, tangențial, el avea un fel de respect pentru cultura mea. Și zic și eu – înfoiat în pene, eram împotriva corupției, de partea doamnei Codruța Kovesi – și zic: ‘E timpul ca cei care au furat atâția ani să plătească!’.

Și mă trezesc după ce a fost arestat și dus la închisoare domnul Becali cu un telefon. Trei zile sau două zile mai târziu. ‘Alo, domnu’ Neamțu?’ ‘Da’. ‘Bună ziua, sunt Gigi Becali’, zice, ‘V-am respectat, v-am prețuit. Chiar i-am vorbit soției mele Luminița despre erudiția dumneavoastră, despre studiile dumneavoastră, ne-a plăcut de patriotismul dumneavoastră. Da’ să dați într-un om căzut la pământ, unde mai e onoarea și unde e creștinismul dumneavoastră?’”, a mai povestit deputatul AUR.

”Domnu Becali’, îmi este rușine”

„Am rămas înmărmurit la telefon vreo 15 secunde. Și apoi i-am spus: ‘Domnu Becali’, îmi este rușine’. Pe loc. N-am avut nevoie de prea multe convingeri din partea lui. Și zic: ‘Îmi este rușine. Vă mărturisesc că mă simt vinovat. Și dacă veți ieși din închisoare, primul lucru pe care îl voi face vin eu la palat sau unde sunteți să-mi spăl păcatul ăsta și să recuperez și să repar ceea ce am greșit’.

Mi-a zis: ‘Mihai, nici nu pot să spun că-ți port dușmănie, dar ești clar un om folosit de alții. Te-au folosit ăștia care sunt la putere acum ca să dai într-un om căzut. N-ai făcut bine, te folosește Băsescu, te folosesc unii și alții. Păcat de tine, păcat că ești un om curat, păcat că tu ești un intelectual mai degrabă decât un politruc’.

Și efectiv am simțit că eu mă prăbușesc 5 metri sub pământ. De rușine. Chiar am dat într-un om care era căzut, Nu era nevoie.

Și după ce a ieșit din închisoare l-am sunat. M-am dus la palat cu o echipă, niște cameramani, pe care el i-a plătit, deși eu aveam acoperită suma pentru cameramani. Și a început o discuție între noi și i-am spus din nou: ‘Domnule Becali, vă rog să mă iertați’. Public. Și de atunci, de la acea îmbrățișare fraternă din 2017-2018, am rămas prieteni”, a mai relatat politicianul.

”Unul dintre cei mai buni oameni pe care România i-a avut de la revoluție încoace”

Mihail Neamțu a explicat și de ce consideră că Gigi Becali este unul dintre cei mai buni oameni din România și care sunt calitățile omului de afaceri care îl fac să-l considere un părinte spiritual.

„Eu am văzut în Gigi Becali ceva ce nu văzusem înainte: umanitatea lui, inima lui, bunătatea lui. Am văzut filantropia lui. El este unul dintre cei mai buni oameni pe care România i-a avut de la revoluție încoace.

De la experiența pe care a avut-o în închisoare s-a schimbat și predică numai virtutea. De câte ori vorbesc cu el simt că mă cheamă să fiu mai bun. Mie mi se pare că domnul Becali este un om care te pune pe calea și cărarea virtuții. (…)

Ăsta este omul pe care eu l-am redescoperit, pe care l-am reevaluat pe care îl simt acum ca pe un frate ca pe un părinte spiritual. El este și un Daniel Sihastru al partidului nostru, așa spune domnul George Simion, pe bună dreptate. Sigur că e un personaj care e greu de gestionat, el nu poate fi controlat. Să fim serioși. (…)

S-ar putea ca anul să se încheie nu numai cu victoria lui Trump, ci și cu victoria unui naționalist care-l va avea pe domnul Becali drept sfătuitor. Zic și eu”, a mai declarat deputatul AUR la FANATIK.RO.

”Adversarii” pe care îi admiră Mihail Neamțu

Provocat de Horia Ivanovici, Mihail Neamțu a numit trei politicieni, de la partidele adversare AUR pe care îi admiră și îi consideră valoroși, dar și personalitățile către care privește cu admirație.

„La USR, când îl ascult vorbind despre economie, despre finanțe, despre povara fiscală pe domnul Năsui, Claudiu Năsui, îl ascult cu atenție. Este un om care controlează discursul respectiv despre fiscalitate.

De la PNL, sigur nu sunt deloc încântat de cât de scumpă e energia în România… Deși înainte a fost la Ministerul Digitalizării, și astăzi este la Ministerul Energiei, eu pe Sebastian Burduja îl văd ca pe un om valoros. Are o engleză impecabilă, se mișcă foarte lejer în tot ceea ce înseamnă relații internaționale, a făcutșcoala în America, e un om onest, e un familist. Domnul Burduja este un om competent.

Nu aș spune că nu sunt oameni valoroși și în PSD. Eu am cunoscut în Maramureș primari de nădejde, oameni cu frică de Dumnezeu. Uite, fostul ministru de Externe al PSD, domnul Titus Corlățean, care cred că a fost marginalizat pe nedrept fiind că a fost asociat cu Victor Ponta, mie mi se pare un patriot, un creștin adevărat, un vorbitor de limbi străine, fapt care-i face cinste și consider că el este o valoare care astăzi nu este corect utilizată de statul român.

Dintre personalități, David Popovici, Ioan Aurel Pop și domnul Umbrărescu. Sunt câteva nume. Eu îl admir și pe Patriarhul Daniel nu pentru că sunt creștin ortodox, ci pentru că omul a dus la bun sfârșit un proiect. Catedrala Mântuirii va fi gata cred că anul viitor”, a mai spus Mihail Neamțu la Sport și Politică.

