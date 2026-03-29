Cine este Mihnea Toader, noua senzație de la Dinamo. Cel mai înalt fotbalist din SuperLiga a impresionat pe toată lumea cu ultima apariție: „Nu e Photoshop”

Mihnea Toader (19 ani) este un fundaș central crescut de Dinamo. În vara anului trecut, adică la începutul sezonului în curs, el a fost înregistrat în premieră de „câini” la LPF. Așadar, face în prezent parte din lotul antrenat de Zeljko Kopic. Doar că până în prezent nu a apucat să debuteze pentru echipa mare într-un meci oficial.

Cine este Mihnea Toader, uriașul de la Dinamo

În schimb, este jucător de bază la formația secundă, ce evoluează în Liga 3. În plus, are perspective clare să devină o variantă viabilă pentru gruparea din SuperLiga în anii viitori. Iar în acest sens relevant este faptul că Toader a jucat în acest weekend pentru Dinamo în meciul amical disputat cu porțile închise la baza de pregătire de la Săftica împotriva celor de la CS Dinamo.

Echipa lui Kopic s-a impus cu scorul de 3-1, după ce a fost condusă la pauză, ca urmare a unui gol înscris de Mbanga în minutul 39. Pentru „câinii” din prima ligă au marcat Danny Armstrong în minutul 51 din lovitură liberă, Alexandru Pop în minutul 57 și George Pușcaș, la debutul său, în minutul 74, la destul de scurt timp după intrarea pe teren.

Revenind la Mihnea Toader, el a fost titular în această partidă de pregătire.

Fundașul central de doar 19 ani este în prezent cel mai înalt fotbalist din SuperLiga

Tânărul fotbalist a făcut pereche în centrul liniei defensive cu Raul Opruț, fundaș stânga de meserie. La o zi după acest joc de verificare de la Săftica, cei de la Dinamo au făcut o postare pe pagina oficială de Facebook în care a apărut Toader, într-o postură cel puțin copleșitoare pentru adversarul său direct de la acea fază. Avantajat și de unghiul din care a fost făcută fotografia, fundașul „câinilor” a părut pur și simplu ca un uriaș pe lângă ceilalți jucători de pe teren. Din acest motiv, dinamoviștii au simțit nevoia să facă următoarea precizare în textul postării: „Nu, nu e Photoshop, e doar fundașul nostru Mihnea Toader”.

Potrivit datelor oficiale, Mihnea Toader, la 1.98 m. înălțime, este în prezent cel mai înalt fotbalist legitimat la o echipă din SuperLiga, la egalitate cu grecul Giannis Anestis, portarul de la FC Botoșani.